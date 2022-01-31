Кориневич опроверг информацию о задержании российскими пограничниками украинских рыбаков

Двух украинских рыбаков, об исчезновении которых стало известно 28 января, обнаружили.

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич сообщил в Фейсбуке, что у катера рыбаков заглох двигатель и он дрейфовал в море, передает Цензор.НЕТ.

Мужчин нашли и доставили в больницу на Херсонщине.

Кориневич подчеркнул, что катер не задерживали российские пограничники, подходов других плавсредств к нему тоже не было.

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Напомним, 28 января уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что два украинских рыбака 25 января вышли в Черное море из города Геническа Херсонской области и не вернулись домой. По ее словам, их задержали российские пограничники, но не уведомили об этом украинскую сторону.

Омбудсмен указывала, что, по предварительной информации, на судне отказал двигатель и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму.