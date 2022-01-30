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Новини
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Внаслідок негоди знеструмлено 63 населених пункти, - ДСНС

Внаслідок негоди знеструмлено 63 населених пункти, - ДСНС

Через сильний вітер на ранок неділі знеструмлено 63 населені пункти у трьох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7 год. 30 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 63 населених пунктів у 3 областях (Житомирська – 53, Хмельницька – 7 та Закарпатська – 3). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - відзначається у повідомленні.

В ДСНС продовжили: "З 22 год. 29 січня розпочато роботу міжвідомчого Штабу з ліквідації наслідків НС на автомобільних дорогах загального користування. За інформацією Укравтодору проїзд на дорогах загального користування забезпечено (в тому числі на перевалах), обмежень руху немає".

Також читайте: Синоптики прогнозують неділю 30 січня з хуртовинами, сильним вітром та ожеледицею по всій країні

негода (760) електроенергія (6253) ДСНС (5150)


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До східного Полісся теж негода дісталася - зі світанком почалась завірюха! Вже третю годину мете!
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30.01.2022 09:03 Відповісти
В Мельбурне население не барбекюет сосиски (сегодня проходили в парке, сидят с бутылками воды, барбекюшница свободна, и ничего не едят, просто сидят) и не посещает с детьми бассейнов (проходили мими, год назад в том открытом бассейне было не протолкнуться, сегодня 5 человек, всего, плыви в чистой хлорке на здоровье, все дорожки пустые), а в Украине - потому, что электричество вырубили.
Диалектика.
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30.01.2022 09:18 Відповісти
Будет и на нашей улице праздник.
Летом, когда у нас электричество врубят.
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30.01.2022 09:21 Відповісти
 
 