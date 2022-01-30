Внаслідок негоди знеструмлено 63 населених пункти, - ДСНС

Через сильний вітер на ранок неділі знеструмлено 63 населені пункти у трьох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7 год. 30 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 63 населених пунктів у 3 областях (Житомирська – 53, Хмельницька – 7 та Закарпатська – 3). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - відзначається у повідомленні.

В ДСНС продовжили: "З 22 год. 29 січня розпочато роботу міжвідомчого Штабу з ліквідації наслідків НС на автомобільних дорогах загального користування. За інформацією Укравтодору проїзд на дорогах загального користування забезпечено (в тому числі на перевалах), обмежень руху немає".

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