На Донбассе вторые сутки сохраняется "тишина", - штаб ООС

В субботу, 29 января, на Донбассе российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что военные продолжают выполнять задания по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Отметим, что на Донбассе обстрелы не фиксируются с 28 января.

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