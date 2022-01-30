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Новости Агрессия России против Украины Война
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Режим тишины на Донбассе сохраняется третьи сутки, - штаб ООС

Режим тишины на Донбассе сохраняется третьи сутки, - штаб ООС

С начала воскресенья 30 января на Донбассе российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных Сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В утренней сводке отмечается: "За прошедшие сутки, 29 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

Читайте также: За минувшие сутки обстрелов со стороны войск РФ не зафиксировали, - пресс-центр штаба ООС

обстрел (27784) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+13
Практически ничего не изменится: та же рублевая зона; у власти коллаборация и враги Украины; под ружьем Орки и деклассированные элементы; священники УПЦ будут все так же призывать «защищать святую Русь», убивать «укров», а сами покупать квартиры в Киеве и приезжать в Борисполь для полетов по Европе с безвизовыми паспортами; пенсионеры продолжат получать украинские пенсии; самки мамки из зоны оккупации будут оформлять украинские пособия на «маленьких патриотов расеюшки».
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30.01.2022 08:19 Ответить
+11
Це якраз і насторожує! Затишшя перед бурею?!!
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30.01.2022 08:21 Ответить
+8
https://i.ibb.co/JsFrXjQ/6dd3e0a1217f43b5c2f5145404d20dc5.png Надо у них спросить
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30.01.2022 08:58 Ответить
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ну правильно,зачем стрелять - скоро ордло станет рф-ией
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30.01.2022 08:11 Ответить
Практически ничего не изменится: та же рублевая зона; у власти коллаборация и враги Украины; под ружьем Орки и деклассированные элементы; священники УПЦ будут все так же призывать «защищать святую Русь», убивать «укров», а сами покупать квартиры в Киеве и приезжать в Борисполь для полетов по Европе с безвизовыми паспортами; пенсионеры продолжат получать украинские пенсии; самки мамки из зоны оккупации будут оформлять украинские пособия на «маленьких патриотов расеюшки».
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30.01.2022 08:19 Ответить
накуя тогда нам такая влада? сколько может такое продолжаться - ещё 8 или 80 лет?!
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30.01.2022 08:36 Ответить
https://i.ibb.co/JsFrXjQ/6dd3e0a1217f43b5c2f5145404d20dc5.png Надо у них спросить
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30.01.2022 08:58 Ответить
Как же они похожи...
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30.01.2022 12:44 Ответить
Эту «владу» избирает народ. А что может избрать морально разложившееся население, не имеющее критического мышления и верящее всему, что говорит зомбоящику ?
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30.01.2022 09:25 Ответить
"выбирает" - не совсем: когда отменили норму на Выборах 50+ и "проти всiх"!
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30.01.2022 09:35 Ответить
Андрюща вилучи свій ком. Таку помилку, як ти зробив, ГРІШНО робити. УПЦ - це не МП рпц. Це - інша Церква. З іншим підпорядкуванням. Вселенський Патріарх - це не "самозванець з болота під москвою", який був до цього шаманом для місцевих, доки не пішов вчитись.
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30.01.2022 09:41 Ответить
Вам надо бы научиться разбираться в значениях ПЦУ (Православна Церква Украины) признанная Вселенским Патриархом и УПЦ МП - сборище ФСБшных агентов, окопавшихся в Киево-Печрской Лавре и по всей Украине.
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30.01.2022 10:06 Ответить
мамки из зоны оккупации будут оформлять украинские пособия на «маленьких патриотов расеюшки».

Много ты знаешь таких случаев вообще и после закрытия КПВВ в частности?
Те мамки, которым сейчас 20, в 14-ом были 12-13-летними детьми у которых из украинских документов были только свидетельства о рождении. Если у их родителей было недостаточно средств, или не было желания, для поездок и оформления украинского паспорта, то теперь эти мамки элементарно не имеют возможности выехать и что-то там оформить.

Сейчас, как мне кажется, даже пенсионеров новоиспеченных не так уж и много. Особенно если только сейчас исполнилось 60, а будучи в 14-ом еще более-менее трудоспособным был замечен "дежурившим на блокпостах и проверяющим автотранспорт".

За пять лет количество пенсионеров в Украине уменьшилось на один миллион. Об этом сообщает информационно-аналитический ресурс Опендатамедиа. Активное уменьшение численности пенсионеров началось еще до коронавируса.

