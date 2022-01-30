"Енергоатом" вперше в історії запустив усі 15 енергоблоків АЕС
30 січня 2022 року, о 05:45 енергоблок №4 Рівненської атомної електростанції підключили до електромережі після завершення середнього планово-попереджувального ремонту та перевантаження ядерного палива. Триває набір потужності.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба компанії.
"Зауважень до роботи основного устаткування працюючих енергоблоків та персоналу АЕС немає, обладнання функціонує в заданому режимі", - відзначається у повідомленні.
Таким чином, вперше за всю історію атомної енергетики України ДП "НАЕК "Енергоатом" працює всіма 15-ма енергоблоками одночасно!
Раніше, з грудня 2021 року Компанія працювала 14-ма енергоблоками з 15-ти, забезпечуючи стабільне проходження осінньо-зимового періоду.
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