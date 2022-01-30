РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12179 посетителей онлайн
Новости
1 846 3

В результате непогоды обесточены 63 населенных пункта, - ГСЧС

В результате непогоды обесточены 63 населенных пункта, - ГСЧС

Из-за сильного ветра на утро воскресенья обесточены 63 населенных пункта в трех областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает прессслужба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 часов 30 января в результате усложнения погодных условий (порывы ветра, снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 63 населенных пункта в 3 областях (Житомирская – 53, Хмельницкая – 7 и Закарпатская – 3). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – отмечается в сообщении.

В ГСЧС продолжили: "С 22 ч. 29 января начата работа межведомственного Штаба по ликвидации последствий ЧС на автомобильных дорогах общего пользования. По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен (в том числе на перевалах), ограничений движения нет".

Читайте также: Синоптики прогнозируют воскресенье 30 января с вьюгами, сильным ветром и гололедицей по всей стране.

непогода (817) Тарифы на электроэнергию (2174) ГСЧС (5010)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До східного Полісся теж негода дісталася - зі світанком почалась завірюха! Вже третю годину мете!
показать весь комментарий
30.01.2022 09:03 Ответить
В Мельбурне население не барбекюет сосиски (сегодня проходили в парке, сидят с бутылками воды, барбекюшница свободна, и ничего не едят, просто сидят) и не посещает с детьми бассейнов (проходили мими, год назад в том открытом бассейне было не протолкнуться, сегодня 5 человек, всего, плыви в чистой хлорке на здоровье, все дорожки пустые), а в Украине - потому, что электричество вырубили.
Диалектика.
показать весь комментарий
30.01.2022 09:18 Ответить
Будет и на нашей улице праздник.
Летом, когда у нас электричество врубят.
показать весь комментарий
30.01.2022 09:21 Ответить
 
 