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Посольство России в США до июня покинет 55 дипломатов

Посольство России в США до июня покинет 55 дипломатов

До конца июня посольство России США покинут 55 сотрудников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Посольства России в США со ссылкой на посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. По его словам, в январе из Соединенных Штатов выедут 27 дипломатов и в дипмиссии останется 184 работника.

Антонов уточнил, что Москва выполняет распоряжение американских властей о сокращении персонала. Российская сторона будет действовать по принципу взаимности, подчеркнул дипломат.

В конце прошлого года российский МИД заявил, что сотрудники американской дипмиссии, проработавшие в России более трех лет, должны покинуть страну. Не исключено, что к лету Россию покинет еще одна группа работников американского посольства.

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посольство РФ (452) США (27094)


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Топ комментарии
+16
Молодці американці. Це реальні дії, а наше, хоча яке воно наше, плачеться, що все нормально, а істерію і паніку нагнітають американці і англічани. Не дають малоросу Вові по-тихому здати ворогові Україну.
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29.01.2022 12:14 Ответить
+14
А ми навіть візовий режим з агресором не ввели !!!
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29.01.2022 12:16 Ответить
+9
Агресорів і шпигунів не ******* ніде
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29.01.2022 12:14 Ответить
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Молодці американці. Це реальні дії, а наше, хоча яке воно наше, плачеться, що все нормально, а істерію і паніку нагнітають американці і англічани. Не дають малоросу Вові по-тихому здати ворогові Україну.
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29.01.2022 12:14 Ответить
Агресорів і шпигунів не ******* ніде
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29.01.2022 12:14 Ответить
залишать лише кгб
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29.01.2022 12:14 Ответить
та в московитів у посольствах виключно всі ФСБ, там інших ніколи не було і немає.
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29.01.2022 12:30 Ответить
А ми навіть візовий режим з агресором не ввели !!!
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29.01.2022 12:16 Ответить
Каким агрессором? Если послушать власть, то основной вред наносят США своей политикой, а не паРашка...Смысл заявлений преЗЕдента и паРашки совпадает...
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29.01.2022 12:34 Ответить
На границе каждому пинка під сраку кирзовым чоботом
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29.01.2022 12:24 Ответить
День, когда послали Путина

На этой неделе случился исторический день. День, когда послали Путина. Коллективный Запад вежливо написал, оставляя возможность Путину сохранить лицо и отползти в свою нору, что он думает по поводу его ультиматума.

Что будет дальше - посмотрим. Пока Запад делает все, чтобы не дать Путину вторгнуться в Украину. И даже готов помогать поддержать экономику, которая неминуемо страдает от информационной кампании, цель которой, удержать Путина от вторжения и не дать ему полностью разрушить украинскую экономику. Если бы еще украинская власть ему помогала…

Но трудно помогать Западу защищать тебя от Путина когда ты сам инфицирован российской пропагандой, а эта вещь не проходит так быстро как ковид, и веришь, что всю эту историю задумали проклятые англо-саксы и воинственный блок НАТО чтобы затеять войну России и Украины. Трудно, когда вы верите словам Коломойского, а не Блинкена.

Трудно помогать, когда люди могут не понимать, что если ты хочешь предупредить вторжение, то должен пугать санкциями в случае этого самого вторжения, а не просто вводить их, после чего Путина уже ничего не будет сдерживать. Ведь вторжение уже ничего не будет ему стоить. Бедный дедушка Байден, если ему приходится объяснять такие вещи.

С другой стороны, раньше офигевали только украинцы. А теперь - весь мир. Уже не так обидно.
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29.01.2022 12:26 Ответить
Чето много русских шпионов американцы у себя держат. Штук 5 хватит
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29.01.2022 12:27 Ответить
1-го хватит, в клетке перед Госдепом
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29.01.2022 12:31 Ответить
"Нужели начало дипломатического кризиса можно объяснить только желанием Обамы насолить Трампу?

Официальная точка зрения Белого дома говорит о том, что санкции против дипломатов включая закрытие консульств и высылку дипломатов США ввели из-за Крыма. Напомним Сергею Викторовичу, что бывший президент Штатов Барак Обама ввел санкции в отношении России из-за Крыма 6 марта 2014 года. Затем к ним добавились санкции связанные с отравлением А. Навального и Скрипалей, и за кибератаки, и за вмешательство в выборы в США в 2016 г.

