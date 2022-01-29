Италия продлила запрет на въезд туристов из Украины на полтора месяца
Правительство Италии продлило запрет на въезд в страну для граждан Украины на полтора месяца. Причем это касается даже прошедших полный курс вакцинации от коронавируса COVID-19.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт МИД Италии.
В обновленном перечне стран категории D, граждане которых могут посещать территорию Италии в любых целях, в частности, туристической, Украина отсутствует.
Таким образом, с 1 февраля по 15 марта текущего года Украина будет относиться к группе стран категории E, для граждан которых возможен въезд в Италию только по уважительной причине.
Исключение сделают только для тех украинцев, которые имеют вид на жительство в Италии, едут с официальным трудоустройством, для лечения или обучения или имеют личные отношения с гражданами Италии.
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В Украине 34 тысячи - въезд запрещен.