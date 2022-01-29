Тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури

В США из-за приближающейся снежной бури, которая ожидается в субботу, 29 января, отменено около 5 000 авиарейсов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Служба отслеживания авиарейсов FlightAware уточнила, что с пятницы по воскресенье в стране упразднено около 4 900 рейсов.

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что непогода приведет к возникновению опасных вьюг и сделает полеты почти невозможными.

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Большинство отмененных авиарейсов приходится на такие города как Нью-Йорк, Бостон, Ньюарк и Филадельфия.