Я думаю, эта "разгрузка бюджета" состоялась не только за счет проживающих на подконтрольной территории, но и процентов на 25 за счет несостоявшихся пенсионеров из ОРДЛО. В том числе и за счет тех, кто и не "референдил", и "на блокпостах" не дежурил, и по "родной гавани" не ностальгирует.
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30.01.2022 10:06 Ответить
Вы по сути повторяете написанное мною. Есть статистика числа получающих пособия.
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30.01.2022 10:16 Ответить
Стесняюсь спросить: А вот всё это тобой сказанное, к режиму тишины 3-й день, какое отношение имеет?
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30.01.2022 10:40 Ответить
Стесняйся дальше, тебе к лицу.
Мой комментарий к словам выше о том, что дыра все ближе к расеюшке, а ментально она давно уже в мокшандии, один генетический код. Подобное притягивает подобное. Киеву следовало в прежние годы больше внимания уделять развитию государственности, но ни рыжий таракан, ни пчеловод не хотели вылезать из тёплой ванны комфорта и заигрывали с олигархами Донбасса, вот и доигрались.
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30.01.2022 11:17 Ответить
Спасибо, капитан очевидность. Просветил.
Я-то думал, что тут статью обсуждают, а у вас митинг просто ... Понял. Не буду мешать.
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30.01.2022 13:12 Ответить
не станет. Зачем им разрушеный, разграбленный, никем не признанный регион? Вариант Абхазии и Приднестровья их вполне устраивает.
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30.01.2022 09:45 Ответить
Це якраз і насторожує! Затишшя перед бурею?!!
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30.01.2022 08:21 Ответить
трактористы затаились и чистят плуг
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30.01.2022 08:34 Ответить
Ложь, звиздьож и правакация !!!! Ніколи і ніхто не повірить що орки за 3 доби ні разу не пальнули. В рашковських бандюг на першій лінії в окопах мінімум 5тис тушок, за теорією великих чисел хтось мусить пальнути, снайпери само собою цілодобово 24/7. Ну а наші точно не стріляють, напевне сніжками відбиваються
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30.01.2022 08:38 Ответить
Важке мовчить, дрібне вже не лічать.
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30.01.2022 08:49 Ответить
Якщо так, що "дрібне" раптом перестали рахувати чи подавати у звітах, то це не спроста. Може збираються знову пропихати народну міліцію і впопулченців в ВР.
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30.01.2022 09:30 Ответить
хуже
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30.01.2022 09:33 Ответить
Когда идёт ротация бригад, то примерно за неделю наша арта начинает гасить передок орков- так было и есть. Причина, я думаю, всем понятна.
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30.01.2022 11:29 Ответить
Чем больше в Украине будет оружия и чем оно будет мощней и современней тем будет тише и спокойней ...
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30.01.2022 09:10 Ответить
Спят усталые буряты, книжки спят. Спасибо ВСУ за спокойный мирный сон.
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30.01.2022 09:13 Ответить
ровно до неизбежного провала в парламенте закона об обсосном статусе бамбаза
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30.01.2022 09:15 Ответить
Экономят боеприпасы для вторжения.
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30.01.2022 09:24 Ответить
Трясця, невже програю. Я ж забився, що бандюки два тижні не витримають. Почнуть смалити пітардами. Треба їх наперчити.
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30.01.2022 09:35 Ответить
Це реверанс москалів під зустріч козака та Єрмака в Берліні. Щоб Єрмаку легше було здавати Україну...
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30.01.2022 09:52 Ответить
это приказ товарища Си
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30.01.2022 11:22 Ответить
Дивно правда пішла зброя настала тиша ))) парадокс... і розводить нічого і нікого не треба... гопота розуміє тільки силу і рашка не виключення
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30.01.2022 10:22 Ответить
Побачимо, що буде у звіті ОБСЕ за ці дні, бо станній, що є у доступі, станом на 19:30 28.01.2022 :"

В Донецкой области СММ зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня, в том числе 3 взрыва. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 173 нарушения.
В Луганской области Миссия зафиксировала 19 нарушений режима прекращения огня, в том числе 1 взрыв. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 93 нарушения." https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/510944 Ежедневный отчет № 21/2022, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 29 января 2022 года
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30.01.2022 11:33 Ответить
а шо ОП скаже, то й буде - як вони 120 тисяч москалів на кордоні не помічають, то на ті "дрібні" порушення взагалі не варто зважати! треба маринувати шашлички на "дєнь побєди"
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30.01.2022 17:30 Ответить
ЗЕвласть как бы говорит Западу:
"Дяденьки, не вводите санкции против русских братушек. Они уже хорошие".
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30.01.2022 11:42 Ответить
Во , во они ( гоблины и москальня ) хорошие , это Запад нагнетает ситуацию и мешает нам ( зелёным ) поскорее капитулировать и настанет ,, мир " во всём мире 😡
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30.01.2022 11:46 Ответить
Это еще раз подтверждает, что обстрелы и обострения на линии соприкосновения с ОРДЛО зависят не от неадекватности "шахтеров и трактористов", и уж точно не от ВСУ и " неконтролируемых украинских формирований", а конкретно от отмашки ( команды) из Кремля, а точнее одного человека " солнцеликого плешивого Пу-Ху"
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30.01.2022 12:21 Ответить
Xel


@inellis09

·
https://twitter.com/inellis09/status/1487389969194889216 23 ч



" Зловещее затишье" так сейчас называют ситуацию на русско- украинской границе авторитетные военные эксперты.
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30.01.2022 13:31 Ответить
в киеве может и тихо, приезжай в авдеевку
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30.01.2022 15:53 Ответить

У неділю, 30 січня, на Донбасі внаслідок обстрілу російських окупантів отримав поранення український військовий 😠
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30.01.2022 17:44 Ответить
Швидкого одужання нашому бійцю !

Смерть російським катам на нашій землі 😠
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30.01.2022 17:45 Ответить
 
 