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Новости Агрессия России против Украины Война
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Дания призывает дать четкий сигнал России, чтобы она выбрала диалог, а не конфронтацию

Дания призывает дать четкий сигнал России, чтобы она выбрала диалог, а не конфронтацию

России нужно дать понять, что в случае дальнейшего вторжения в Украину - Кремль будут ждать санкции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен написала в Facebook.

"Это самая серьезная ситуация со времен окончания холодной войны, и я очень переживаю, что она перерастет в вооруженный конфликт на европейской земле", - подчеркнула Фредериксен.

Она подчеркнула, что России нужно четко дать понять, что она должна избрать дипломатический путь и дипломатическое решение.

"США и НАТО представили России ряд предложений. Есть готовность к диалогу с Россией. Если Россия решится на еще большую эскалацию ситуации вокруг Украины, ее встретят ответные реакции и санкции", - отметила Фредериксен.

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По ее словам, Запад полностью поддерживает суверенитет Украины и "не примет попытки России изменить границы Украины силой".

"Все страны Европы имеют право выбирать свой путь и свое направление. Хотят ли они свободу и мир. Эти две вещи нельзя видеть независимо друг от друга. Прямо сейчас очень важно, чтобы Запад был вместе", - отметила премьер.

Она подчеркнула, что в настоящее время РФ избрала курс противостояния.

"Россия должна выбрать диалог, а не конфронтацию. Но Запад всегда должен быть готов к обратному", - резюмировала Фредериксен.

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Напомним, 27 января состоялась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен.

Фредериксен отметила, что эскалация зависит от международного давления на Россию вместе с повышением оборонной способности Украины.

Дания (593) Фредериксен Метте (89)


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Топ комментарии
+10
Данцям-респект...
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30.01.2022 15:54 Ответить
+9
https://t.me/Sharpreview Sharp`s

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности предоставить Украине военную технику и оружие.
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30.01.2022 16:01 Ответить
+4
Водородной бомбой.
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30.01.2022 15:58 Ответить
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Данцям-респект...
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30.01.2022 15:54 Ответить
Только сигнал должен быть четко-четкий!если будет не очень четко то ничего не получится.запоните, только чёткий сигнал!!!а то без вашего сигнала ничего не выйдет.очень ждём четкий сигнал!
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30.01.2022 22:14 Ответить
Водородной бомбой.
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30.01.2022 15:58 Ответить
Запрет строительства СП-2 в датских водах был бы в своё время реальным сигналом, а теперь только красивое балабольство осталось.
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30.01.2022 15:59 Ответить
Думаю, сигналу в 10-20 мегатон буде достатньо.
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30.01.2022 15:59 Ответить
Нет, только вы, которые стягиваете свои войска к нашим границам.
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30.01.2022 18:33 Ответить
https://t.me/Sharpreview Sharp`s

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности предоставить Украине военную технику и оружие.
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30.01.2022 16:01 Ответить
Доречі ми з Данцями та взагалі скандинавпми майже однієї крові
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30.01.2022 16:09 Ответить
Так кацапи це окремий вид мавпообразних,у них і хромосома лишня!
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30.01.2022 16:28 Ответить
Ти бот ))) "лишня" "у них" таких слів в українській мові нема... Пшол вон
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30.01.2022 16:31 Ответить
Ну раз Дания что то захотела, то может эта Дания вспомнит о том что дочь зуйла проживает на её территории...
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30.01.2022 17:04 Ответить
вона мабуть також з пару десятків двійників має
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30.01.2022 19:03 Ответить
Якщо розшифрувати слова Данії зрозумілою мовою, то це буде мати такий вигляд: створити кацапії такі проблеми, щоб вона запросила миру".
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30.01.2022 17:23 Ответить
 
 