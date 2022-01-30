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"Енергоатом" вперше в історії запустив усі 15 енергоблоків АЕС

30 січня 2022 року, о 05:45 енергоблок №4 Рівненської атомної електростанції підключили до електромережі після завершення середнього планово-попереджувального ремонту та перевантаження ядерного палива. Триває набір потужності.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба компанії. 

"Зауважень до роботи основного устаткування працюючих енергоблоків та персоналу АЕС немає, обладнання функціонує в заданому режимі", - відзначається у повідомленні. 

Таким чином, вперше за всю історію атомної енергетики України ДП "НАЕК "Енергоатом" працює всіма 15-ма енергоблоками одночасно!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві українські АЕС вийшли на рекордний рівень потужності, - голова "Енергоатому" Котін

Раніше, з грудня 2021 року Компанія працювала 14-ма енергоблоками з 15-ти, забезпечуючи стабільне проходження осінньо-зимового періоду.

АЕС (1155) Енергоатом (1644) електроенергія (6253)


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Топ коментарі
+24
Українці совок знищили , то русню ми на раз розвалимо . Рашка в паніці війська соває з одних палаток в інші . Палаток дофіга , дєдиваєвалів мало . Панти, панти . Спалим це все рашистське гамно , як кобзонівського бур'ята в танку 🤣.

Батько наш Бандера
Україна - мати ...🇺🇦
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30.01.2022 09:57 Відповісти
+20
Це мабуть Велике Запустивство...
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30.01.2022 09:41 Відповісти
+17
БАраны безмозглые, а что в этом хорошего? Любая остановка любого реактора- даже профилактическая приведет к дефициту электрики и ее надо будет где-то искать. А атомный реактор остановить запустить - это не тепловая генерация - запалил котел и поехали. Не предназначена атомка для мавневрирования мощностями в зависимости от потребления. Потребление меняется в течении суотк- значит у вас генераторы полдня работают на холостом ходу, а реакторы зря палят уран. Идиоты зеленые, на кого рассчитаны эти дебильные праздничные лозунги?
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30.01.2022 09:49 Відповісти
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Вумниї як вуткі.Потім всі на ремонт поставите одночасно.Графік ПВРів розписаний наперед з усіми супроводжуючими заходами.В Чорнобилі вже було "дайош",до сих пір оговтатись неможем.
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30.01.2022 11:39 Відповісти
Это плохая новость.ВСЕ блоки запускают,только в чрезвычайных ситуациях.В штатном режиме - несколько энергоблоков находятся в резерве.
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30.01.2022 12:21 Відповісти
Глупости.Никакого резерва,только ремонт.Не путайте с тепловыми станциями.Остановленный блок хорошо потребляет на собственные нужды - ядерное топливо надо как-то охлаждать и защищать от неприятностей.
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05.02.2022 16:41 Відповісти
за 30 лет можна было как минимум 6 энергоблоков построить не напрягаясь особо, и о собственном топливе позаботиться...никуя, никто заниматься по серьезному проблемами энергетики не хочет, в том числе и угольной...нет если серьезных, знающих спецов средь этого олигархического отребья, национализировать всю отрасль и заниматься на результат..
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30.01.2022 12:29 Відповісти
А не *****?
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30.01.2022 13:02 Відповісти
Це тут йде мова про той "Енергоатом", який нікчемне і шкодливе сученя на ймення Зеленський і його кодло має намір виставити на приватизацію в цьому році?
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30.01.2022 13:19 Відповісти
Никак не пойму,в каком месте кричать ура. Блоки, которые сегодня эксплуатируются в Украине могут проработать в рамках одной топливной кампании примерно 280-300 суток.После этого блок останавливается на перегрузку топлива и ремонт на 45-65 суток,в зависимости от вида ремонта(капитальный или чтото другое).Это не считая работ по продлению ресурса,которые удлинняют ремонт.Значит,примерно через год блоки массово будут в ремонте или перегрузке,и надо их чем-то заместить,гдето взять людей,которые вытянут такие объемы ремонтов и деньги на все это одномоментно. Ура?
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05.02.2022 16:52 Відповісти
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