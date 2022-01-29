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Новини ДТП
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Двоє людей загинули на Львівщині внаслідок наїзду потяга, - ОДА

Двоє людей загинули на Львівщині внаслідок наїзду потяга, - ОДА

Двоє людей загинули у Львівській області внаслідок наїзду поїзда минулої ночі,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

За даними департаменту, інцидент стався о 02:15 у місті Пустомити на перегоні "Щирець-Глинна Наварія".

"Потяг №46 сполученням "Ужгород-Лисичанськ" травмував двох людей: 41-річну мешканку Пустомит, яка загинула на місці інциденту, та 52-річного жителя Пустомит, який помер від отриманих травм у лікарні", – зазначено у повідомленні департаменту.

Обставини інциденту встановлюються.

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Автор: 

ДТП (4480) залізниця (1519) потяг (1981) смерть (6777) Львівська область (2459)


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Топ коментарі
+5
Щодо того за скільки чути поїзд ви помиляєтеся. Вантажний поїзд чути з більшою відстані, а пасажирський і за двісті не почуєте. Рейки без стиків, колеса ледь шелестять а шум в основному в сторони, а не вперед. А ці двоє думаю ще і розмовляли . У мене був випадок коли я ледь не збив чотирьох - дві бабусі і двоє онуків років шести - восьми. Я їх помітив за декілька! кілометрів і відразу став сигналити. Швидкість 120 щоб до них доїхати декілька десятків секунд. Коли я зрозумів що вони не почують я став гальмувати і тільки за метрів 200 сигнали почуло одне дитя і всі четверо вискакували буквально з під колес.
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29.01.2022 12:22
+3
Були би молодші ,то можна було би висунути версію ,що були в навушниках.
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29.01.2022 11:05
+2
До речі чому сигнали почуло дитя, а не жінки. По перше жінки були зайняті розмовою а по друге, жінки були в платках. Тому їх і врятувало дитя
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29.01.2022 15:41
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Схоже на самогубство...
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29.01.2022 10:08 Відповісти
Заснули на коліях чи як...
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29.01.2022 10:25 Відповісти
мабуть переходили
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29.01.2022 10:39 Відповісти
Нетверезі - бо я не розумію як можно попасти під потяг, який чуть вже за два кілометри.
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29.01.2022 11:00 Відповісти
Були би молодші ,то можна було би висунути версію ,що були в навушниках.
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29.01.2022 11:05 Відповісти
Щодо того за скільки чути поїзд ви помиляєтеся. Вантажний поїзд чути з більшою відстані, а пасажирський і за двісті не почуєте. Рейки без стиків, колеса ледь шелестять а шум в основному в сторони, а не вперед. А ці двоє думаю ще і розмовляли . У мене був випадок коли я ледь не збив чотирьох - дві бабусі і двоє онуків років шести - восьми. Я їх помітив за декілька! кілометрів і відразу став сигналити. Швидкість 120 щоб до них доїхати декілька десятків секунд. Коли я зрозумів що вони не почують я став гальмувати і тільки за метрів 200 сигнали почуло одне дитя і всі четверо вискакували буквально з під колес.
показати весь коментар
29.01.2022 12:22 Відповісти
До речі чому сигнали почуло дитя, а не жінки. По перше жінки були зайняті розмовою а по друге, жінки були в платках. Тому їх і врятувало дитя
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29.01.2022 15:41 Відповісти
Одне лиш питаня до тих придуркуватих бабусь " Якого х.... шлятись поряд залізниці ,та ще й з дітьми?".
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29.01.2022 18:45 Відповісти
Відповідь проста вони йшли до платформи електрички. Йшли шеренгою всередині рейок жінки, а зовні, але в зоні ураження діти. Їм так зручніше здавалося ніж колоною за межами рейок
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29.01.2022 19:16 Відповісти
 
 