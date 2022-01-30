Режим тишины на Донбассе сохраняется третьи сутки, - штаб ООС

С начала воскресенья 30 января на Донбассе российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных Сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В утренней сводке отмечается: "За прошедшие сутки, 29 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

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