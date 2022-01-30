Рейсовый автобус перевернулся во Львовской области - пострадали 14 человек, - ГСЧС. ФОТО

На трассе Киев-Чоп во Львовской области рейсовый автобус "Харьков-Слупск" (Польша) попал в ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

ДТП произошло 30 января в 02:03 вблизи с. Хватов Золочевского района (Львовская область).

"На автодороге М-06 "Киев-Чоп" в результате съезда в кювет с последующим опрокидыванием на сторону рейсового автобуса "Харьков-Слупск (Польша)" пострадали 14 человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

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