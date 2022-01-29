На Донбасі другу добу зберігається "тиша", - штаб ООС
У суботу, 29 січня, на Донбасі російські окупаційні війська не порушували режим припинення вогню. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
У штабі додали, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної російської агресії.
Зазначимо, що на Донбасі обстріли не фіксуються з 28 січня.
Топ коментарі
+18 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар29.01.2022 17:45 Відповісти Посилання
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Вже голосно, на весь світ обгавкав созників України.
Можливо ще дещо має виконати до наступної зустічі радників через 2 тижні.
Рада не буде працювати, тому умови поки що не стосовно законодавства.
Олександр Бригинець
@bryhynets
Перенесення зустрічі норманських радників на 2 тижні і перенесення апеляції по Порошенку на 2 тижні - взаємопов'язані.
Як очевидно, Кремль не погоджується домовлятися поки не заарештують Порошенка.
А оскільки не було гарантії, що апеляція буде проти Пороха, суд і перенесли, не давши йому документів.
Тепер триватиме тиск на суд.
Зєля почав відверто випорожнюватись на думку Заходу.
І це не Зєля.
Например, подготовкой к наступлению.
Или раздали ширку.
https://tsn.ua/svit/u-rosiyi-pid-chas-zlotu-rozvalivsya-viyskoviy-litak-vidpala-nosova-chastina-i-kabina-pilota-foto-1964845.html
Повсиралися кацапи і це логічно бо це Захід годує паРашу і дає ій нафтодолари, а не навпаки
https://zn.ua/POLITICS/ukrainskoe-vojsko-hotovo-srazhatsja-i-srazhatsja-ochen-khorosho-heneral-ssha-khodzhes.html Украинское войско готово сражаться и сражаться очень хорошо - генерал США Ходжес