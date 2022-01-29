Посольство России в США до июня покинет 55 дипломатов
До конца июня посольство России США покинут 55 сотрудников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Посольства России в США со ссылкой на посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. По его словам, в январе из Соединенных Штатов выедут 27 дипломатов и в дипмиссии останется 184 работника.
Антонов уточнил, что Москва выполняет распоряжение американских властей о сокращении персонала. Российская сторона будет действовать по принципу взаимности, подчеркнул дипломат.
В конце прошлого года российский МИД заявил, что сотрудники американской дипмиссии, проработавшие в России более трех лет, должны покинуть страну. Не исключено, что к лету Россию покинет еще одна группа работников американского посольства.
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+16 Анатолий К #427424
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+14 Бандерівець
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+9 Светлана Светличная #497925
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На этой неделе случился исторический день. День, когда послали Путина. Коллективный Запад вежливо написал, оставляя возможность Путину сохранить лицо и отползти в свою нору, что он думает по поводу его ультиматума.
Что будет дальше - посмотрим. Пока Запад делает все, чтобы не дать Путину вторгнуться в Украину. И даже готов помогать поддержать экономику, которая неминуемо страдает от информационной кампании, цель которой, удержать Путина от вторжения и не дать ему полностью разрушить украинскую экономику. Если бы еще украинская власть ему помогала…
Но трудно помогать Западу защищать тебя от Путина когда ты сам инфицирован российской пропагандой, а эта вещь не проходит так быстро как ковид, и веришь, что всю эту историю задумали проклятые англо-саксы и воинственный блок НАТО чтобы затеять войну России и Украины. Трудно, когда вы верите словам Коломойского, а не Блинкена.
Трудно помогать, когда люди могут не понимать, что если ты хочешь предупредить вторжение, то должен пугать санкциями в случае этого самого вторжения, а не просто вводить их, после чего Путина уже ничего не будет сдерживать. Ведь вторжение уже ничего не будет ему стоить. Бедный дедушка Байден, если ему приходится объяснять такие вещи.
С другой стороны, раньше офигевали только украинцы. А теперь - весь мир. Уже не так обидно.
Официальная точка зрения Белого дома говорит о том, что санкции против дипломатов включая закрытие консульств и высылку дипломатов США ввели из-за Крыма. Напомним Сергею Викторовичу, что бывший президент Штатов Барак Обама ввел санкции в отношении России из-за Крыма 6 марта 2014 года. Затем к ним добавились санкции связанные с отравлением А. Навального и Скрипалей, и за кибератаки, и за вмешательство в выборы в США в 2016 г.
Вопрос антипатий Обамы к Трампу вероятно также имел место, но указы имеющие силу закона не об этом.
Интересно как г-н С.Лавров себе представляет обнуление всех санкций и возврат к ситуации 2013 года? И как при этом будет решаться вопрос с Украиной, тоже вернёмся к ситуации 2013 года? А как быть с Навальным, ведь по нему приличная часть санкций?
Каждый пакет санкций прошёл через Конгресс, Сенат и подписан Президентом США. Порядок отмены - обратный. Чтобы их снять, нужно что-то предложить взамен. Кое-что найдётся, например арест двух групп хакеров по запросу спец.служб. А по остальным вопросам?
По мнению всех президентов США начиная с Обамы, действия правительства России продолжают представлять угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Поэтому в вопросах санкций и республиканцы, и демократы проявляют поразительное единодушие.
На счёт «выравнивания дипломатического присутствия» давайте посмотрим, какое соотношение российских и американских дипломатов существует в настоящий момент, а для удобства дипломатами будем называть всех сотрудников посольств и консульств.
Американские сенаторы в начале октября прошлого года направили президенту США Джо Байдену письмо о том, что в стране, по их подсчетам, находятся более 400 российских дипломатов, тогда как американских в России - около 100.
Такая диспропорция, по мнению сенаторов, ставит под угрозу повседневную деятельность дипмиссии и способность Госдепартамента США удовлетворять нужды американцев, которые живут в России или едут в страну.
Сенаторы призвали Байдена «немедленно принять действия», чтобы нарастить число сотрудников посольства в Москве, а если российские власти откажутся сотрудничать по этому вопросу, то выслать из страны 300 российских дипломатов.
В МИД России с подсчетами американских сенаторов не согласны. По словам Захаровой, с американской стороны в России работают порядка 130 человек (а точнее менее 100), а в российской миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне - менее 200, остальные 150- это сотрудники миссии ООН, а некоторых из них американцы дипломатами не считают." - полностью За державу не стыдно?
https://echo.msk.ru/blog/bobryshevmikhail/ Михаил Бобрышевспециалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты
08:36 , 29 января 2022, Єхо Москвьі
- Безусловно, когда тот негативный новостной фон, который сейчас преобладает в информационной повестке, сойдет на нет, то все увидят, что акции, в общем-то, многие довольно дешевые, такие как «Газпром», ВТБ, другие бумаги. И если в США реакция инвесторов на корпоративную отчетность будет хорошая, то российский рынок может вырасти очень серьезно. Хотя это базовый прогноз, что на этой неделе будет преобладать негативная динамика.
знов американці винні в падінні фуфля