Данія не виключає постачання зброї Україні

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила про готовність підтримати Україну зброєю та іншим військовим обладнанням, якщо напруга з боку Росії зростатиме.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на даньське видання Ekstra Bladet.

"Я не хочу виключати (постачання військової техніки в Україну. - Ред.), і у мене немає принципового заперечення проти того, щоб ми це зробили", - сказала Фредеріксен.

Водночас на запитання про те, чи готова Данія надати Україні своїх солдатів, прем’єрка не відповіла.

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Фредеріксен вважає, що ситуація навколо України становить серйозну загрозу для Європи, а тому "існує реальний ризик збройного конфлікту на європейській землі". Прем’єрка стверджує, що у випадку нового вторгнення РФ в Україну, на Росію чекають санкції "безпрецедентного масштабу".