Дания не исключает поставки оружия Украине

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности поддержать Украину оружием и другим военным оборудованием, если напряжение со стороны России будет возростать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на датское издание Ekstra Bladet.

"Я не хочу исключать (поставки военной техники в Украину. – Ред.), и у меня нет принципиального возражения против того, чтобы мы это сделали", – сказала Фредериксен.

В то же время, на вопрос о том, готова ли Дания предоставить Украине своих солдат, премьер не ответила.

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Фредериксен считает, что ситуация вокруг Украины представляет серьезную угрозу для Европы, поэтому "существует реальный риск вооруженного конфликта на европейской земле". Премьер утверждает, что в случае нового вторжения РФ в Украину Россию ждут санкции "беспрецедентного масштаба".