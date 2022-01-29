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Новости Коронавирус и карантин
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Сумы переводят начальные классы на дистанционное обучение из-за COVID-19

Сумы переводят начальные классы на дистанционное обучение из-за COVID-19

С понедельника, 31 января, и как минимум до 4 февраля, начальные классы в школах города Сумы будут учиться в дистанционном режиме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городской совет Сум.

Сообщается, что городская комиссия по ТЭБ и ЧС ввела дистанционную форму обучения для учащихся 1-4 классов. Также продолжается дистанционка для учащихся 5-11 классов с 31 января по 4 февраля включительно.

Детские сады в этот период перейдут на работу в режиме дежурных групп. То есть, они продолжат принимать детей, если весь персонал имеет документы о вакцинации от COVID.

Что касается заведений специализированного внешкольного образования спортивного профиля, то их по-прежнему могут посещать учащиеся-участники спортивных мероприятий. Посещение художественных школ запрещено.

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Сумы (1165) школа (3020) дистанционное обучение (115)


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Топ комментарии
+2
Лихо власть отплясывает ковид-канкан под дудку эфиопского гоминида.
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29.01.2022 15:25 Ответить
+1
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29.01.2022 23:22 Ответить
+1
Всі сподіваються.
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29.01.2022 23:26 Ответить
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Лихо власть отплясывает ковид-канкан под дудку эфиопского гоминида.
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29.01.2022 15:25 Ответить
А у вас досі тиша? Вже навіть євреї збираються чистити Кнессет за допомогою вантажівок.
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29.01.2022 22:45 Ответить
У нас... У нас ужас.
https://www.politforums.net/world/1643228527.html Новая Северная Корея.. (politforums.net)
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29.01.2022 22:54 Ответить
На таких форумних не варто звертати уваги. Взагалі. Я не любительниця форумів, а останніми днями трошки пройшлася - формат один й той самий. Мають бути увєровавшіє з"медиків, якшо є - хімік (наприклад, фармацевт), і решта зброду-статистів від простушек до...
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29.01.2022 23:12 Ответить
Все эти новые "правила" опубликованы в австралийских газетах.
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29.01.2022 23:15 Ответить
Начальник NT ("Северной Территории") издал указ: всем нацепить намордники. Сейчас там жара под 40 градусов, и влажность до 95%. Вот и думайте: он или психбольной, или очередная инструкция от китайских хозяев пришла (стратегический порт Дарвин отдан китайцам "в аренду" на 99 лет).
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29.01.2022 23:14 Ответить
Я не про вказівки, про людей в країні.
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29.01.2022 23:17 Ответить
Население Австралии чрезвычайно законопослушно, вплоть до потери способности критически оценивать решения властей. Мне на одном из форумов как-то попался комментарий австралийки, которая жаловалась на невозможность общения с родственниками: "я им привожу аргументы и факты, но это совершенно бесполезно: они всегда отвечают одной и той же фразой: "правительство знает лучше, правительству виднее"".
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29.01.2022 23:25 Ответить
Упоротих скрізь вистачає, а в протилежних таборах все по іншому.
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29.01.2022 23:31 Ответить
Так у нас таковых 95% населения. Не потому что они очень упорны, а просто потому что так проще: можно не думать, не анализировать ситуацию. Просто подчиняться.
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29.01.2022 23:33 Ответить
стратегический порт Дарвин отдан китайцам "в аренду" на 99 лет

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29.01.2022 23:18 Ответить
Да, вот так. Китайцы давно колонизировали Австралию экономически.
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29.01.2022 23:22 Ответить
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29.01.2022 23:22 Ответить
Я надеюсь что всё это всерьёз, а не просто очередное шоу для выпуска пара.
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29.01.2022 23:22 Ответить
Всі сподіваються.
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29.01.2022 23:26 Ответить
 
 