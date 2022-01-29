Суми переводять початкові класи на дистанційне навчання через COVID-19
З понеділка, 31 січня, і як мінімум до 4 лютого початкові класи в школах міста Суми навчатимуться в дистанційному режимі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міську раду Сум.
Повідомляється, що міська комісія з ТЕБ і НС ввела дистанційну форму навчання для учнів 1-4 класів. Також продовжується дистанційка для учнів 5-11 класів з 31 січня по 4 лютого включно.
Дитячі садки на цей період перейдуть на роботу в режимі чергових груп. Тобто вони продовжать приймати дітей, якщо весь персонал має документи про вакцинацію від COVID.
Що стосується закладів спеціалізованої позашкільної освіти спортивного профілю, то їх як і раніше можуть відвідувати учні-учасники спортивних заходів. Відвідування художніх шкіл заборонено.
Будь ласка, зачекайте...
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