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Кориневич опроверг информацию о задержании российскими пограничниками украинских рыбаков

Кориневич опроверг информацию о задержании российскими пограничниками украинских рыбаков

Двух украинских рыбаков, об исчезновении которых стало известно 28 января, обнаружили.

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич сообщил в Фейсбуке, что у катера рыбаков заглох двигатель и он дрейфовал в море, передает Цензор.НЕТ.

Мужчин нашли и доставили в больницу на Херсонщине.

Кориневич подчеркнул, что катер не задерживали российские пограничники, подходов других плавсредств к нему тоже не было.

Также читайте: Российские пограничники задержали двух украинских рыбаков в Черном море и ничего не сообщили нам, - Денисова

Напомним, 28 января уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что два украинских рыбака 25 января вышли в Черное море из города Геническа Херсонской области и не вернулись домой. По ее словам, их задержали российские пограничники, но не уведомили об этом украинскую сторону.

Омбудсмен указывала, что, по предварительной информации, на судне отказал двигатель и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму.

Автор: 

Азовское море (1605) рыбаки (176) Кориневич Антон (91)


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Топ комментарии
+8
ПЯТЬ дней в море... Нашли недалеко от берега... Нашли (официально) случайно... И телефонов у них не было? И что такое билинг никто не знает?) Правдоподобная версия) Причем о том, что они в Щелкино была инфа от их же родственников из Крыма...
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31.01.2022 04:23 Ответить
+2
А чого сама Денисова не спростувала свою ж заяву про затримання???
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31.01.2022 01:14 Ответить
+2
Бо вона промоскальська пристосуванка, що постійно використовує дезу москалів, але тут її зьомьі підісрали)
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31.01.2022 07:22 Ответить
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я бы трахнул по всей строгости закона носителей псевдоновын...
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31.01.2022 00:36 Ответить
либо кориневича умножить по тихому на ноль,як завещал кернессюра..
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31.01.2022 00:40 Ответить
А чого сама Денисова не спростувала свою ж заяву про затримання???
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31.01.2022 01:14 Ответить
Бо вона промоскальська пристосуванка, що постійно використовує дезу москалів, але тут її зьомьі підісрали)
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31.01.2022 07:22 Ответить
Эти несколько дней на море был мороз 10 градусов, снега так неплохо и на закуску позавчера и вчера дождь)
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31.01.2022 08:44 Ответить
А того шо нєкрасівая будєт...
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31.01.2022 11:04 Ответить
ПЯТЬ дней в море... Нашли недалеко от берега... Нашли (официально) случайно... И телефонов у них не было? И что такое билинг никто не знает?) Правдоподобная версия) Причем о том, что они в Щелкино была инфа от их же родственников из Крыма...
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31.01.2022 04:23 Ответить
Це у кацапів черговий "жест доброї волі" - у них і так "мішок проблем" з " побідоносною войнушкою" і відволікаться на якихось двох рибалок нема часу Якби не це вони-б з них зробили чергових "бандеравских диверсантав" і роздмухали "срач" на весь світ Але передумали: відбуксирували їх в море повідомили прикордонників українських де вони і покинули в морі наказавши їм забуть про Щолкіно - його не було!
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31.01.2022 07:29 Ответить
100%) По моим данным от местных СБУшников(неофициальным), их маршрут до Щелкино отследили наши союзники по GPS) Поэтому сразу и выпустили Денисову на сцену) Ну а дальше все как вы описали)
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31.01.2022 08:40 Ответить
В последнее время не заходил на местные сайты) Видел здесь мельком о пропавших рыбаках, но не видел что это наши. Из этой статьи узнал, что речь идет о наших... И полез смотреть на местный сайт... Узнал, что раненый в ягодицу нацгвардеец в Днепре(о котором я раньше здесь слышал), парень из соседнего села. Полгода служить осталось.
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31.01.2022 08:53 Ответить
"родичів з Крима", ну таке, а білінг річ гарна, тільки не так просто доступ отримати, тим більш заради якихось дурнів.
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31.01.2022 08:07 Ответить
Ну так полиция дело была завела. Велись поиски. Билинг это самое первое что должно было быть сделано.
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31.01.2022 08:28 Ответить
о том, что они в Щелкино, была инфа от их же родственников из Крыма...
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Це все, що треба знати про випадок. А кацапня і ЗЕлуплені, які вже почали срати на гілці, йдуть НАХ.
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31.01.2022 07:38 Ответить
Мутная история.
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31.01.2022 08:29 Ответить
вот так то и верь прочитанному в интернете ....твари фэйки сказки всякие здесь пишут про всё и про всех часто. а читачи грызуться...оскорбляя друг друга бывает... возмущаются одной или другой стороной .а оно оказывается дрейфовали......(( а тут чего только каждый из нас не писал про это...
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31.01.2022 09:12 Ответить
 
 