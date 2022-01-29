УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12124 відвідувача онлайн
Новини
6 324 23

Посольство Росії в США до червня залишать 55 дипломатів

Посольство Росії в США до червня залишать 55 дипломатів

До кінця червня посольство Росії США залишить 55 співробітників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на у фейсбуці Посольства Росії у США із посиланням на посла у Вашингтоні Анатоля Антонова. За його словами, у січні зі Сполучених Штатів виїдуть 27 дипломатів і в дипмісії залишиться 184 працівники.

Антонов уточнив, що Москва виконує розпорядження американської влади про скорочення персоналу. Російська сторона діятиме за принципом взаємності, наголосив дипломат.

Наприкінці минулого року російське МЗС заявило, що співробітники американської дипмісії, які пропрацювали в Росії понад три роки, повинні залишити країну. Не виключено, що до літа Росію залишить ще одна група працівників американського посольства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія забирає своїх дипломатів та їхні родини з України, - NYT

посольство рф (332) США (23348)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Молодці американці. Це реальні дії, а наше, хоча яке воно наше, плачеться, що все нормально, а істерію і паніку нагнітають американці і англічани. Не дають малоросу Вові по-тихому здати ворогові Україну.
показати весь коментар
29.01.2022 12:14 Відповісти
+14
А ми навіть візовий режим з агресором не ввели !!!
показати весь коментар
29.01.2022 12:16 Відповісти
+9
Агресорів і шпигунів не ******* ніде
показати весь коментар
29.01.2022 12:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці американці. Це реальні дії, а наше, хоча яке воно наше, плачеться, що все нормально, а істерію і паніку нагнітають американці і англічани. Не дають малоросу Вові по-тихому здати ворогові Україну.
показати весь коментар
29.01.2022 12:14 Відповісти
Агресорів і шпигунів не ******* ніде
показати весь коментар
29.01.2022 12:14 Відповісти
залишать лише кгб
показати весь коментар
29.01.2022 12:14 Відповісти
та в московитів у посольствах виключно всі ФСБ, там інших ніколи не було і немає.
показати весь коментар
29.01.2022 12:30 Відповісти
А ми навіть візовий режим з агресором не ввели !!!
показати весь коментар
29.01.2022 12:16 Відповісти
Каким агрессором? Если послушать власть, то основной вред наносят США своей политикой, а не паРашка...Смысл заявлений преЗЕдента и паРашки совпадает...
показати весь коментар
29.01.2022 12:34 Відповісти
На границе каждому пинка під сраку кирзовым чоботом
показати весь коментар
29.01.2022 12:24 Відповісти
День, когда послали Путина

На этой неделе случился исторический день. День, когда послали Путина. Коллективный Запад вежливо написал, оставляя возможность Путину сохранить лицо и отползти в свою нору, что он думает по поводу его ультиматума.

Что будет дальше - посмотрим. Пока Запад делает все, чтобы не дать Путину вторгнуться в Украину. И даже готов помогать поддержать экономику, которая неминуемо страдает от информационной кампании, цель которой, удержать Путина от вторжения и не дать ему полностью разрушить украинскую экономику. Если бы еще украинская власть ему помогала…

Но трудно помогать Западу защищать тебя от Путина когда ты сам инфицирован российской пропагандой, а эта вещь не проходит так быстро как ковид, и веришь, что всю эту историю задумали проклятые англо-саксы и воинственный блок НАТО чтобы затеять войну России и Украины. Трудно, когда вы верите словам Коломойского, а не Блинкена.

Трудно помогать, когда люди могут не понимать, что если ты хочешь предупредить вторжение, то должен пугать санкциями в случае этого самого вторжения, а не просто вводить их, после чего Путина уже ничего не будет сдерживать. Ведь вторжение уже ничего не будет ему стоить. Бедный дедушка Байден, если ему приходится объяснять такие вещи.

С другой стороны, раньше офигевали только украинцы. А теперь - весь мир. Уже не так обидно.
показати весь коментар
29.01.2022 12:26 Відповісти
Чето много русских шпионов американцы у себя держат. Штук 5 хватит
показати весь коментар
29.01.2022 12:27 Відповісти
1-го хватит, в клетке перед Госдепом
показати весь коментар
29.01.2022 12:31 Відповісти
"Нужели начало дипломатического кризиса можно объяснить только желанием Обамы насолить Трампу?

Официальная точка зрения Белого дома говорит о том, что санкции против дипломатов включая закрытие консульств и высылку дипломатов США ввели из-за Крыма. Напомним Сергею Викторовичу, что бывший президент Штатов Барак Обама ввел санкции в отношении России из-за Крыма 6 марта 2014 года. Затем к ним добавились санкции связанные с отравлением А. Навального и Скрипалей, и за кибератаки, и за вмешательство в выборы в США в 2016 г.

