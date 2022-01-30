Режим "тиші" на Донбасі зберігається третю добу, - штаб ООС

З початку неділі 30 січня, на Донбасі російські окупаційні війська не порушували режим припинення вогню. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У ранковому зведенні відзначається: "Упродовж минулої доби, 29 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби 28 січня російські окупанти на Донбасі режим тиші не порушували, - штаб ООС