В результате непогоды обесточены 63 населенных пункта, - ГСЧС

Из-за сильного ветра на утро воскресенья обесточены 63 населенных пункта в трех областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает прессслужба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 часов 30 января в результате усложнения погодных условий (порывы ветра, снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 63 населенных пункта в 3 областях (Житомирская – 53, Хмельницкая – 7 и Закарпатская – 3). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – отмечается в сообщении.

В ГСЧС продолжили: "С 22 ч. 29 января начата работа межведомственного Штаба по ликвидации последствий ЧС на автомобильных дорогах общего пользования. По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен (в том числе на перевалах), ограничений движения нет".

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