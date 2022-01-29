Тисячі авіарейсів скасували у США через снігову бурю
У США через наближення снігової бурі, що очікується в суботу, 29 січня, скасовано близько 5 000 авіарейсів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Служба відстеження авіарейсів FlightAware уточнила, що з п'ятниці по неділю в країні скасовано близько 4 900 рейсів.
Національна метеорологічна служба США повідомила, що негода призведе до виникнення небезпечних хуртовин та зробить польоти майже неможливими.
Більшість скасованих авіарейсів припадають на такі міста як Нью-Йорк, Бостон, Ньюарк та Філадельфія.
Топ коментарі
+6 Крэйда Гібсон
показати весь коментар29.01.2022 13:59 Відповісти Посилання
+4 Valter Valter
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+2 Amber
показати весь коментар29.01.2022 14:30 Відповісти Посилання
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