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Новини Війна
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Сейм Польщі засудив агресивні дії Росії

Сейм Польщі засудив агресивні дії Росії

Нижня палата парламенту Польщі під час голосування у четвер ухвалила резолюцію на підтримку України. Депутати закликають уряди країн ЄС і НАТО надати всебічну підтримку Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

За ухвалення резолюції проголосували 456 депутатів, проти був один депутат з націоналістичної "Конфедерації" Гжегож Браун, ніхто не утримався.

Як зазначається у резолюції, Сейм Польщі із занепокоєнням спостерігає за діями Росії, спрямованими проти України. Ця активність створює серйозний ризик виникнення збройного конфлікту і дестабілізації Європи, що шкодить інтересам Польщі.

"Закликаємо уряди країн НАТО і ЄС надати підтримку Україні, яка опинилася перед загрозою війни, і продемонструвати рішучу реакцію країн-членів Євросоюзу й організації Північноатлантичного договору на агресію Російської Федерації",- йдеться в документі.

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Як підкреслюється, одним із проявів нинішньої кризи є енергетичний тиск Росії, спрямований проти країн ЄС та її асоційованих членів.

"Ми виступаємо проти введення в дію газопроводу Nord Stream 2, який розбиває європейську єдність щодо дій Росії",- йдеться у документі.

Підкреслюється, що Польща виступає проти політики Росії, яка порушує міжнародне право, а також лад і мир в Європі. Наголошується, що досвід XX століття зобов’язує Польщу звернутися до союзників по ЄС та НАТО для здійснення солідарних кроків з метою уникнення загрози збройного конфлікту в Європі.

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"Шлях до членства в ЄС і НАТО має залишатися відкритим, а право України на вступ не повинно викликати дискусії",- йдеться у резолюції.

Автор: 

Польща (8615) росія (65908) сейм (69)


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Отлично ,теперь давайте Украине оружие и чем больше тем лучше .
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27.01.2022 19:15 Відповісти
Вот такие танки можно предварительно у поляков заказать. Штук сто. И чтобы с плазменными пушками были.))

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27.01.2022 19:51 Відповісти
а тебе разве не ясно что ДНР и так дадут?
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27.01.2022 19:35 Відповісти
Главное, чтобы то "старьё" эффективно уничтожало "современное aka АналоГовнет".
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27.01.2022 19:48 Відповісти
Национальный банк Польши (Narodowy Bank Polski) https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/2022.html#m02 выпустил коллекционную монету в 10 злотых, посвященную защите восточной польской границы от мигрантов из Беларуси.
На самой монете про мигрантов ничего не говорится - ни словами, ни изображением. Можно видеть карту части Польши и границу с Беларусью, пограничный столб, лес, пограничника, полицейского, солдата и вертолет.

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27.01.2022 19:42 Відповісти
А путлер ще живий?
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27.01.2022 21:29 Відповісти
Поляки ще більше як ми ненавидять кацапню.
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27.01.2022 21:31 Відповісти
 
 