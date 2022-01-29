Премьер-министр Польши Моравецкий 1 февраля приедет в Украину

Во вторник, 1 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретится в Киеве с президентом и премьер-министром Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в субботу в твиттере спикер правительства РП Петр Мюллер.

"Премьер Матеуш Моравецкий встретится во вторник в Киеве с Президентом и Премьер-министром Украины. Мы сделаем все возможное, чтобы сберечь мир в Европе",- написал Мюллер.

Он подчеркнул, что Польша поддерживает Украину в действиях, направленных на предотвращение агрессии России.

Polska wspiera Ukrainę w działaniach, które mają zapobiec agresji Rosji. Premier @MorawieckiM spotka się we wtorek w Kijowie z prezydentem i premierem Ukrainy. Zrobimy wszystko, co możliwe, żeby utrzymać pokój w Europie. — Piotr Müller (@PiotrMuller) January 29, 2022

Как сообщалось, Сейм Польши в четверг, 27 января, принял резолюцию в поддержку Украины, в которой обратился к правительствам стран НАТО и ЕС оказать всяческую поддержку Киеву.

В пятницу состоялось заседание Совета национальной безопасности Польши, в ходе которого обсуждены угрозы безопасности Польши и региона. Все политические силы выразили свою поддержку Украине в противодействии агрессивным намерениям РФ.

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