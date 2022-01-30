Данія закликає дати чіткий сигнал Росії, щоб вона обрала діалог, а не конфронтацію

Росії треба дати зрозуміти, щоу випадку подальшого вторгнення в Україну - на Кремль чекатимуть санкції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен написала у Facebook.

"Це найсерйозніша ситуація з часів закінчення холодної війни, і я дуже переживаю, що вона переросте у збройний конфлікт на європейській землі", - наголосила Фредеріксен.

Вона підкреслила, Росії потрібно чітко дати зрозуміти, що вона має обрати дипломатичний шлях та дипломатичне рішення.

"США та НАТО представили Росії низку пропозицій. Є готовність до діалогу із Росією. Якщо Росія наважиться на ще більшу ескалацію ситуації навколо України, її зустрінуть відповідні реакції та санкції", - зауважила Фредеріксен.

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За її словами, Захід повністю підтримує суверенітет України та "не ухвалить спроб Росії змінити кордони України силою".

"Усі країни Європи мають право обирати свій шлях та свій напрямок. Чи хочуть вони свободи та миру. Ці дві речі не можна бачити незалежно одна від одної. Прямо зараз дуже важливо, щоб Захід був разом", - зазначила прем'єр.

Вона наголосила, що наразі РФ обрала курс протистояння.

"Росія має обрати діалог, а не конфронтацію. Але Захід завжди має бути готовим до зворотного", - резюмувала Фредеріксен.

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Нагадаємо, 27 січня відбулась зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби й прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.

Фредеріксен відзначила, що ескалація залежить від міжнародного тиску на Росію разом з підвищенням оборонної здатності України.