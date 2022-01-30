Режим "тиші" на Донбасі зберігається третю добу, - штаб ООС
З початку неділі 30 січня, на Донбасі російські окупаційні війська не порушували режим припинення вогню. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У ранковому зведенні відзначається: "Упродовж минулої доби, 29 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації".
Топ коментарі
+13 Andrew86
показати весь коментар30.01.2022 08:19 Відповісти Посилання
+11 марко
показати весь коментар30.01.2022 08:21 Відповісти Посилання
+8 Nickol Nickols #489483
показати весь коментар30.01.2022 08:58 Відповісти Посилання
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самкимамки из зоны оккупации будут оформлять украинские пособия на «маленьких патриотов расеюшки».
Много ты знаешь таких случаев вообще и после закрытия КПВВ в частности?
Те мамки, которым сейчас 20, в 14-ом были 12-13-летними детьми у которых из украинских документов были только свидетельства о рождении. Если у их родителей было недостаточно средств, или не было желания, для поездок и оформления украинского паспорта, то теперь эти мамки элементарно не имеют возможности выехать и что-то там оформить.
Сейчас, как мне кажется, даже пенсионеров новоиспеченных не так уж и много. Особенно если только сейчас исполнилось 60, а будучи в 14-ом еще более-менее трудоспособным был замечен "дежурившим на блокпостах и проверяющим автотранспорт".
За пять лет количество пенсионеров в Украине уменьшилось на один миллион. Об этом сообщает информационно-аналитический ресурс Опендатамедиа. Активное уменьшение численности пенсионеров началось еще до коронавируса.
Я думаю, эта "разгрузка бюджета" состоялась не только за счет проживающих на подконтрольной территории, но и процентов на 25 за счет несостоявшихся пенсионеров из ОРДЛО. В том числе и за счет тех, кто и не "референдил", и "на блокпостах" не дежурил, и по "родной гавани" не ностальгирует.
Мой комментарий к словам выше о том, что дыра все ближе к расеюшке, а ментально она давно уже в мокшандии, один генетический код. Подобное притягивает подобное. Киеву следовало в прежние годы больше внимания уделять развитию государственности, но ни рыжий таракан, ни пчеловод не хотели вылезать из тёплой ванны комфорта и заигрывали с олигархами Донбасса, вот и доигрались.
Я-то думал, что тут статью обсуждают, а у вас митинг просто ... Понял. Не буду мешать.
В Донецкой области СММ зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня, в том числе 3 взрыва. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 173 нарушения.
В Луганской области Миссия зафиксировала 19 нарушений режима прекращения огня, в том числе 1 взрыв. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 93 нарушения." https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/510944 Ежедневный отчет № 21/2022, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 29 января 2022 года
"Дяденьки, не вводите санкции против русских братушек. Они уже хорошие".
@inellis09
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https://twitter.com/inellis09/status/1487389969194889216 23 ч
" Зловещее затишье" так сейчас называют ситуацию на русско- украинской границе авторитетные военные эксперты.
У неділю, 30 січня, на Донбасі внаслідок обстрілу російських окупантів отримав поранення український військовий 😠
Смерть російським катам на нашій землі 😠