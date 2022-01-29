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Два фильма о войне на Донбассе получили награды американского кинофестиваля Sundance

Два фильма о войне на Донбассе получили награды американского кинофестиваля Sundance

Лента "Клондайк" украинки Марины Эр Горбач получила награду на престижном кинофестивале Sundance в США за лучшую режиссуру мирового кино.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Госкино.

"Полнометражная игровая лента украинского режиссера Марины Эр Горбач "Klondike/Клондайк" получила награду за лучшую режиссуру конкурсной программы World Cinema Dramatic Cometition на Sundance Film Festival! Фильм создан в копродукции Украины и Турции, украинским производителем является кинокомпания Kedr Film" .

Также указано, что неигровой фильм Симона Леренга Вильмонта "Дом из заноз" стал лучшей режиссерской работой в конкурсной программе World Cinema Documentary Cometition. Лента создана в копродукции Дании, Швеции, Финляндии и Украины, украинскую сторону производства представляет кинокомпания Moon Man.

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Как отмечает Радио Свобода, фильм "Клондайк" рассказывает о супружеской паре в Донецкой области, жизнь которой меняется с началом прихода российских гибридных сил и после катастрофы малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.

Фильм "Дом из заноз" рассказывает о жизни в детдоме на Донбассе недалеко от линии фронта.

Автор: 

награда (1815) США (27101) фильмы (402)


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Топ комментарии
+12
https://ibigdan.livejournal.com/27919280.html Thanks, Friends

Літаки від наших західних партнерів продовжують розвантажувати військову допомогу. Один за іншим.

Президент нашої країни не дякує союзникам за це. Він несе дічь про… та про все взагалі, навіть про те, про що його ніхто не питав, боже, за що ж нам все це.

Тож завтра о 14:00 на Майдані Незалежності у Києві ми подякуємо нашим західним партнерам самостійно на акції https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23ThanksFriends #ThanksFriends . Ми - це я і ви, якщо ви будете.

Це недовго. Але це важливо.

Важливо робити правильні речі.

Картинка просто так (ні).
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29.01.2022 22:27 Ответить
+7
А в это время сериал "скоты" набирает рейтинги на пропагандонских московитских каналах, финансируеных из гос.бюджета страны-помойки.
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29.01.2022 22:13 Ответить
+5
Зато продукция "Рошен" тут неплохо продается
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29.01.2022 22:26 Ответить
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А в это время сериал "скоты" набирает рейтинги на пропагандонских московитских каналах, финансируеных из гос.бюджета страны-помойки.
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29.01.2022 22:13 Ответить
Президеньсе кино!
... в Україні теж, на це тяга є...
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29.01.2022 22:22 Ответить
От Срашки сейчас смердит фашистской вонью. Мерзкая ботоксная моль Путлер - это именно тот персонаж, который устраивает российское стадо. Валенкообразные отморозки, понукаемые многочисленными вертухаями от смрадной кремлевской пропаганды, находятся в плену своих шовинистических догм. Сидит где-нибудь в нищающей российской провинции после пьяного перепоя валенок Ваня, а с зомбоящика ему тётка с брильянтами вещает: Ваня, ты - "высшая раса", правители заботятся о тебе, готовы последнюю рубашку с себя отдать тебе, но им мешают ", злобный Запад" и т. п.
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29.01.2022 22:57 Ответить
Обобщил и заклеймил! ... -- ...нам всё в торбу... *)
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29.01.2022 23:10 Ответить
Так поэтому Зеленский и просит Запад - Памагите!!! Это он просит их свою медиа-продукцию там пристроить, а то москалей удалось уболтать, а западный мир нет. Хочется ему везде своих скотов пристроить, но пока не берут...
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29.01.2022 22:25 Ответить
Зато продукция "Рошен" тут неплохо продается
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29.01.2022 22:26 Ответить
Это для него запретная тема, бесит также как и скумбрия жены...
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29.01.2022 22:30 Ответить
Сьогодні купив Рошену на 2 тис. гривень.
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29.01.2022 22:39 Ответить
Эт точно... В русских магазинах Германии -- "Рошен" рулит круче всех!
...ещё гречки нашей валом -- с Белой Церкви, кстати... *)
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29.01.2022 22:47 Ответить
Не знаю про русские магазины. Тут продается даже в WalMart. А если продает WalMart, то это значит - продается везде.
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29.01.2022 23:09 Ответить
Украина не Россия -- Германия не США! ...чисто географически, хотя бы...*)
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29.01.2022 23:12 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27919280.html Thanks, Friends

Літаки від наших західних партнерів продовжують розвантажувати військову допомогу. Один за іншим.

Президент нашої країни не дякує союзникам за це. Він несе дічь про… та про все взагалі, навіть про те, про що його ніхто не питав, боже, за що ж нам все це.

Тож завтра о 14:00 на Майдані Незалежності у Києві ми подякуємо нашим західним партнерам самостійно на акції https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23ThanksFriends #ThanksFriends . Ми - це я і ви, якщо ви будете.

Це недовго. Але це важливо.

Важливо робити правильні речі.

Картинка просто так (ні).
показать весь комментарий
29.01.2022 22:27 Ответить
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29.01.2022 22:43 Ответить
Меркель и ее партия это филиал газпром






Еспресо


@EspresoTV

· 1h

Новий лідер партії Меркель заявив, що Європа припуститься помилки, якщо відключить РФ від SWIFT https://
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29.01.2022 22:41 Ответить
"Донбасс" Сергея Лозницы.
Рекомендую.
Кино полудокументальное... -- что ещё интересней.
...а ещё, мой старинный Друган в нём участвовал... (но это не реклама...*))
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29.01.2022 22:53 Ответить
 
 