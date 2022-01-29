Винищувач МіГ-31 викотився за межі злітно-посадкової смуги та розвалився у Росії

Російський винищувач МіГ-31 викотився за межі злітно-посадкової смуги і розвалився на кілька частин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, під час події поблизу російського міста Новгород ніхто не постраждав.

Як зазначають в Міноборони РФ, після технічного обстеження літак полагодять та повернуть у стрій.

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На фото, які оприлюднив телеграм-канал "Военный Осведомитель", видно, що у літака відпала передня частина.