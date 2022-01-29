У Києві на "дистанційку" перевели близько 70 шкіл, - КМДА

У Києві на дистанційний режим роботи переведено близько 70 закладів освіти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу повідомила заступниця голови Київміськдержадміністрації Ганна Старостенко.

"Київ - це найбільше місто в Україні. У нас 425 шкіл, і наразі немає необхідності закрити всі школи одночасно. Ще на початку карантину ми довели до всіх закладів освіти спеціальний регламент роботи під час ковіду. Кожен директор школи має чітку інструкцію про те, як діяти у разі, якщо захворіли діти в класі, вчителі або інші працівники. Наразі на дистанційний режим роботи переведено близько 70 закладів освіти", - сказала Старостенко.

Як повідомлялося, у школах Києва на COVID-19 хворіє понад 2 тисячі учнів та 652 працівники.

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