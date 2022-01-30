РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12179 посетителей онлайн
Новости
19 238 107

"Энергоатом" впервые в истории запустил все 15 энергоблоков АЭС

30 января 2022, в 05:45 энергоблок №4 Ровенской атомной электростанции подключили к электросети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба компании.

"Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала АЭС нет, оборудование работает в заданном режиме", - отмечается в сообщении.

Таким образом, впервые за всю историю атомной энергетики Украины ГП "НАЭК "Энергоатом" работает всеми 15 энергоблоками одновременно!

Ранее, с декабря 2021 года Компания работала 14-ю энергоблоками из 15-ти, обеспечивая стабильное прохождение осенне-зимнего периода.

Читайте также: "Энергоатом" перестал быть убыточным благодаря решениям Минэнерго в середине 2020 года, - Буславец

Энергоатом впервые в истории запустил все 15 энергоблоков АЭС 01

АЭС (545) Энергоатом (411) Тарифы на электроэнергию (2174)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+24
Українці совок знищили , то русню ми на раз розвалимо . Рашка в паніці війська соває з одних палаток в інші . Палаток дофіга , дєдиваєвалів мало . Панти, панти . Спалим це все рашистське гамно , як кобзонівського бур'ята в танку 🤣.

Батько наш Бандера
Україна - мати ...🇺🇦
показать весь комментарий
30.01.2022 09:57 Ответить
+20
Це мабуть Велике Запустивство...
показать весь комментарий
30.01.2022 09:41 Ответить
+17
БАраны безмозглые, а что в этом хорошего? Любая остановка любого реактора- даже профилактическая приведет к дефициту электрики и ее надо будет где-то искать. А атомный реактор остановить запустить - это не тепловая генерация - запалил котел и поехали. Не предназначена атомка для мавневрирования мощностями в зависимости от потребления. Потребление меняется в течении суотк- значит у вас генераторы полдня работают на холостом ходу, а реакторы зря палят уран. Идиоты зеленые, на кого рассчитаны эти дебильные праздничные лозунги?
показать весь комментарий
30.01.2022 09:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Вумниї як вуткі.Потім всі на ремонт поставите одночасно.Графік ПВРів розписаний наперед з усіми супроводжуючими заходами.В Чорнобилі вже було "дайош",до сих пір оговтатись неможем.
показать весь комментарий
30.01.2022 11:39 Ответить
Это плохая новость.ВСЕ блоки запускают,только в чрезвычайных ситуациях.В штатном режиме - несколько энергоблоков находятся в резерве.
показать весь комментарий
30.01.2022 12:21 Ответить
Глупости.Никакого резерва,только ремонт.Не путайте с тепловыми станциями.Остановленный блок хорошо потребляет на собственные нужды - ядерное топливо надо как-то охлаждать и защищать от неприятностей.
показать весь комментарий
05.02.2022 16:41 Ответить
за 30 лет можна было как минимум 6 энергоблоков построить не напрягаясь особо, и о собственном топливе позаботиться...никуя, никто заниматься по серьезному проблемами энергетики не хочет, в том числе и угольной...нет если серьезных, знающих спецов средь этого олигархического отребья, национализировать всю отрасль и заниматься на результат..
показать весь комментарий
30.01.2022 12:29 Ответить
А не *****?
показать весь комментарий
30.01.2022 13:02 Ответить
Це тут йде мова про той "Енергоатом", який нікчемне і шкодливе сученя на ймення Зеленський і його кодло має намір виставити на приватизацію в цьому році?
показать весь комментарий
30.01.2022 13:19 Ответить
Никак не пойму,в каком месте кричать ура. Блоки, которые сегодня эксплуатируются в Украине могут проработать в рамках одной топливной кампании примерно 280-300 суток.После этого блок останавливается на перегрузку топлива и ремонт на 45-65 суток,в зависимости от вида ремонта(капитальный или чтото другое).Это не считая работ по продлению ресурса,которые удлинняют ремонт.Значит,примерно через год блоки массово будут в ремонте или перегрузке,и надо их чем-то заместить,гдето взять людей,которые вытянут такие объемы ремонтов и деньги на все это одномоментно. Ура?
показать весь комментарий
05.02.2022 16:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 