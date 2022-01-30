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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Данія закликає дати чіткий сигнал Росії, щоб вона обрала діалог, а не конфронтацію

Данія закликає дати чіткий сигнал Росії, щоб вона обрала діалог, а не конфронтацію

Росії треба дати зрозуміти, щоу випадку подальшого вторгнення в Україну - на Кремль чекатимуть санкції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен написала у Facebook.

"Це найсерйозніша ситуація з часів закінчення холодної війни, і я дуже переживаю, що вона переросте у збройний конфлікт на європейській землі", - наголосила Фредеріксен.

Вона підкреслила, Росії потрібно чітко дати зрозуміти, що вона має обрати дипломатичний шлях та дипломатичне рішення.

"США та НАТО представили Росії низку пропозицій. Є готовність до діалогу із Росією. Якщо Росія наважиться на ще більшу ескалацію ситуації навколо України, її зустрінуть відповідні реакції та санкції", - зауважила Фредеріксен.

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За її словами, Захід повністю підтримує суверенітет України та "не ухвалить спроб Росії змінити кордони України силою".

"Усі країни Європи мають право обирати свій шлях та свій напрямок. Чи хочуть вони свободи та миру. Ці дві речі не можна бачити незалежно одна від одної. Прямо зараз дуже важливо, щоб Захід був разом", - зазначила прем'єр.

Вона наголосила, що наразі РФ обрала курс протистояння.

"Росія має обрати діалог, а не конфронтацію. Але Захід завжди має бути готовим до зворотного", - резюмувала Фредеріксен.

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Нагадаємо, 27 січня відбулась зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби й прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.

Фредеріксен відзначила, що ескалація залежить від міжнародного тиску на Росію разом з підвищенням оборонної здатності України.

Автор: 

Данія (784) Фредеріксен Метте (99)


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Топ коментарі
+10
Данцям-респект...
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30.01.2022 15:54 Відповісти
+9
https://t.me/Sharpreview Sharp`s

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности предоставить Украине военную технику и оружие.
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30.01.2022 16:01 Відповісти
+4
Водородной бомбой.
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30.01.2022 15:58 Відповісти
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Данцям-респект...
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30.01.2022 15:54 Відповісти
Только сигнал должен быть четко-четкий!если будет не очень четко то ничего не получится.запоните, только чёткий сигнал!!!а то без вашего сигнала ничего не выйдет.очень ждём четкий сигнал!
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30.01.2022 22:14 Відповісти
Водородной бомбой.
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30.01.2022 15:58 Відповісти
Запрет строительства СП-2 в датских водах был бы в своё время реальным сигналом, а теперь только красивое балабольство осталось.
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30.01.2022 15:59 Відповісти
Думаю, сигналу в 10-20 мегатон буде достатньо.
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30.01.2022 15:59 Відповісти
Нет, только вы, которые стягиваете свои войска к нашим границам.
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30.01.2022 18:33 Відповісти
https://t.me/Sharpreview Sharp`s

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности предоставить Украине военную технику и оружие.
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30.01.2022 16:01 Відповісти
Доречі ми з Данцями та взагалі скандинавпми майже однієї крові
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30.01.2022 16:09 Відповісти
Так кацапи це окремий вид мавпообразних,у них і хромосома лишня!
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30.01.2022 16:28 Відповісти
Ти бот ))) "лишня" "у них" таких слів в українській мові нема... Пшол вон
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30.01.2022 16:31 Відповісти
Ну раз Дания что то захотела, то может эта Дания вспомнит о том что дочь зуйла проживает на её территории...
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30.01.2022 17:04 Відповісти
вона мабуть також з пару десятків двійників має
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30.01.2022 19:03 Відповісти
Якщо розшифрувати слова Данії зрозумілою мовою, то це буде мати такий вигляд: створити кацапії такі проблеми, щоб вона запросила миру".
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30.01.2022 17:23 Відповісти
 
 