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Новини
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Тисячі авіарейсів скасували у США через снігову бурю

Тисячі авіарейсів скасували у США через снігову бурю

У США через наближення снігової бурі, що очікується в суботу, 29 січня, скасовано близько 5 000 авіарейсів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Служба відстеження авіарейсів FlightAware уточнила, що з п'ятниці по неділю в країні скасовано близько 4 900 рейсів.

Національна метеорологічна служба США повідомила, що негода призведе до виникнення небезпечних хуртовин та зробить польоти майже неможливими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через негоду та COVID-19 по всьому світу скасували понад 4 тисячі авіарейсів, - Associated Press

Більшість скасованих авіарейсів припадають на такі міста як Нью-Йорк, Бостон, Ньюарк та Філадельфія.

негода (760) подорож (92) літак (2947) США (23348) авіасполучення (3081)


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Топ коментарі
+6
Я честно говоря хренею с этих катцапов:
Мужик с шашкой, с ППШ, балалйкой, бочкой бояры и МП-42 верхом на бром медведе. Эти кацапы просто долбанутые дебилы:
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29.01.2022 13:59 Відповісти
+4
А как Грета рвала горлянку что глобальное потепление, отсутствие осадков, засуха... Накормите ее снегом и разденьте пускай греется
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29.01.2022 13:59 Відповісти
+2
Ти без порохоботі дихати не можеш і мабуть , хронічна діарея замучила !
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29.01.2022 14:30 Відповісти
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***** бавится со снеговым оружием?
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29.01.2022 13:57 Відповісти
Я честно говоря хренею с этих катцапов:
Мужик с шашкой, с ППШ, балалйкой, бочкой бояры и МП-42 верхом на бром медведе. Эти кацапы просто долбанутые дебилы:
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29.01.2022 13:59 Відповісти
чем машут и на чем ездят - разберемся.
встречу готовит полмира
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29.01.2022 14:17 Відповісти
кацапус обикновеніус
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29.01.2022 14:29 Відповісти
расширено - кацапус обыкновениус безмозглус примитивис
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29.01.2022 22:51 Відповісти
А как Грета рвала горлянку что глобальное потепление, отсутствие осадков, засуха... Накормите ее снегом и разденьте пускай греется
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29.01.2022 13:59 Відповісти
Так у нас щйа +1 29 января. Везунчик этот зеленский
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29.01.2022 14:02 Відповісти
Ти без порохоботі дихати не можеш і мабуть , хронічна діарея замучила !
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29.01.2022 14:30 Відповісти
А то так и есть, из повышения со2, растет плотность газов в атмосфере, газы теплоемкие, вот и получается парниковый эффект. Замерзнуть не успеем ,а вот свариться запросто.
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29.01.2022 14:05 Відповісти
Ото на Мордорі свято буде...
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29.01.2022 14:03 Відповісти
У Чікаго все спокійно літачки як літали так і літають собі спокійно
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29.01.2022 14:21 Відповісти
Ню-Йорк засипало конкретноі продовжує засипати! Перевертаєтся на другий бік і спатки…
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29.01.2022 14:51 Відповісти
У нас почти фут снега уже выпал и продолжает падать. Эх, разомнусь сегодня с лопатою
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29.01.2022 18:02 Відповісти
у кацапов "частичное " выкатывание миг-31 за пределы впп

С телеграм - ...Саваслейка 2часа назад , взлёт форсаж резко понесло вправо потом влево выкатился кабина между лётчикам и штурманом сломалась штурман вообще говорят выпал.Все живы, слава богу...
Видимо изначально была перепутана в сообщении область. Не Новгородская а Нижегородская.
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29.01.2022 15:44 Відповісти
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29.01.2022 15:46 Відповісти
Он устал) Прилег)
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30.01.2022 14:26 Відповісти
Тисячі авіарейсів скасували у США через снігову бурю

...
(трохи пізніше) Над Атлантичним океаном зник з радарів російський стратегічний бомбардувальник "Снігова буря"
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29.01.2022 17:43 Відповісти
 
 