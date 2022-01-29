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У Києві на "дистанційку" перевели близько 70 шкіл, - КМДА

У Києві на

У Києві на дистанційний режим роботи переведено близько 70 закладів освіти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу повідомила заступниця голови Київміськдержадміністрації Ганна Старостенко.

"Київ - це найбільше місто в Україні. У нас 425 шкіл, і наразі немає необхідності закрити всі школи одночасно. Ще на початку карантину ми довели до всіх закладів освіти спеціальний регламент роботи під час ковіду. Кожен директор школи має чітку інструкцію про те, як діяти у разі, якщо захворіли діти в класі, вчителі або інші працівники. Наразі на дистанційний режим роботи переведено близько 70 закладів освіти", - сказала Старостенко.

Як повідомлялося, у школах Києва на COVID-19 хворіє понад 2 тисячі учнів та 652 працівники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОН рекомендує запровадити дистанційне навчання для учнів 5-11 класів через зростання захворюваності на COVID-19

Автор: 

КМДА (2379) дистанційне навчання (134)


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Вообще динстанционка это не так уж плохо. Если брать шкилу - то не какого тебе булинга, никаго дитячего харчування скумбрией по 8 грн за кило - пошел взял бутербродик в холодильнике и все ок. Так же и по работе - весь офисный планктон, кто пашет за компом - я бы отправил на удаленку. Бухгалтеров, программистов, аналитиков и тд. Ведь в коллективах тоже бывают проблемы и конфликты, а тут опача, холодильник, и бутербродик рядом. Как по мне нужно разогнать все правительства и отдать власть корпорациям, и шоб платили всем безусловный базовый доход, ну а мудакам которые хотят заниматься творчеством и быть независимыми личностями могу сказать номер карты приват банка, шоб переводили мне свой безусловный базовый доход, а я буду сидеть дома с котом и собакой и писать на цензоре
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29.01.2022 11:47 Відповісти
Давно вже треба всі школи перевести! Половини дітей нема в класах, хворіють вчителі так, що нема, кому заміняти вже. Це не навчання. Діти все одне пропускають матеріал. Клічко, починай вже думати!
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29.01.2022 12:05 Відповісти
Ну взагалі то вірно у заголовці статті дістанційку взяли у лапки. Бо це не дистанційка. Це казна що.
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29.01.2022 14:26 Відповісти
Не кажіть за всіх. У нас в дитини дуже гарно проходить. Більше, навіть, подобається вдома бо аудіювання по англійському краще чутно, наприклад. Вчителя і видно, і презентації тобі пояснюють. Ще бажання вчитись треба, а якщо у ваших нема - то вони і в школі на задніх лавах в телефоні втикають
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29.01.2022 15:53 Відповісти
Я знаю про що кажу. Моя дитина вже другий рік поспіль вчиться у ліцеї з дистанційною формою навчання. Мені є що з чим порівнювать. Ми недаремно його перевели з загальноосвітньої школи туди. Так йому зручіше і у звичайних школах програма аж ніяк не разрахована на дистанційку, та й методичної базибракує. А зручніше йому тому, що він окрім загальної освіти зараз вчиться ще в компьютерній академії "Крок" у дорослій групі програмінгу(в цьому році закінчуе, бо вступив туди у 13 років), крім того у прошлому році пройшов конкурс і був прийнятий у якості юніора UGS. Крім того з двома носіями (один з Америки, інший з Канади) регулярно зараз практикує англійський суржик (американську розмовну мову). Так шо йому ніколи втикати в телефон. Також він зараз в науковій роботі МАН, що йде паралельно програмі UGS, розробляє інтерфейс спілкування людини з машиною для штучного інтелекту. Тобто ця програма перекладає майже з любої людської мови в майже будь яку машинну ще й до того алгоритм дій вистроює. Он і прям зараз сидить спілкується. У нього вільної хвилини немає в телефон втикати.
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29.01.2022 16:25 Відповісти
Ви знаєте про ваш конкретний досвід і не треба про всі школи узагальнувати. Всі знайомі мені ще в минулому році перейшли в Гугл Світ, де все прекрасно проводиться онлайн. Причому ці школи звичайні.
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29.01.2022 16:53 Відповісти
Я кажу про те що бачу в порівнянні.
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29.01.2022 17:00 Відповісти
Ось ми не сиділи в телефонах ) https://www.youtube.com/watch?v=HzHJ3BrEFh4
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29.01.2022 17:12 Відповісти
В нас були інші часи. Але я наприклад сидів і у фотогуртку, і радіоелектронікою займався, і ракетомоделюванням. До електроніки доречі зараз повернувся. Душа, так би мовити, потребує і трошики часу зʼявилося. Та й відпочиваю таким чином. Ще замайнулося мені у лампочках світлодіодних поколупатися. Взявся лагодити та виводити їх у нормальний режим роботи, а не так як китайці роблять на замовлення наших бариг - типу щоб були дешеві та світили яскраво. Ось і заженають їх у дикі режими тому і працюють два-три роки. Та й зараз далеко не всі в телефонах сидять. Бува що сидять, але далеко не вся безглуздо. Багато хто працює або з освітньою метою. У мого сина взагалі вільного часу немає. Навіть у вихідні. Вони мабудь в нього ще більше завантажені ніж будні. Зустрічі, конференції, тренінги та інше. Як трохи часу зʼявляється, то йде до басейну у спорткомплекс. Це теж треба організму фізичного навантаження. Так що наш час з цим порівнювати, як на мене, не можна.
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29.01.2022 18:11 Відповісти
 
 