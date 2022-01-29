Прем’єр-міністр Польщі Моравецький 1 лютого приїде в Україну

У вівторок, 1 лютого, Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зустрінеться у Києві з Президентом та Прем’єр-міністром України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у суботу в твіттері речник уряду РП Пьотр Мюллер.

"Прем’єр Матеуш Моравецький зустрінеться у вівторок в Києві з Президентом і Прем’єр-міністром України. Ми зробимо усе можливе, щоб зберегти мир в Європі",- написав Мюллер.

Він наголосив, що Польща підтримує Україну в діях, що мають на меті запобігти агресії Росії.

Polska wspiera Ukrainę w działaniach, które mają zapobiec agresji Rosji. Premier @MorawieckiM spotka się we wtorek w Kijowie z prezydentem i premierem Ukrainy. Zrobimy wszystko, co możliwe, żeby utrzymać pokój w Europie. — Piotr Müller (@PiotrMuller) January 29, 2022

Як повідомлялося, Сейм Польщі в четвер, 27 січня, ухвалив резолюцію на підтримку України, в якій звернувся до урядів країн НАТО та ЄС надати всіляку підтримку Києву.

У п’ятницю відбулося засідання Ради національної безпеки Польщі, під час якого обговорено загрози для безпеки Польщі та регіону. Усі політичні сили висловили свою підтримку Україні у протидії агресивним намірам РФ.

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