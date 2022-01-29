Два фильма о войне на Донбассе получили награды американского кинофестиваля Sundance
Лента "Клондайк" украинки Марины Эр Горбач получила награду на престижном кинофестивале Sundance в США за лучшую режиссуру мирового кино.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Госкино.
"Полнометражная игровая лента украинского режиссера Марины Эр Горбач "Klondike/Клондайк" получила награду за лучшую режиссуру конкурсной программы World Cinema Dramatic Cometition на Sundance Film Festival! Фильм создан в копродукции Украины и Турции, украинским производителем является кинокомпания Kedr Film" .
Также указано, что неигровой фильм Симона Леренга Вильмонта "Дом из заноз" стал лучшей режиссерской работой в конкурсной программе World Cinema Documentary Cometition. Лента создана в копродукции Дании, Швеции, Финляндии и Украины, украинскую сторону производства представляет кинокомпания Moon Man.
Как отмечает Радио Свобода, фильм "Клондайк" рассказывает о супружеской паре в Донецкой области, жизнь которой меняется с началом прихода российских гибридных сил и после катастрофы малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.
Фильм "Дом из заноз" рассказывает о жизни в детдоме на Донбассе недалеко от линии фронта.
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... в Україні теж, на це тяга є...
...ещё гречки нашей валом -- с Белой Церкви, кстати... *)
Літаки від наших західних партнерів продовжують розвантажувати військову допомогу. Один за іншим.
Президент нашої країни не дякує союзникам за це. Він несе дічь про… та про все взагалі, навіть про те, про що його ніхто не питав, боже, за що ж нам все це.
Тож завтра о 14:00 на Майдані Незалежності у Києві ми подякуємо нашим західним партнерам самостійно на акції https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23ThanksFriends #ThanksFriends . Ми - це я і ви, якщо ви будете.
Це недовго. Але це важливо.
Важливо робити правильні речі.
Картинка просто так (ні).
Еспресо
@EspresoTV
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Новий лідер партії Меркель заявив, що Європа припуститься помилки, якщо відключить РФ від SWIFT https://
Рекомендую.
Кино полудокументальное... -- что ещё интересней.
...а ещё, мой старинный Друган в нём участвовал... (но это не реклама...*))