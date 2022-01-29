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Премьер-министр Польши Моравецкий 1 февраля приедет в Украину

Премьер-министр Польши Моравецкий 1 февраля приедет в Украину

Во вторник, 1 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретится в Киеве с президентом и премьер-министром Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в субботу в твиттере спикер правительства РП Петр Мюллер.

"Премьер Матеуш Моравецкий встретится во вторник в Киеве с Президентом и Премьер-министром Украины. Мы сделаем все возможное, чтобы сберечь мир в Европе",- написал Мюллер.

Он подчеркнул, что Польша поддерживает Украину в действиях, направленных на предотвращение агрессии России.

Polska wspiera Ukrainę w działaniach, które mają zapobiec agresji Rosji. Premier @MorawieckiM spotka się we wtorek w Kijowie z prezydentem i premierem Ukrainy. Zrobimy wszystko, co możliwe, żeby utrzymać pokój w Europie.

— Piotr Müller (@PiotrMuller) January 29, 2022

Как сообщалось, Сейм Польши в четверг, 27 января, принял резолюцию в поддержку Украины, в которой обратился к правительствам стран НАТО и ЕС оказать всяческую поддержку Киеву.

В пятницу состоялось заседание Совета национальной безопасности Польши, в ходе которого обсуждены угрозы безопасности Польши и региона. Все политические силы выразили свою поддержку Украине в противодействии агрессивным намерениям РФ.

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Польша (8500) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+5
якщо що.. шановні Поляки, нам дуже соромно за оте, що грає у нас преЗЕдента....
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29.01.2022 12:22 Ответить
+3
Кстати, очередной пример, вы могли заметить, как ослабла поддержка Польши за последние пару лет, и тут ничего удивительного, Польша уважала Украину, которая выбрала путь борьбы с расейскими нацистами и перестает уважать страну, которая выбирает телевизионного персонажа, шашлычки, день пабеды и так далее...Польша, конечно, будет поддерживать Украину, но только потому, что воспринимает Украину как буфер от кацапоидов, а не партнера.
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29.01.2022 12:47 Ответить
+1
Jako Ukrainiec, jako obywatel i patriota oświadczam i zeznaję, że słowa i czyny tak zwanego prezydenta Zełenskiego nie są wyrazem aspiracji i marzeń Ukrainy! ucieczka ze szponów rosyjskiego okupanta, budowanie silnych dobrosąsiedzkich i sojuszniczych relacji z Polską, krajami europejskimi i cywilizowanym światem, aby przeciwstawić się rosyjskiemu chaosowi i zniszczeniu - to nasze marzenie i aspiracje. brak poparcia ze strony parlamentu i urzędującego prezydenta jest oczywistym dowodem na heterogeniczność obecnego rządu!
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29.01.2022 12:29 Ответить
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якби не путєн, до криворагуля хер би хто приїхав
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29.01.2022 12:22 Ответить
якщо що.. шановні Поляки, нам дуже соромно за оте, що грає у нас преЗЕдента....
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29.01.2022 12:22 Ответить
Е-мое. А следующий день 02.02.2022
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29.01.2022 12:27 Ответить
Jako Ukrainiec, jako obywatel i patriota oświadczam i zeznaję, że słowa i czyny tak zwanego prezydenta Zełenskiego nie są wyrazem aspiracji i marzeń Ukrainy! ucieczka ze szponów rosyjskiego okupanta, budowanie silnych dobrosąsiedzkich i sojuszniczych relacji z Polską, krajami europejskimi i cywilizowanym światem, aby przeciwstawić się rosyjskiemu chaosowi i zniszczeniu - to nasze marzenie i aspiracje. brak poparcia ze strony parlamentu i urzędującego prezydenta jest oczywistym dowodem na heterogeniczność obecnego rządu!
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29.01.2022 12:29 Ответить
Кстати, очередной пример, вы могли заметить, как ослабла поддержка Польши за последние пару лет, и тут ничего удивительного, Польша уважала Украину, которая выбрала путь борьбы с расейскими нацистами и перестает уважать страну, которая выбирает телевизионного персонажа, шашлычки, день пабеды и так далее...Польша, конечно, будет поддерживать Украину, но только потому, что воспринимает Украину как буфер от кацапоидов, а не партнера.
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29.01.2022 12:47 Ответить
Я Вам скажу, що ставлення поляків до українців суттєві змінилось в кращу сторону після Революції 2004р., а після 2014 ще сильніше.
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29.01.2022 13:29 Ответить
Кажуть на пресконференцію зеленого не пустили польських журналістів.
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29.01.2022 13:07 Ответить
На пресконференцію слід було не пускати самого зєлю. Позорище на весь світ.
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29.01.2022 13:30 Ответить
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29.01.2022 13:38 Ответить
Пан Матеуш, проше отпердолить этого маланца до состояния Golonka Wieprzowa!
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29.01.2022 13:46 Ответить
Задолбали, ездят и ездят нету времени на спортзал, я не говорю уже об Омане.
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29.01.2022 14:20 Ответить
 
 