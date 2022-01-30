Данія не виключає постачання зброї Україні
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила про готовність підтримати Україну зброєю та іншим військовим обладнанням, якщо напруга з боку Росії зростатиме.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на даньське видання Ekstra Bladet.
"Я не хочу виключати (постачання військової техніки в Україну. - Ред.), і у мене немає принципового заперечення проти того, щоб ми це зробили", - сказала Фредеріксен.
Водночас на запитання про те, чи готова Данія надати Україні своїх солдатів, прем’єрка не відповіла.
Фредеріксен вважає, що ситуація навколо України становить серйозну загрозу для Європи, а тому "існує реальний ризик збройного конфлікту на європейській землі". Прем’єрка стверджує, що у випадку нового вторгнення РФ в Україну, на Росію чекають санкції "безпрецедентного масштабу".
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готов лично прибыть в отпуск в Копенгаген летом и отблагодарить за поставки королеву.
2. що би знадобилось.
ракети ПКР "Гарпун"
Хорошо, что страны Балтии и Великобритания не такие тугие!
Вибране · https://www.facebook.com/ Вчора о 12:09 ·
Це Вася. Кане-корсо, воїн. Кілька років служив у розвідвзводі морської піхоти.
Пройшов ППД, полігони і сектор. Місяцями жив у бліндажі нарівні з іншими бійцями. Стояв на посту, носив розвантажку, дружив з бліндажними котами. Все як у людей.
Мав служити разом з моєю Бусиною, але не склалося... Нещодавно, із запізненням, я дізналася про Васину долю.
Одного дня Вася зник. Мабуть, унюхав с*чку. Побратими шукали. Підняли дрон - і побачили таке, що краще не бачити. Васька потрапив у пастку - просто перед окопами бойовиків заплутався у дроті. Врятувати його було майже нереально, бо туди не пролізеш непомітно.
Розвідники все одно планували вночі йти на евакуацію собаки, але не встигли...
Васька прийшов. Відгриз собі лапу і прийшов на трьох. Не схотів лишатися в полоні.
Така доля...
Зараз Вася на дембелі, його відвезли в село до батьків господаря...
Ну, что там есть на складах устаревшего да списанного? Заберем, не вопрос ))