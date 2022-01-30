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Новости Война
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Дания не исключает поставки оружия Украине

Дания не исключает поставки оружия Украине

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности поддержать Украину оружием и другим военным оборудованием, если напряжение со стороны России будет возростать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на датское издание Ekstra Bladet.

"Я не хочу исключать (поставки военной техники в Украину. – Ред.), и у меня нет принципиального возражения против того, чтобы мы это сделали", – сказала Фредериксен.

В то же время, на вопрос о том, готова ли Дания предоставить Украине своих солдат, премьер не ответила.

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Фредериксен считает, что ситуация вокруг Украины представляет серьезную угрозу для Европы, поэтому "существует реальный риск вооруженного конфликта на европейской земле". Премьер утверждает, что в случае нового вторжения РФ в Украину Россию ждут санкции "беспрецедентного масштаба".

Автор: 

Дания (593) оружие (10262) Фредериксен Метте (89)


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Топ комментарии
+18
Данії-респект авансом...
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30.01.2022 19:33 Ответить
+17
русский, тебе лучше на срусь.сру. Тут люди общаются, а тебе надо к животным.
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30.01.2022 19:45 Ответить
+17
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30.01.2022 20:02 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
мы берем противотанковые комплексы, боевые беспилотники, средства ПВО.
готов лично прибыть в отпуск в Копенгаген летом и отблагодарить за поставки королеву.
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30.01.2022 19:33 Ответить
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30.01.2022 20:33 Ответить
совсем туго с географией?
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30.01.2022 20:34 Ответить
нужно было искать переписку с королевой Дании Маргарет (или Маргретте, или как там ее правильно?)?
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30.01.2022 20:40 Ответить
Ти їй потрібен)
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30.01.2022 23:29 Ответить
Данії-респект авансом...
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30.01.2022 19:33 Ответить
Зелене чмондельеро і його ФСБешники дрищуть не переставає,на нари їх.
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30.01.2022 19:37 Ответить
переводчик бы лапотникам починить для начала)
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30.01.2022 19:38 Ответить
100% хрен найдет, где прокололся.
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30.01.2022 19:41 Ответить
зато мы видим, кто откуда пишет даже из под впн)
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30.01.2022 19:41 Ответить
или ты думаешь, что можно просто в украинской раскладке написать русские слова, и это будет переводом?)
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30.01.2022 19:39 Ответить
Круче, чем жареные буряты, русский.
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30.01.2022 19:40 Ответить
русский, тебе лучше на срусь.сру. Тут люди общаются, а тебе надо к животным.
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30.01.2022 19:45 Ответить
За русь усрусь
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30.01.2022 21:16 Ответить
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30.01.2022 21:22 Ответить
Сделай одолжение, сдержи слово и нажми кнопку...
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30.01.2022 22:49 Ответить
1.Солдат Україна і не просить.

2. що би знадобилось.

