Двоє людей загинули на Львівщині внаслідок наїзду потяга, - ОДА
Двоє людей загинули у Львівській області внаслідок наїзду поїзда минулої ночі,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.
За даними департаменту, інцидент стався о 02:15 у місті Пустомити на перегоні "Щирець-Глинна Наварія".
"Потяг №46 сполученням "Ужгород-Лисичанськ" травмував двох людей: 41-річну мешканку Пустомит, яка загинула на місці інциденту, та 52-річного жителя Пустомит, який помер від отриманих травм у лікарні", – зазначено у повідомленні департаменту.
Обставини інциденту встановлюються.
Топ коментарі
+5 Anotol
показати весь коментар29.01.2022 12:22 Посилання
+3 Marko Lukash
показати весь коментар29.01.2022 11:05 Посилання
+2 Anotol
показати весь коментар29.01.2022 15:41 Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Крэйда Гібсон
показати весь коментар29.01.2022 10:08 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ksenia VB
показати весь коментар29.01.2022 10:25 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Muron
показати весь коментар29.01.2022 10:39 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Ярослав Викторович
показати весь коментар29.01.2022 11:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Marko Lukash
показати весь коментар29.01.2022 11:05 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Anotol
показати весь коментар29.01.2022 12:22 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Anotol
показати весь коментар29.01.2022 15:41 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Lyubomir Nedoshitko
показати весь коментар29.01.2022 18:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Anotol
показати весь коментар29.01.2022 19:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль