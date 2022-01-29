Двоє людей загинули на Львівщині внаслідок наїзду потяга, - ОДА

Двоє людей загинули у Львівській області внаслідок наїзду поїзда минулої ночі,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

За даними департаменту, інцидент стався о 02:15 у місті Пустомити на перегоні "Щирець-Глинна Наварія".

"Потяг №46 сполученням "Ужгород-Лисичанськ" травмував двох людей: 41-річну мешканку Пустомит, яка загинула на місці інциденту, та 52-річного жителя Пустомит, який помер від отриманих травм у лікарні", – зазначено у повідомленні департаменту.

Обставини інциденту встановлюються.

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