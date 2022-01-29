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Новини
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Прем’єр-міністр Польщі Моравецький 1 лютого приїде в Україну

Прем’єр-міністр Польщі Моравецький 1 лютого приїде в Україну

У вівторок, 1 лютого, Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зустрінеться у Києві з Президентом та Прем’єр-міністром України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у суботу в твіттері речник уряду РП Пьотр Мюллер.

"Прем’єр Матеуш Моравецький зустрінеться у вівторок в Києві з Президентом і Прем’єр-міністром України. Ми зробимо усе можливе, щоб зберегти мир в Європі",- написав Мюллер.

Він наголосив, що Польща підтримує Україну в діях, що мають на меті запобігти агресії Росії.

Polska wspiera Ukrainę w działaniach, które mają zapobiec agresji Rosji. Premier @MorawieckiM spotka się we wtorek w Kijowie z prezydentem i premierem Ukrainy. Zrobimy wszystko, co możliwe, żeby utrzymać pokój w Europie.

— Piotr Müller (@PiotrMuller) January 29, 2022

Як повідомлялося, Сейм Польщі в четвер, 27 січня, ухвалив резолюцію на підтримку України, в якій звернувся до урядів країн НАТО та ЄС надати всіляку підтримку Києву.

У п’ятницю відбулося засідання Ради національної безпеки Польщі, під час якого обговорено загрози для безпеки Польщі та регіону. Усі політичні сили висловили свою підтримку Україні у протидії агресивним намірам РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі не планується евакуація із України сімей польських дипломатів, - заступник глави МЗС країни Яблонський

Автор: 

Польща (8617) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+5
якщо що.. шановні Поляки, нам дуже соромно за оте, що грає у нас преЗЕдента....
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29.01.2022 12:22 Відповісти
+3
Кстати, очередной пример, вы могли заметить, как ослабла поддержка Польши за последние пару лет, и тут ничего удивительного, Польша уважала Украину, которая выбрала путь борьбы с расейскими нацистами и перестает уважать страну, которая выбирает телевизионного персонажа, шашлычки, день пабеды и так далее...Польша, конечно, будет поддерживать Украину, но только потому, что воспринимает Украину как буфер от кацапоидов, а не партнера.
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29.01.2022 12:47 Відповісти
+1
Jako Ukrainiec, jako obywatel i patriota oświadczam i zeznaję, że słowa i czyny tak zwanego prezydenta Zełenskiego nie są wyrazem aspiracji i marzeń Ukrainy! ucieczka ze szponów rosyjskiego okupanta, budowanie silnych dobrosąsiedzkich i sojuszniczych relacji z Polską, krajami europejskimi i cywilizowanym światem, aby przeciwstawić się rosyjskiemu chaosowi i zniszczeniu - to nasze marzenie i aspiracje. brak poparcia ze strony parlamentu i urzędującego prezydenta jest oczywistym dowodem na heterogeniczność obecnego rządu!
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29.01.2022 12:29 Відповісти
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якби не путєн, до криворагуля хер би хто приїхав
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29.01.2022 12:22 Відповісти
якщо що.. шановні Поляки, нам дуже соромно за оте, що грає у нас преЗЕдента....
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29.01.2022 12:22 Відповісти
Е-мое. А следующий день 02.02.2022
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29.01.2022 12:27 Відповісти
Jako Ukrainiec, jako obywatel i patriota oświadczam i zeznaję, że słowa i czyny tak zwanego prezydenta Zełenskiego nie są wyrazem aspiracji i marzeń Ukrainy! ucieczka ze szponów rosyjskiego okupanta, budowanie silnych dobrosąsiedzkich i sojuszniczych relacji z Polską, krajami europejskimi i cywilizowanym światem, aby przeciwstawić się rosyjskiemu chaosowi i zniszczeniu - to nasze marzenie i aspiracje. brak poparcia ze strony parlamentu i urzędującego prezydenta jest oczywistym dowodem na heterogeniczność obecnego rządu!
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29.01.2022 12:29 Відповісти
Кстати, очередной пример, вы могли заметить, как ослабла поддержка Польши за последние пару лет, и тут ничего удивительного, Польша уважала Украину, которая выбрала путь борьбы с расейскими нацистами и перестает уважать страну, которая выбирает телевизионного персонажа, шашлычки, день пабеды и так далее...Польша, конечно, будет поддерживать Украину, но только потому, что воспринимает Украину как буфер от кацапоидов, а не партнера.
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29.01.2022 12:47 Відповісти
Я Вам скажу, що ставлення поляків до українців суттєві змінилось в кращу сторону після Революції 2004р., а після 2014 ще сильніше.
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29.01.2022 13:29 Відповісти
Кажуть на пресконференцію зеленого не пустили польських журналістів.
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29.01.2022 13:07 Відповісти
На пресконференцію слід було не пускати самого зєлю. Позорище на весь світ.
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29.01.2022 13:30 Відповісти
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29.01.2022 13:38 Відповісти
Пан Матеуш, проше отпердолить этого маланца до состояния Golonka Wieprzowa!
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29.01.2022 13:46 Відповісти
Задолбали, ездят и ездят нету времени на спортзал, я не говорю уже об Омане.
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29.01.2022 14:20 Відповісти
 
 