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Тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури

Тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури

В США из-за приближающейся снежной бури, которая ожидается в субботу, 29 января, отменено около 5 000 авиарейсов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Служба отслеживания авиарейсов FlightAware уточнила, что с пятницы по воскресенье в стране упразднено около 4 900 рейсов.

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что непогода приведет к возникновению опасных вьюг и сделает полеты почти невозможными.

Читайте также: Из-за непогоды и COVID-19 по всему миру отменили более 4 тысяч авиарейсов, - Associated Press

Большинство отмененных авиарейсов приходится на такие города как Нью-Йорк, Бостон, Ньюарк и Филадельфия.

непогода (817) путешествие (98) самолет (3630) США (27101) авиасообщение (795)


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Топ комментарии
+6
Я честно говоря хренею с этих катцапов:
Мужик с шашкой, с ППШ, балалйкой, бочкой бояры и МП-42 верхом на бром медведе. Эти кацапы просто долбанутые дебилы:
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29.01.2022 13:59 Ответить
+4
А как Грета рвала горлянку что глобальное потепление, отсутствие осадков, засуха... Накормите ее снегом и разденьте пускай греется
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29.01.2022 13:59 Ответить
+2
Ти без порохоботі дихати не можеш і мабуть , хронічна діарея замучила !
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29.01.2022 14:30 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
***** бавится со снеговым оружием?
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29.01.2022 13:57 Ответить
Я честно говоря хренею с этих катцапов:
Мужик с шашкой, с ППШ, балалйкой, бочкой бояры и МП-42 верхом на бром медведе. Эти кацапы просто долбанутые дебилы:
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29.01.2022 13:59 Ответить
чем машут и на чем ездят - разберемся.
встречу готовит полмира
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29.01.2022 14:17 Ответить
кацапус обикновеніус
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29.01.2022 14:29 Ответить
расширено - кацапус обыкновениус безмозглус примитивис
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29.01.2022 22:51 Ответить
А как Грета рвала горлянку что глобальное потепление, отсутствие осадков, засуха... Накормите ее снегом и разденьте пускай греется
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29.01.2022 13:59 Ответить
Так у нас щйа +1 29 января. Везунчик этот зеленский
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29.01.2022 14:02 Ответить
Ти без порохоботі дихати не можеш і мабуть , хронічна діарея замучила !
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29.01.2022 14:30 Ответить
А то так и есть, из повышения со2, растет плотность газов в атмосфере, газы теплоемкие, вот и получается парниковый эффект. Замерзнуть не успеем ,а вот свариться запросто.
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29.01.2022 14:05 Ответить
Ото на Мордорі свято буде...
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29.01.2022 14:03 Ответить
У Чікаго все спокійно літачки як літали так і літають собі спокійно
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29.01.2022 14:21 Ответить
Ню-Йорк засипало конкретноі продовжує засипати! Перевертаєтся на другий бік і спатки…
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29.01.2022 14:51 Ответить
У нас почти фут снега уже выпал и продолжает падать. Эх, разомнусь сегодня с лопатою
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29.01.2022 18:02 Ответить
у кацапов "частичное " выкатывание миг-31 за пределы впп

С телеграм - ...Саваслейка 2часа назад , взлёт форсаж резко понесло вправо потом влево выкатился кабина между лётчикам и штурманом сломалась штурман вообще говорят выпал.Все живы, слава богу...
Видимо изначально была перепутана в сообщении область. Не Новгородская а Нижегородская.
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29.01.2022 15:44 Ответить
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29.01.2022 15:46 Ответить
Он устал) Прилег)
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30.01.2022 14:26 Ответить
Тисячі авіарейсів скасували у США через снігову бурю

...
(трохи пізніше) Над Атлантичним океаном зник з радарів російський стратегічний бомбардувальник "Снігова буря"
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29.01.2022 17:43 Ответить
 
 