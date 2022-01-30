Дания не исключает поставки оружия Украине
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности поддержать Украину оружием и другим военным оборудованием, если напряжение со стороны России будет возростать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на датское издание Ekstra Bladet.
"Я не хочу исключать (поставки военной техники в Украину. – Ред.), и у меня нет принципиального возражения против того, чтобы мы это сделали", – сказала Фредериксен.
В то же время, на вопрос о том, готова ли Дания предоставить Украине своих солдат, премьер не ответила.
Фредериксен считает, что ситуация вокруг Украины представляет серьезную угрозу для Европы, поэтому "существует реальный риск вооруженного конфликта на европейской земле". Премьер утверждает, что в случае нового вторжения РФ в Украину Россию ждут санкции "беспрецедентного масштаба".
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готов лично прибыть в отпуск в Копенгаген летом и отблагодарить за поставки королеву.
2. що би знадобилось.
ракети ПКР "Гарпун"
Хорошо, что страны Балтии и Великобритания не такие тугие!
Вибране · https://www.facebook.com/ Вчора о 12:09 ·
Це Вася. Кане-корсо, воїн. Кілька років служив у розвідвзводі морської піхоти.
Пройшов ППД, полігони і сектор. Місяцями жив у бліндажі нарівні з іншими бійцями. Стояв на посту, носив розвантажку, дружив з бліндажними котами. Все як у людей.
Мав служити разом з моєю Бусиною, але не склалося... Нещодавно, із запізненням, я дізналася про Васину долю.
Одного дня Вася зник. Мабуть, унюхав с*чку. Побратими шукали. Підняли дрон - і побачили таке, що краще не бачити. Васька потрапив у пастку - просто перед окопами бойовиків заплутався у дроті. Врятувати його було майже нереально, бо туди не пролізеш непомітно.
Розвідники все одно планували вночі йти на евакуацію собаки, але не встигли...
Васька прийшов. Відгриз собі лапу і прийшов на трьох. Не схотів лишатися в полоні.
Така доля...
Зараз Вася на дембелі, його відвезли в село до батьків господаря...
Ну, что там есть на складах устаревшего да списанного? Заберем, не вопрос ))