Вопрос антипатий Обамы к Трампу вероятно также имел место, но указы имеющие силу закона не об этом.
Интересно как г-н С.Лавров себе представляет обнуление всех санкций и возврат к ситуации 2013 года? И как при этом будет решаться вопрос с Украиной, тоже вернёмся к ситуации 2013 года? А как быть с Навальным, ведь по нему приличная часть санкций?

Каждый пакет санкций прошёл через Конгресс, Сенат и подписан Президентом США. Порядок отмены - обратный. Чтобы их снять, нужно что-то предложить взамен. Кое-что найдётся, например арест двух групп хакеров по запросу спец.служб. А по остальным вопросам?

По мнению всех президентов США начиная с Обамы, действия правительства России продолжают представлять угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Поэтому в вопросах санкций и республиканцы, и демократы проявляют поразительное единодушие.

На счёт «выравнивания дипломатического присутствия» давайте посмотрим, какое соотношение российских и американских дипломатов существует в настоящий момент, а для удобства дипломатами будем называть всех сотрудников посольств и консульств.

Американские сенаторы в начале октября прошлого года направили президенту США Джо Байдену письмо о том, что в стране, по их подсчетам, находятся более 400 российских дипломатов, тогда как американских в России - около 100.

Такая диспропорция, по мнению сенаторов, ставит под угрозу повседневную деятельность дипмиссии и способность Госдепартамента США удовлетворять нужды американцев, которые живут в России или едут в страну.

Сенаторы призвали Байдена «немедленно принять действия», чтобы нарастить число сотрудников посольства в Москве, а если российские власти откажутся сотрудничать по этому вопросу, то выслать из страны 300 российских дипломатов.

В МИД России с подсчетами американских сенаторов не согласны. По словам Захаровой, с американской стороны в России работают порядка 130 человек (а точнее менее 100), а в российской миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне - менее 200, остальные 150- это сотрудники миссии ООН, а некоторых из них американцы дипломатами не считают." - полностью За державу не стыдно?

https://echo.msk.ru/blog/bobryshevmikhail/ Михаил Бобрышевспециалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

08:36 , 29 января 2022, Єхо Москвьі
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29.01.2022 12:29 Ответить
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29.01.2022 12:32 Ответить
Непоганий ляпас по морді ***** ....
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29.01.2022 12:42 Ответить
Членом
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29.01.2022 16:54 Ответить
Всех выгнать. Зачем им там две сотни "работников". Действительно ли так много россиян в США нуждается в помощи РФ? Это две сотни шпионов, фсбшников и прочей нечести
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29.01.2022 12:48 Ответить
Доктор Доллар применяет лечение враждебное, для РАБссии...гибридное какое то....хотя любой Джавелин или Стингер можно купить в любом военторге...
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29.01.2022 12:49 Ответить
Кацапоидных мразей нужно гнать в шею!!!
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29.01.2022 12:57 Ответить
Дамой, в срані-рязані !!!
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29.01.2022 13:06 Ответить
Выгнать из ненавистной Америки домой - да это самое страшное наказание . Несравнимо с любыми санкциями .
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29.01.2022 13:06 Ответить
Домой, ягель кушать.
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29.01.2022 13:07 Ответить
Всех свинособак нужно выгнать со штатов! Живут у штатах и им же гадят падлы!
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29.01.2022 13:31 Ответить
" Зловещее затишье" - так сейчас называют ситуацию на кацапско- украинской границе авторитетные военные эксперты.Но Зеленая гнида не боится вторжения и не поблагодарил США, Британию и других союзников за оказанную военную поддержку... Зе - враг и предатель !? - ДА !!!
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29.01.2022 13:55 Ответить
А что может поддержать отечественный рынок и рубль, есть ли какие-то позитивные стимулы?

- Безусловно, когда тот негативный новостной фон, который сейчас преобладает в информационной повестке, сойдет на нет, то все увидят, что акции, в общем-то, многие довольно дешевые, такие как «Газпром», ВТБ, другие бумаги. И если в США реакция инвесторов на корпоративную отчетность будет хорошая, то российский рынок может вырасти очень серьезно. Хотя это базовый прогноз, что на этой неделе будет преобладать негативная динамика.

знов американці винні в падінні фуфля
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29.01.2022 15:34 Ответить
 
 