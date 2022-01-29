Посольство России в США до июня покинет 55 дипломатов

До конца июня посольство России США покинут 55 сотрудников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Посольства России в США со ссылкой на посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. По его словам, в январе из Соединенных Штатов выедут 27 дипломатов и в дипмиссии останется 184 работника.

Антонов уточнил, что Москва выполняет распоряжение американских властей о сокращении персонала. Российская сторона будет действовать по принципу взаимности, подчеркнул дипломат.

В конце прошлого года российский МИД заявил, что сотрудники американской дипмиссии, проработавшие в России более трех лет, должны покинуть страну. Не исключено, что к лету Россию покинет еще одна группа работников американского посольства.

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