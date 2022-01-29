Тисячі авіарейсів скасували у США через снігову бурю

У США через наближення снігової бурі, що очікується в суботу, 29 січня, скасовано близько 5 000 авіарейсів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Служба відстеження авіарейсів FlightAware уточнила, що з п'ятниці по неділю в країні скасовано близько 4 900 рейсів.

Національна метеорологічна служба США повідомила, що негода призведе до виникнення небезпечних хуртовин та зробить польоти майже неможливими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через негоду та COVID-19 по всьому світу скасували понад 4 тисячі авіарейсів, - Associated Press

Більшість скасованих авіарейсів припадають на такі міста як Нью-Йорк, Бостон, Ньюарк та Філадельфія.