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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Донбасі другу добу зберігається "тиша", - штаб ООС

На Донбасі другу добу зберігається

У суботу, 29 січня, на Донбасі російські окупаційні війська не порушували режим припинення вогню. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної російської агресії.

Зазначимо, що на Донбасі обстріли не фіксуються з 28 січня.

Читайте також: Росія ще не ухвалила рішення про вторгнення в Україну, - Резніков

Автор: 

Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+18
Боже-бережи українських воїнів та всю Україну...
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29.01.2022 17:45 Відповісти
+18
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29.01.2022 17:46 Відповісти
+11
Мне это тоже постоянно приходит на ум. Тяжело ожидать хорошего от подлой бункерной крысы.
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29.01.2022 17:51 Відповісти
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Боже-бережи українських воїнів та всю Україну...
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29.01.2022 17:45 Відповісти
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29.01.2022 17:46 Відповісти
Мне это тоже постоянно приходит на ум. Тяжело ожидать хорошего от подлой бункерной крысы.
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29.01.2022 17:51 Відповісти
Або Зєля виконує умови кремля, які йому передали через Козака-Єрмака.

Вже голосно, на весь світ обгавкав созників України.
Можливо ще дещо має виконати до наступної зустічі радників через 2 тижні.
Рада не буде працювати, тому умови поки що не стосовно законодавства.
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29.01.2022 17:58 Відповісти
Засланного ермачка от козачка?
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29.01.2022 18:05 Відповісти
Дєрьмак.
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29.01.2022 18:38 Відповісти
Можливо і це одне із завданнь.

Олександр Бригинець
@bryhynets

Перенесення зустрічі норманських радників на 2 тижні і перенесення апеляції по Порошенку на 2 тижні - взаємопов'язані.
Як очевидно, Кремль не погоджується домовлятися поки не заарештують Порошенка.

А оскільки не було гарантії, що апеляція буде проти Пороха, суд і перенесли, не давши йому документів.
Тепер триватиме тиск на суд.
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29.01.2022 17:59 Відповісти
Тепер Пороха садити не можна...
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29.01.2022 18:39 Відповісти
Хто зна ...
Зєля почав відверто випорожнюватись на думку Заходу.
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29.01.2022 18:46 Відповісти
Засцали твари ватные ,больше оружия в Украину ,как можно больше и будут лапти в стойле ...
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29.01.2022 17:47 Відповісти
В держдумі заявили що росіяни, які постійно проживають у самопроголошених ДНР і-ЛНР), будуть призвані на службу в російську армію...
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29.01.2022 17:59 Відповісти
а там шо своих дебилов мало ??
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29.01.2022 18:38 Відповісти
А чего ватное быдло думало зря им росийские паспорта выдавали. Теперь пускай отрабатывают. Как никак а выдача паспорта подразумевает присягание государству. Вот чего я не пойму так как ето наша власть собирается вводить двойное гражданство и *реинтеграцию* даунбаса в Украину с гражданами РФ, которые присягали служить Рашке?
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29.01.2022 18:44 Відповісти
потому что будет ультиматум еще
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29.01.2022 17:51 Відповісти
тьху..тьху..
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29.01.2022 17:52 Відповісти
буба - чапаев, байден не буба.
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29.01.2022 17:54 Відповісти
И шо даже наши не шумят?
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29.01.2022 17:55 Відповісти
Армия для того и есть, что бы обеспечить спокойный сон и мирное небо над головами бурятов.
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29.01.2022 17:57 Відповісти
Боярышник видать завезли, гужбанят, Герои не расслабляйтесь.
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29.01.2022 17:58 Відповісти
А может к советам прислушались?

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29.01.2022 19:32 Відповісти
особо радоваться нечем уже говорили что эти 2 недели могут пройти в тишине до следующей сходки нормадского формата чтоб показать мир на востоке а представители Франции и Германии которые прибудут в Киев с визитом будут склонять гидранта к капитуляции прямых переговоров с террористами
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29.01.2022 18:02 Відповісти
Если впереди тишина, оглянись. Возможно враг уже за твоей спиной
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29.01.2022 18:02 Відповісти
нет смысла кошмарить, если принято решение о вторжении
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29.01.2022 18:04 Відповісти
Вже майже три роки немає біля керма держави Порошенка та його міністрів, а зе-ботва все продовжує тягати старі методички.
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29.01.2022 18:24 Відповісти
Або лахта-боти. У вас спільний ворог.
І це не Зєля.
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29.01.2022 18:25 Відповісти
Если на Донбассе не стреляют, значит орки заняты другими, более важными делами.
Например, подготовкой к наступлению.
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29.01.2022 18:15 Відповісти
Мордор трандить, що відводить війська, чи це черговий вкид?
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29.01.2022 18:25 Відповісти
Кончились патроны.
Или раздали ширку.
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29.01.2022 18:39 Відповісти
на ширку подсажуют перед наступом...
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29.01.2022 18:41 Відповісти
ЗЕ дедает все, чтобы оправдать своих русских братушек.
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29.01.2022 19:23 Відповісти
У них траур - минус один самолет !
https://tsn.ua/svit/u-rosiyi-pid-chas-zlotu-rozvalivsya-viyskoviy-litak-vidpala-nosova-chastina-i-kabina-pilota-foto-1964845.html
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29.01.2022 19:25 Відповісти
https://focus.ua/politics/504779-razdrazhaet-vedet-sebya-kontrproduktivno-politico-ob-otnoshenii-belogo-doma-k-zelenskomu
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29.01.2022 20:10 Відповісти
На Донбасі другу добу зберігається "тиша", - штаб ООС Джерело:

Повсиралися кацапи і це логічно бо це Захід годує паРашу і дає ій нафтодолари, а не навпаки

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29.01.2022 20:29 Відповісти
Немцы перед 22 июня 41 года тоже пару неделек были тихими-тихими... Даже самолеты "по ошибке" не залетали уже через границу.
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29.01.2022 20:31 Відповісти
Перед тим як надати слово Байрактарам , треба терміново звернутись до сепарів з амністією. Зекономимо сотню Джевелів.
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29.01.2022 21:55 Відповісти
путлер здох щоле?
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29.01.2022 23:59 Відповісти

https://zn.ua/POLITICS/ukrainskoe-vojsko-hotovo-srazhatsja-i-srazhatsja-ochen-khorosho-heneral-ssha-khodzhes.html Украинское войско готово сражаться и сражаться очень хорошо - генерал США Ходжес
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30.01.2022 10:27 Відповісти
 
 