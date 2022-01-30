"Энергоатом" впервые в истории запустил все 15 энергоблоков АЭС
30 января 2022, в 05:45 энергоблок №4 Ровенской атомной электростанции подключили к электросети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба компании.
"Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала АЭС нет, оборудование работает в заданном режиме", - отмечается в сообщении.
Таким образом, впервые за всю историю атомной энергетики Украины ГП "НАЭК "Энергоатом" работает всеми 15 энергоблоками одновременно!
Ранее, с декабря 2021 года Компания работала 14-ю энергоблоками из 15-ти, обеспечивая стабильное прохождение осенне-зимнего периода.
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