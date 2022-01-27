Сейм Польщі засудив агресивні дії Росії

Нижня палата парламенту Польщі під час голосування у четвер ухвалила резолюцію на підтримку України. Депутати закликають уряди країн ЄС і НАТО надати всебічну підтримку Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

За ухвалення резолюції проголосували 456 депутатів, проти був один депутат з націоналістичної "Конфедерації" Гжегож Браун, ніхто не утримався.

Як зазначається у резолюції, Сейм Польщі із занепокоєнням спостерігає за діями Росії, спрямованими проти України. Ця активність створює серйозний ризик виникнення збройного конфлікту і дестабілізації Європи, що шкодить інтересам Польщі.

"Закликаємо уряди країн НАТО і ЄС надати підтримку Україні, яка опинилася перед загрозою війни, і продемонструвати рішучу реакцію країн-членів Євросоюзу й організації Північноатлантичного договору на агресію Російської Федерації",- йдеться в документі.

Читайте: Глави оборонних відомств США та Польщі обговорили, як посилити стримування вздовж східного флангу НАТО

Як підкреслюється, одним із проявів нинішньої кризи є енергетичний тиск Росії, спрямований проти країн ЄС та її асоційованих членів.

"Ми виступаємо проти введення в дію газопроводу Nord Stream 2, який розбиває європейську єдність щодо дій Росії",- йдеться у документі.

Підкреслюється, що Польща виступає проти політики Росії, яка порушує міжнародне право, а також лад і мир в Європі. Наголошується, що досвід XX століття зобов’язує Польщу звернутися до союзників по ЄС та НАТО для здійснення солідарних кроків з метою уникнення загрози збройного конфлікту в Європі.

Також читайте: Наразі не планується евакуація із України сімей польських дипломатів, - заступник глави МЗС країни Яблонський

"Шлях до членства в ЄС і НАТО має залишатися відкритим, а право України на вступ не повинно викликати дискусії",- йдеться у резолюції.