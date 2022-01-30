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Новости ДТП
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Рейсовый автобус перевернулся во Львовской области - пострадали 14 человек, - ГСЧС. ФОТО

Рейсовый автобус перевернулся во Львовской области - пострадали 14 человек, - ГСЧС. ФОТО

На трассе Киев-Чоп во Львовской области рейсовый автобус "Харьков-Слупск" (Польша) попал в ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

ДТП произошло 30 января в 02:03 вблизи с. Хватов Золочевского района (Львовская область).

"На автодороге М-06 "Киев-Чоп" в результате съезда в кювет с последующим опрокидыванием на сторону рейсового автобуса "Харьков-Слупск (Польша)" пострадали 14 человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

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Рейсовый автобус перевернулся во Львовской области - пострадали 14 человек, - ГСЧС 01

ДТП (7685) автобус (98) Львовская область (2932)


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колись Ікаруси мали схильність так лягати, коли водії засинали за рулем.
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30.01.2022 09:14 Ответить
За кермом?
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30.01.2022 09:18 Ответить
за кермом, пардон
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30.01.2022 09:20 Ответить
Мабуть заснув водій.
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30.01.2022 10:08 Ответить
Больше камер автоматической фиксации скорости на дорогах! Тогда водилы не будут засыпать за рулем. Так, Монастырский?
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30.01.2022 10:37 Ответить
Постраждалим пасажирам бажаю швидкого одужання , дуже сподіваюсь що обійшлось без тяжких травм .Бачу , встановлення на автобуси обладнання яке буде обмежувати швидкість вже просто необхідне.
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30.01.2022 10:49 Ответить
І в автобусах всі мають використовувати паски безпеки
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30.01.2022 10:57 Ответить
Тоді вже скорше обладнання, яке буде контролювати очі водія, яке подає сигнал якщо водій довго не кліпає. Таке вже є.
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30.01.2022 13:04 Ответить
 
 