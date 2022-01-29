УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6094 відвідувача онлайн
Новини
32 757 221

Винищувач МіГ-31 викотився за межі злітно-посадкової смуги та розвалився у Росії

Винищувач МіГ-31 викотився за межі злітно-посадкової смуги та розвалився у Росії

Російський винищувач МіГ-31 викотився за межі злітно-посадкової смуги і розвалився на кілька частин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, під час події поблизу російського міста Новгород ніхто не постраждав.

Як зазначають в Міноборони РФ, після технічного обстеження літак полагодять та повернуть у стрій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський літак згорів та розпався на частини в Китаї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На фото, які оприлюднив телеграм-канал "Военный Осведомитель", видно, що у літака відпала передня частина.

Винищувач МіГ-31 викотився за межі злітно-посадкової смуги та розвалився у Росії 01

Автор: 

подія (35) росія (65994) літак (2953)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+95
ПаРашкинцы обещают вернуть его в строй....это же сколько изоленты надо будет израсходовать?...
показати весь коментар
29.01.2022 22:56 Відповісти
+42
Серебристый лайнер ТУ
Развалился на лету.
Потому что фирма ТУ
Выпускает *****!
показати весь коментар
29.01.2022 23:01 Відповісти
+38
Шкода... Дійсно, дуже шкода, що "ніхто не постраждав"!!!
показати весь коментар
29.01.2022 22:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Надеюсь, скоро так будет выглядеть вся россия!
показати весь коментар
30.01.2022 09:33 Відповісти
2022 ГОД - ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ!
показати весь коментар
30.01.2022 09:37 Відповісти
Финноугрская техника такая же как и финноугорская империя, так держать кацапы!
показати весь коментар
30.01.2022 09:40 Відповісти
показати весь коментар
30.01.2022 09:43 Відповісти
Це бIмба!!
показати весь коментар
30.01.2022 10:55 Відповісти
в вагине
показати весь коментар
30.01.2022 13:25 Відповісти
Зіг хійль!
показати весь коментар
30.01.2022 11:20 Відповісти
Це ж совковий літак, друзі. Навіть орла з двома дзьобами не нафарбували, художники трясця їх мамку.
показати весь коментар
30.01.2022 09:48 Відповісти
Мрія металоломщика таке знайти...)
показати весь коментар
30.01.2022 09:56 Відповісти
"Всю Британию, как таковую", мать вашу.... Убогие...
показати весь коментар
30.01.2022 10:14 Відповісти
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!

показати весь коментар
30.01.2022 10:50 Відповісти
Так точно сэр!
показати весь коментар
30.01.2022 10:56 Відповісти
-Прилетели.
-Мягко сели.
-Высылайте запчастЯ:
-Фюзеляж и плоскостЯ.
показати весь коментар
30.01.2022 11:41 Відповісти
Это естественное окончание существования аналоГовнета.
показати весь коментар
30.01.2022 11:46 Відповісти
С почином, в этом году.
показати весь коментар
30.01.2022 13:55 Відповісти
Самалётик бежал-бежал, хотел взлететь, а потом такой:
- Ой фсьооо...
показати весь коментар
30.01.2022 14:13 Відповісти
Первый пошел))
показати весь коментар
30.01.2022 14:13 Відповісти
Вони налагодять хіба що кусковий розпил на маталолом.
показати весь коментар
30.01.2022 14:42 Відповісти
скотч им поможет.....
показати весь коментар
30.01.2022 18:01 Відповісти
не, ну а чё?
показати весь коментар
31.01.2022 08:48 Відповісти
еще одна кара небесная за сбитый боинг
показати весь коментар
31.01.2022 23:12 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 