ракети ПКР "Гарпун"
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30.01.2022 19:38 Ответить
теперь за гансом кристианом андерсоном присмотрит роскомнадзор..
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30.01.2022 19:38 Ответить
о да, надо рашковании запретить сказки андерсена под предлогом экстремизма))
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30.01.2022 19:40 Ответить
и дюймовочку дуймовочкой заменят...
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30.01.2022 19:45 Ответить
а мож и дуйвовочкой...
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30.01.2022 19:47 Ответить
Дуйвовочка убил Вы сударь о каком сейчас вовочке?)))
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30.01.2022 21:17 Ответить
ну главнокоманДУЮЩИЙ кажэ, шо какая разница..сами выбирайте...
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30.01.2022 21:26 Ответить
Трьохдюймовочкою... Це буде якраз по-кацапськи!
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30.01.2022 19:49 Ответить
Главное что бы ЗЕтарчек рот свой неоткрывал,а то передумают.
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30.01.2022 19:40 Ответить
Мабуть вони на нього вже не зважають
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30.01.2022 19:43 Ответить
Всмысле не исключаете? вы же визжите третий месяц, что вторжение неотвратимо.. Логический диссонанс)
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30.01.2022 19:44 Ответить
Нет, просто у тебя нет уяви - мир решил покончить с рф и ввз. Это не домино, где нужно уметь считать до 6.
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30.01.2022 19:50 Ответить
Чем?) санкциями в духе - что-то введем, но, пожалуй, не свифт, и не северный поток 2, что-то такое, что нас экономически не затронет)
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30.01.2022 19:52 Ответить
Так в этом и весь смысл - что бы ни ввх, ни рф не могли рассчитать - что, где, когда.
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30.01.2022 21:24 Ответить
Як говориться - бідний думкою багатіє) Когда твои "союзники" визжат три месяца о неминуемом наступлении, но с оружия присылают только всратые гранатометы, вместо ракетных систем, систем пво и про, рэб, и добавляют, что не могут договориться о санкциях, и, скорее всего, не будут принимать, если они будут бить и по ним - я полагаю, нам есть, о чем задуматься)
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30.01.2022 21:45 Ответить
А твои которые союзники? Когда ********** Украины в 2019 г останавливает все разработки, испытания, изготовление военной техники, вооружения, ну в общем всего того, что ты перечислил - то как назвать такого человека? Вот сейчас и проявились кто настоящий, а кто членограй.
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30.01.2022 22:35 Ответить
Поставки Ольхи, Нептуна, Байрактаров, испытания Богданы, Тайфуна, контракты на ракетные корветы, ракетные катера, АН - 178...
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30.01.2022 23:14 Ответить
А вот это всё делал пятый президент Украины. зелох как раз всё это остановил. Поинтересуйся сколько танков сделано и передано в войска в 2021 - около двух. Причём один из них сломался на репетиции парада и так и не был показан.
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31.01.2022 05:32 Ответить
Вот это тебя порвало) хочешь, добью?) - Что в самом деле можно поставить в вину зеленскому - так это прекращение программы бронированных катерков на предприятии хетмана - этот клоун почемуто решил, что ракетные корветы и катера нам нужнее)
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31.01.2022 11:02 Ответить
Нептун и Ольха, читай - https://focus.ua/ukraine/480324-nazvano-kolichestvo-zakupaemyh-neptunov-i-raket-dlya-vilh-dlya-nuzhd-vsu-video https://focus.ua/ukraine/480324-nazvano-kolichestvo-zakupaemyh-neptunov-i-raket-dlya-vilh-dlya-nuzhd-vsu-video

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31.01.2022 18:11 Ответить
Вот ещё по провалу клоуном оборонзаказа - https://antikor.com.ua/articles/460757-chetyre_oboronnyh_predprijatija_halujutsja_na_proval_gosoboronzakaza https://antikor.com.ua/articles/460757-chetyre_oboronnyh_predprijatija_halujutsja_na_proval_gosoboronzakaza

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31.01.2022 18:40 Ответить
Ну а системы пво и про и при хетмане не финансировались, что есть большой ошибкой обеих президентов.
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30.01.2022 23:16 Ответить
🇩🇰💙💛
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30.01.2022 19:46 Ответить
8 лет идет война. А они все думают о чем то.
Хорошо, что страны Балтии и Великобритания не такие тугие!
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30.01.2022 19:47 Ответить
А , нам уже не надо , не псникуйте
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30.01.2022 19:49 Ответить
Кому это вам?
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30.01.2022 21:18 Ответить
Рюсский Мир мавзолейный начал мочить первым Петр Порошенко,потом трошки помогла Даля Грибаускайте...повезло вам ....73 % баранам...что выбали Голдобородьку...мудаки...
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30.01.2022 19:50 Ответить
Молчали бы вы Сссуки Кучмисты...Ведмедчуки Фирташи Демченки и прочие Саши Стоматологи...ДАУНбасса...КРЫСЫ.....
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30.01.2022 19:53 Ответить
Тошнит от вас шакалов Коломойских...
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30.01.2022 19:55 Ответить
https://www.facebook.com/bilozerska?__cft__[0]=AZVfjfc-wNMAm33UOzy3J3jOVtdg8xoAg4G5boIwTuKsvvMkBIGlnsckf6LwWQ1Z6ZLzi5sxHgWUhjwMkInA5cixWUq6FjC9kEIyr7hHKVqa3JxpDaADR0U1ofpUAqJoPBeNOx9dXravDRECMs80X1O2dShwky7eQPgT_BUx1qRBClXYr1vbw7HPma_aZc8SGvI&__tn__=-UC%2CP-y-R Олена Білозерська

Вибране · https://www.facebook.com/ Вчора о 12:09 ·

Це Вася. Кане-корсо, воїн. Кілька років служив у розвідвзводі морської піхоти.
Пройшов ППД, полігони і сектор. Місяцями жив у бліндажі нарівні з іншими бійцями. Стояв на посту, носив розвантажку, дружив з бліндажними котами. Все як у людей.