Вопрос антипатий Обамы к Трампу вероятно также имел место, но указы имеющие силу закона не об этом.
Интересно как г-н С.Лавров себе представляет обнуление всех санкций и возврат к ситуации 2013 года? И как при этом будет решаться вопрос с Украиной, тоже вернёмся к ситуации 2013 года? А как быть с Навальным, ведь по нему приличная часть санкций?

Каждый пакет санкций прошёл через Конгресс, Сенат и подписан Президентом США. Порядок отмены - обратный. Чтобы их снять, нужно что-то предложить взамен. Кое-что найдётся, например арест двух групп хакеров по запросу спец.служб. А по остальным вопросам?

По мнению всех президентов США начиная с Обамы, действия правительства России продолжают представлять угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Поэтому в вопросах санкций и республиканцы, и демократы проявляют поразительное единодушие.

На счёт «выравнивания дипломатического присутствия» давайте посмотрим, какое соотношение российских и американских дипломатов существует в настоящий момент, а для удобства дипломатами будем называть всех сотрудников посольств и консульств.

Американские сенаторы в начале октября прошлого года направили президенту США Джо Байдену письмо о том, что в стране, по их подсчетам, находятся более 400 российских дипломатов, тогда как американских в России - около 100.

Такая диспропорция, по мнению сенаторов, ставит под угрозу повседневную деятельность дипмиссии и способность Госдепартамента США удовлетворять нужды американцев, которые живут в России или едут в страну.

Сенаторы призвали Байдена «немедленно принять действия», чтобы нарастить число сотрудников посольства в Москве, а если российские власти откажутся сотрудничать по этому вопросу, то выслать из страны 300 российских дипломатов.

В МИД России с подсчетами американских сенаторов не согласны. По словам Захаровой, с американской стороны в России работают порядка 130 человек (а точнее менее 100), а в российской миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне - менее 200, остальные 150- это сотрудники миссии ООН, а некоторых из них американцы дипломатами не считают." - полностью За державу не стыдно?

https://echo.msk.ru/blog/bobryshevmikhail/ Михаил Бобрышевспециалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

08:36 , 29 января 2022, Єхо Москвьі
показати весь коментар
29.01.2022 12:29 Відповісти
показати весь коментар
29.01.2022 12:32 Відповісти
Непоганий ляпас по морді ***** ....
показати весь коментар
29.01.2022 12:42 Відповісти
Членом
показати весь коментар
29.01.2022 16:54 Відповісти
Всех выгнать. Зачем им там две сотни "работников". Действительно ли так много россиян в США нуждается в помощи РФ? Это две сотни шпионов, фсбшников и прочей нечести
показати весь коментар
29.01.2022 12:48 Відповісти
Доктор Доллар применяет лечение враждебное, для РАБссии...гибридное какое то....хотя любой Джавелин или Стингер можно купить в любом военторге...
показати весь коментар
29.01.2022 12:49 Відповісти
Кацапоидных мразей нужно гнать в шею!!!
показати весь коментар
29.01.2022 12:57 Відповісти
Дамой, в срані-рязані !!!
показати весь коментар
29.01.2022 13:06 Відповісти
Выгнать из ненавистной Америки домой - да это самое страшное наказание . Несравнимо с любыми санкциями .
показати весь коментар
29.01.2022 13:06 Відповісти
Домой, ягель кушать.
показати весь коментар
29.01.2022 13:07 Відповісти
Всех свинособак нужно выгнать со штатов! Живут у штатах и им же гадят падлы!
показати весь коментар
29.01.2022 13:31 Відповісти
" Зловещее затишье" - так сейчас называют ситуацию на кацапско- украинской границе авторитетные военные эксперты.Но Зеленая гнида не боится вторжения и не поблагодарил США, Британию и других союзников за оказанную военную поддержку... Зе - враг и предатель !? - ДА !!!
показати весь коментар
29.01.2022 13:55 Відповісти
А что может поддержать отечественный рынок и рубль, есть ли какие-то позитивные стимулы?

- Безусловно, когда тот негативный новостной фон, который сейчас преобладает в информационной повестке, сойдет на нет, то все увидят, что акции, в общем-то, многие довольно дешевые, такие как «Газпром», ВТБ, другие бумаги. И если в США реакция инвесторов на корпоративную отчетность будет хорошая, то российский рынок может вырасти очень серьезно. Хотя это базовый прогноз, что на этой неделе будет преобладать негативная динамика.

знов американці винні в падінні фуфля
показати весь коментар
29.01.2022 15:34 Відповісти
 
 