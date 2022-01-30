Дания призывает дать четкий сигнал России, чтобы она выбрала диалог, а не конфронтацию
России нужно дать понять, что в случае дальнейшего вторжения в Украину - Кремль будут ждать санкции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен написала в Facebook.
"Это самая серьезная ситуация со времен окончания холодной войны, и я очень переживаю, что она перерастет в вооруженный конфликт на европейской земле", - подчеркнула Фредериксен.
Она подчеркнула, что России нужно четко дать понять, что она должна избрать дипломатический путь и дипломатическое решение.
"США и НАТО представили России ряд предложений. Есть готовность к диалогу с Россией. Если Россия решится на еще большую эскалацию ситуации вокруг Украины, ее встретят ответные реакции и санкции", - отметила Фредериксен.
По ее словам, Запад полностью поддерживает суверенитет Украины и "не примет попытки России изменить границы Украины силой".
"Все страны Европы имеют право выбирать свой путь и свое направление. Хотят ли они свободу и мир. Эти две вещи нельзя видеть независимо друг от друга. Прямо сейчас очень важно, чтобы Запад был вместе", - отметила премьер.
Она подчеркнула, что в настоящее время РФ избрала курс противостояния.
"Россия должна выбрать диалог, а не конфронтацию. Но Запад всегда должен быть готов к обратному", - резюмировала Фредериксен.
Напомним, 27 января состоялась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен.
Фредериксен отметила, что эскалация зависит от международного давления на Россию вместе с повышением оборонной способности Украины.
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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности предоставить Украине военную технику и оружие.