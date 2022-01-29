Сумы переводят начальные классы на дистанционное обучение из-за COVID-19

С понедельника, 31 января, и как минимум до 4 февраля, начальные классы в школах города Сумы будут учиться в дистанционном режиме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городской совет Сум.

Сообщается, что городская комиссия по ТЭБ и ЧС ввела дистанционную форму обучения для учащихся 1-4 классов. Также продолжается дистанционка для учащихся 5-11 классов с 31 января по 4 февраля включительно.

Детские сады в этот период перейдут на работу в режиме дежурных групп. То есть, они продолжат принимать детей, если весь персонал имеет документы о вакцинации от COVID.

Что касается заведений специализированного внешкольного образования спортивного профиля, то их по-прежнему могут посещать учащиеся-участники спортивных мероприятий. Посещение художественных школ запрещено.

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