Мав служити разом з моєю Бусиною, але не склалося... Нещодавно, із запізненням, я дізналася про Васину долю.

Одного дня Вася зник. Мабуть, унюхав с*чку. Побратими шукали. Підняли дрон - і побачили таке, що краще не бачити. Васька потрапив у пастку - просто перед окопами бойовиків заплутався у дроті. Врятувати його було майже нереально, бо туди не пролізеш непомітно.

Розвідники все одно планували вночі йти на евакуацію собаки, але не встигли...

Васька прийшов. Відгриз собі лапу і прийшов на трьох. Не схотів лишатися в полоні.
Така доля...
Зараз Вася на дембелі, його відвезли в село до батьків господаря...
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30.01.2022 20:01 Ответить
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30.01.2022 20:02 Ответить
Героїчний песик 👍🏼✊🙏🏼
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30.01.2022 20:19 Ответить
Головне, що живий! Тепер і для тварин протези роблять. Ми переможемо 🇺🇦
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31.01.2022 00:00 Ответить
комусь вялічіє у сраку затовчуть
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30.01.2022 20:03 Ответить
та уже не нада. папугай ара уже послал СшА мол войни нема. і клоун також
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30.01.2022 20:04 Ответить
надо-надо! Зечмо не указ.. кто он такой? всего лишь бездарный актер играющий президента....покка его соплеменники шарят по всем комнатам и набивают карманы деньгами и драгоценностями....
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30.01.2022 20:45 Ответить
В Датском Королевстве всё чётко.
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30.01.2022 20:09 Ответить
вся "зелена" влада від головного "зеленого" до "зеленого" міністра оборони на весь світ зробили за'яви ,що від рашиста небезпеки немає,а є небезпека рашистської окупації від постачання зброї для оборони України і її народу від рашистського окупанта
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30.01.2022 20:10 Ответить
3 февраля в Киев прилетит Султан Эрдоган...мож хоть раз сьездит по роже Голобородьки...,вылечит от Наркомафии Колумбийской из Аргентины...ну типа не Патрушева...а хотя бы с ОМАНА...хотя Патрушев и там побыввал...
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30.01.2022 20:11 Ответить
А чому Эрдоган не видпочывае на буковелях и сэйшэлах? Зэбилы пидскажить
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30.01.2022 20:39 Ответить
как после конференции зеленского с нами еще кто-то разговаривает и нам что-то дает - ума не приложу...
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30.01.2022 20:24 Ответить
А ще її Величність Королева Данії Маргретте II пообіцяла преміювати кожного українського бійця холодильником Vestfrost за 1 вбитого орка
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30.01.2022 20:26 Ответить
а немки лэжать и ждуть пабедителей
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30.01.2022 20:31 Ответить
"В то же время, на вопрос о том, готова ли Дания предоставить Украине своих солдат, премьер не ответила". Почему-бы не задать вопрс о возможности предоставлении Украинской стороне конфиденциальной информации для стабилизации ситуации. Разве не понятно что от этого они не наблюдают для себя угроз извне. А вообще-то, печально все выглядит когда простым припугом на щет тиража квартала в РФ, войну оказывается можно выиграть и принудить согласится с своими хотелками.... Только такие выводы напрашиваются. Возможно, все это происходит сейчас, к лучшему. Позже, была-бы трагедия и для всех кто помог.
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30.01.2022 20:33 Ответить
У Дании всех вооруженных сил меньше 5000 человек.

Ну, что там есть на складах устаревшего да списанного? Заберем, не вопрос ))
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30.01.2022 20:39 Ответить
Мне очень нравится кацапский визг о просроченном джавелине, типа. Ил вообще каком либо устаревшем, по меркам Европы конечно вооружении, мордву будет одинаково разрывать на части как новое, так и прокисшее
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30.01.2022 21:23 Ответить
вдвойне будет настроение портиться - и вроде убит, но убит просроченным Джавелином )))) да как же так Богородица не оградила победоносца )))
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31.01.2022 07:21 Ответить
Дания - одна из самых богатых стран Европы, армия там может и не большая но это потомки викингов, поэтому всяких хороших штук на вооружении у них может быть очень много))
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30.01.2022 21:09 Ответить
невже, щось, що стріляє на більшу дистанцію, ніж 2,5 км?
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30.01.2022 22:03 Ответить
Молодцы!
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30.01.2022 23:27 Ответить
Ракетный щит, пожалуйста, для прикрытия критичных объектов.
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31.01.2022 05:52 Ответить
 
 