Истребитель МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился в России
Российский истребитель МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько частей.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, во время происшествия вблизи российского города Новгорода никто не пострадал.
Как отмечают в Минобороны РФ, после технического обследования самолет починят и вернут в строй.
На фото, обнародованных телеграмм-каналом "Военный Осведомитель", видно, что у самолета отпала передняя часть.
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