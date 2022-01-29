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Новости ДТП
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Два человека погибли на Львовщине в результате наезда поезда, - ОГА

Два человека погибли на Львовщине в результате наезда поезда, - ОГА

Два человека погибли во Львовской области в результате наезда поезда минувшей ночью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

По данным департамента, инцидент произошел в 02:15 в городе Пустомыты на перегоне "Щирец-Глинная Навария".

"Поезд №46 сообщением "Ужгород-Лисичанск" травмировал двух человек: 41-летнюю жительницу Пустомит, погибшую на месте инцидента, и 52-летнего жителя Пустомит, скончавшегося от полученных травм в больнице", - говорится в сообщении департамента.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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ДТП (7684) железная дорога (1415) поезд (1030) смерть (9250) Львовская область (2932)


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Топ комментарии
+5
Щодо того за скільки чути поїзд ви помиляєтеся. Вантажний поїзд чути з більшою відстані, а пасажирський і за двісті не почуєте. Рейки без стиків, колеса ледь шелестять а шум в основному в сторони, а не вперед. А ці двоє думаю ще і розмовляли . У мене був випадок коли я ледь не збив чотирьох - дві бабусі і двоє онуків років шести - восьми. Я їх помітив за декілька! кілометрів і відразу став сигналити. Швидкість 120 щоб до них доїхати декілька десятків секунд. Коли я зрозумів що вони не почують я став гальмувати і тільки за метрів 200 сигнали почуло одне дитя і всі четверо вискакували буквально з під колес.
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29.01.2022 12:22 Ответить
+3
Були би молодші ,то можна було би висунути версію ,що були в навушниках.
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29.01.2022 11:05 Ответить
+2
До речі чому сигнали почуло дитя, а не жінки. По перше жінки були зайняті розмовою а по друге, жінки були в платках. Тому їх і врятувало дитя
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29.01.2022 15:41 Ответить
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Схоже на самогубство...
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29.01.2022 10:08 Ответить
Заснули на коліях чи як...
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29.01.2022 10:25 Ответить
мабуть переходили
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29.01.2022 10:39 Ответить
Нетверезі - бо я не розумію як можно попасти під потяг, який чуть вже за два кілометри.
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29.01.2022 11:00 Ответить
Були би молодші ,то можна було би висунути версію ,що були в навушниках.
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29.01.2022 11:05 Ответить
Щодо того за скільки чути поїзд ви помиляєтеся. Вантажний поїзд чути з більшою відстані, а пасажирський і за двісті не почуєте. Рейки без стиків, колеса ледь шелестять а шум в основному в сторони, а не вперед. А ці двоє думаю ще і розмовляли . У мене був випадок коли я ледь не збив чотирьох - дві бабусі і двоє онуків років шести - восьми. Я їх помітив за декілька! кілометрів і відразу став сигналити. Швидкість 120 щоб до них доїхати декілька десятків секунд. Коли я зрозумів що вони не почують я став гальмувати і тільки за метрів 200 сигнали почуло одне дитя і всі четверо вискакували буквально з під колес.
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29.01.2022 12:22 Ответить
До речі чому сигнали почуло дитя, а не жінки. По перше жінки були зайняті розмовою а по друге, жінки були в платках. Тому їх і врятувало дитя
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29.01.2022 15:41 Ответить
Одне лиш питаня до тих придуркуватих бабусь " Якого х.... шлятись поряд залізниці ,та ще й з дітьми?".
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29.01.2022 18:45 Ответить
Відповідь проста вони йшли до платформи електрички. Йшли шеренгою всередині рейок жінки, а зовні, але в зоні ураження діти. Їм так зручніше здавалося ніж колоною за межами рейок
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29.01.2022 19:16 Ответить
 
 