"Енергоатом" вперше в історії запустив усі 15 енергоблоків АЕС

30 січня 2022 року, о 05:45 енергоблок №4 Рівненської атомної електростанції підключили до електромережі після завершення середнього планово-попереджувального ремонту та перевантаження ядерного палива. Триває набір потужності.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба компанії.

"Зауважень до роботи основного устаткування працюючих енергоблоків та персоналу АЕС немає, обладнання функціонує в заданому режимі", - відзначається у повідомленні.

Таким чином, вперше за всю історію атомної енергетики України ДП "НАЕК "Енергоатом" працює всіма 15-ма енергоблоками одночасно!

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Раніше, з грудня 2021 року Компанія працювала 14-ма енергоблоками з 15-ти, забезпечуючи стабільне проходження осінньо-зимового періоду.