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Италия продлила запрет на въезд туристов из Украины на полтора месяца

Италия продлила запрет на въезд туристов из Украины на полтора месяца

Правительство Италии продлило запрет на въезд в страну для граждан Украины на полтора месяца. Причем это касается даже прошедших полный курс вакцинации от коронавируса COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт МИД Италии.

В обновленном перечне стран категории D, граждане которых могут посещать территорию Италии в любых целях, в частности, туристической, Украина отсутствует.

Таким образом, с 1 февраля по 15 марта текущего года Украина будет относиться к группе стран категории E, для граждан которых возможен въезд в Италию только по уважительной причине.

Исключение сделают только для тех украинцев, которые имеют вид на жительство в Италии, едут с официальным трудоустройством, для лечения или обучения или имеют личные отношения с гражданами Италии.

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запрет (1708) Италия (1655) туризм (1543) туристы (99)


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Топ комментарии
+4
Во Франции https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/01/26/7133092/ полмиллиона инфицированных за день - им можно въехать.
В Украине 34 тысячи - въезд запрещен.



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29.01.2022 13:39 Ответить
+3
Відпочивайте у Іспанії,гарна країна та прекрасні люди,а макарони нехай жують сраку,ніколи мені там не подобалось,пихаті та самозакохані фашисти.
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29.01.2022 13:53 Ответить
+2
планую в Грецію цим літом, туди хоч зараз їдь, за що повага до них, на відмінну від макарон... абсолютно без причин заборонили
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29.01.2022 14:05 Ответить
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Макаронники бороду задрали.... ну-ну...
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29.01.2022 13:36 Ответить
Во Франции https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/01/26/7133092/ полмиллиона инфицированных за день - им можно въехать.
В Украине 34 тысячи - въезд запрещен.



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29.01.2022 13:39 Ответить
Звідки їдуть грошовиті туристи тим можна, а з ЄС навіть без тесту можна. А ми папуаси, нам не можна
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29.01.2022 14:02 Ответить
Бо всі знають що в Україні ті тести от фанаря робляться і сертифікати досить легко купити. А статистика тільки на бумазі , а на ділі зовсім інше.
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29.01.2022 14:25 Ответить
ага в Італії не підробляють? https://www.theguardian.com/world/2022/jan/16/italian-nurse-accused-of-giving-fake-covid-jabs-to-anti-vaxxers
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29.01.2022 14:29 Ответить
Підробляють. Але далеко не в таких масштабах
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29.01.2022 14:32 Ответить
і це привіт для дискримінації по національній ознаці?
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29.01.2022 14:35 Ответить
То це вийшло в пресу і медсестру арештували, а в Україні я хоть завтра заплачу і все буде і ніхто ніде нічого не скаже.
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29.01.2022 14:35 Ответить
у нас теж, якщо вийде в пресу всіх арештують
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29.01.2022 14:37 Ответить
Да ,але не вийде,а якщо вийде то коли хтось комусь переступив дорогу і на другий день відпустять.
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29.01.2022 14:41 Ответить
Короче кажучи це дискримінація. Я як законослухняний громадянин обмежений в своїх правах. Це всерівно що презумція винуватості.
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29.01.2022 14:44 Ответить
Як казав один президент нн.. років назад"Що маємо те маємо".
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29.01.2022 14:49 Ответить
Тому хай жують сраку макарони
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29.01.2022 14:53 Ответить
Карочє немає шо базарити.
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29.01.2022 15:01 Ответить
Знаю навіть людей які можуть зробити.
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29.01.2022 14:36 Ответить
можеш їх здати
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29.01.2022 14:40 Ответить
Половина італійців просто подохне,адже основна маса українських ,,туристів,, є ті хто підтирає гузиці перестарілим італійцям.
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29.01.2022 13:41 Ответить
щось знайома запорєбрікавая шняга...
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29.01.2022 16:00 Ответить
Мак сім год не родив , та голоду не було. Що , що , а туризм до них точно не на першому плані.
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29.01.2022 13:46 Ответить
Відпочивайте у Іспанії,гарна країна та прекрасні люди,а макарони нехай жують сраку,ніколи мені там не подобалось,пихаті та самозакохані фашисти.
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29.01.2022 13:53 Ответить
планую в Грецію цим літом, туди хоч зараз їдь, за що повага до них, на відмінну від макарон... абсолютно без причин заборонили
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29.01.2022 14:05 Ответить
і то правда-завищена у них самооцінка-"мачізм" аж пре- а в реалі-пшик пшиком, хоча дивно але вони таке ж саме говорять про французів)
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29.01.2022 14:30 Ответить
а хто пихатіший північні чи південні?
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29.01.2022 14:33 Ответить
Так судить не можу-від регіону теж залежить.
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29.01.2022 14:44 Ответить
А Іспанія ще раніше заборонила в'їзд з України.
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29.01.2022 14:51 Ответить
Ніт,вакцинованим можна.
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29.01.2022 15:34 Ответить
Це просто їхнє відношення до нас як до папуасів, коли в нас було захворювання на мінімуі вони заборонили в'їзд а от з країн де рекорди по захворюванності і звідки їдуть грошовиті тутисти Welcome
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29.01.2022 13:59 Ответить
Як співається в одній пісні:'Всі бідні на світі дурні'.
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29.01.2022 14:21 Ответить
Хитра відмазка на період невизначеності з намірами Путіна до кінця Олімпіади
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29.01.2022 14:50 Ответить
довбойби
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29.01.2022 15:04 Ответить
Бояться мигрантов, которые приедут под видом туристов на фоне неопределенности полномасштабного вторжения!
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30.01.2022 04:25 Ответить
 
 