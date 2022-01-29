Два человека погибли на Львовщине в результате наезда поезда, - ОГА
Два человека погибли во Львовской области в результате наезда поезда минувшей ночью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.
По данным департамента, инцидент произошел в 02:15 в городе Пустомыты на перегоне "Щирец-Глинная Навария".
"Поезд №46 сообщением "Ужгород-Лисичанск" травмировал двух человек: 41-летнюю жительницу Пустомит, погибшую на месте инцидента, и 52-летнего жителя Пустомит, скончавшегося от полученных травм в больнице", - говорится в сообщении департамента.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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