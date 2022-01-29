Истребитель МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился в России

Российский истребитель МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько частей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, во время происшествия вблизи российского города Новгорода никто не пострадал.

Как отмечают в Минобороны РФ, после технического обследования самолет починят и вернут в строй.

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На фото, обнародованных телеграмм-каналом "Военный Осведомитель", видно, что у самолета отпала передняя часть.