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Истребитель МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился в России

Истребитель МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился в России

Российский истребитель МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько частей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, во время происшествия вблизи российского города Новгорода никто не пострадал.

Как отмечают в Минобороны РФ, после технического обследования самолет починят и вернут в строй.

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На фото, обнародованных телеграмм-каналом "Военный Осведомитель", видно, что у самолета отпала передняя часть.

Истребитель МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился в России 01

Автор: 

происшествие (1680) россия (96139) самолет (3636)


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Топ комментарии
+95
ПаРашкинцы обещают вернуть его в строй....это же сколько изоленты надо будет израсходовать?...
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29.01.2022 22:56 Ответить
+42
Серебристый лайнер ТУ
Развалился на лету.
Потому что фирма ТУ
Выпускает *****!
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29.01.2022 23:01 Ответить
+38
Шкода... Дійсно, дуже шкода, що "ніхто не постраждав"!!!
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29.01.2022 22:58 Ответить
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Страница 3 из 3
Надеюсь, скоро так будет выглядеть вся россия!
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30.01.2022 09:33 Ответить
2022 ГОД - ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ!
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30.01.2022 09:37 Ответить
Финноугрская техника такая же как и финноугорская империя, так держать кацапы!
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30.01.2022 09:40 Ответить
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30.01.2022 09:43 Ответить
Це бIмба!!
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30.01.2022 10:55 Ответить
в вагине
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30.01.2022 13:25 Ответить
Зіг хійль!
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30.01.2022 11:20 Ответить
Це ж совковий літак, друзі. Навіть орла з двома дзьобами не нафарбували, художники трясця їх мамку.
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30.01.2022 09:48 Ответить
Мрія металоломщика таке знайти...)
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30.01.2022 09:56 Ответить
"Всю Британию, как таковую", мать вашу.... Убогие...
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30.01.2022 10:14 Ответить
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!

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30.01.2022 10:50 Ответить
Так точно сэр!
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30.01.2022 10:56 Ответить
-Прилетели.
-Мягко сели.
-Высылайте запчастЯ:
-Фюзеляж и плоскостЯ.
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30.01.2022 11:41 Ответить
Это естественное окончание существования аналоГовнета.
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30.01.2022 11:46 Ответить
С почином, в этом году.
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30.01.2022 13:55 Ответить
Самалётик бежал-бежал, хотел взлететь, а потом такой:
- Ой фсьооо...
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30.01.2022 14:13 Ответить
Первый пошел))
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30.01.2022 14:13 Ответить
Вони налагодять хіба що кусковий розпил на маталолом.
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30.01.2022 14:42 Ответить
скотч им поможет.....
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30.01.2022 18:01 Ответить
не, ну а чё?
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31.01.2022 08:48 Ответить
еще одна кара небесная за сбитый боинг
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31.01.2022 23:12 Ответить
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