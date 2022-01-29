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Новини Коронавірус і карантин
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Суми переводять початкові класи на дистанційне навчання через COVID-19

Суми переводять початкові класи на дистанційне навчання через COVID-19

З понеділка, 31 січня, і як мінімум до 4 лютого початкові класи в школах міста Суми навчатимуться в дистанційному режимі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міську раду Сум.

Повідомляється, що міська комісія з ТЕБ і НС ввела дистанційну форму навчання для учнів 1-4 класів. Також продовжується дистанційка для учнів 5-11 класів з 31 січня по 4 лютого включно.

Дитячі садки на цей період перейдуть на роботу в режимі чергових груп. Тобто вони продовжать приймати дітей, якщо весь персонал має документи про вакцинацію від COVID.

Що стосується закладів спеціалізованої позашкільної освіти спортивного профілю, то їх як і раніше можуть відвідувати учні-учасники спортивних заходів. Відвідування художніх шкіл заборонено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві на "дистанційку" перевели близько 70 шкіл, - КМДА

Автор: 

Суми (904) школа (2224) дистанційне навчання (134)


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Топ коментарі
+2
Лихо власть отплясывает ковид-канкан под дудку эфиопского гоминида.
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29.01.2022 15:25 Відповісти
+1
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29.01.2022 23:22 Відповісти
+1
Всі сподіваються.
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29.01.2022 23:26 Відповісти
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Лихо власть отплясывает ковид-канкан под дудку эфиопского гоминида.
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29.01.2022 15:25 Відповісти
А у вас досі тиша? Вже навіть євреї збираються чистити Кнессет за допомогою вантажівок.
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29.01.2022 22:45 Відповісти
У нас... У нас ужас.
https://www.politforums.net/world/1643228527.html Новая Северная Корея.. (politforums.net)
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29.01.2022 22:54 Відповісти
На таких форумних не варто звертати уваги. Взагалі. Я не любительниця форумів, а останніми днями трошки пройшлася - формат один й той самий. Мають бути увєровавшіє з"медиків, якшо є - хімік (наприклад, фармацевт), і решта зброду-статистів від простушек до...
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29.01.2022 23:12 Відповісти
Все эти новые "правила" опубликованы в австралийских газетах.
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29.01.2022 23:15 Відповісти
Начальник NT ("Северной Территории") издал указ: всем нацепить намордники. Сейчас там жара под 40 градусов, и влажность до 95%. Вот и думайте: он или психбольной, или очередная инструкция от китайских хозяев пришла (стратегический порт Дарвин отдан китайцам "в аренду" на 99 лет).
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29.01.2022 23:14 Відповісти
Я не про вказівки, про людей в країні.
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29.01.2022 23:17 Відповісти
Население Австралии чрезвычайно законопослушно, вплоть до потери способности критически оценивать решения властей. Мне на одном из форумов как-то попался комментарий австралийки, которая жаловалась на невозможность общения с родственниками: "я им привожу аргументы и факты, но это совершенно бесполезно: они всегда отвечают одной и той же фразой: "правительство знает лучше, правительству виднее"".
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29.01.2022 23:25 Відповісти
Упоротих скрізь вистачає, а в протилежних таборах все по іншому.
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29.01.2022 23:31 Відповісти
Так у нас таковых 95% населения. Не потому что они очень упорны, а просто потому что так проще: можно не думать, не анализировать ситуацию. Просто подчиняться.
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29.01.2022 23:33 Відповісти
стратегический порт Дарвин отдан китайцам "в аренду" на 99 лет

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29.01.2022 23:18 Відповісти
Да, вот так. Китайцы давно колонизировали Австралию экономически.
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29.01.2022 23:22 Відповісти
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29.01.2022 23:22 Відповісти
Я надеюсь что всё это всерьёз, а не просто очередное шоу для выпуска пара.
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29.01.2022 23:22 Відповісти
Всі сподіваються.
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29.01.2022 23:26 Відповісти
 
 