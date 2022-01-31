Глава МИД Великобритании Трасс посетит Украину
Министерство иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибудет в Украину с визитом.
Об этом она сообщила в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"С нетерпением жду визита в Украину на этой неделе для поддержки", - написала она.
Ожидается, что премьер-министр Британии Борис Джонсон на следующей неделе также совершит визит в Украину и проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, пытаясь "ускорить дипломатические усилия", указывает Укринформ.
Топ комментарии
+5 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий31.01.2022 01:02 Ответить Ссылка
+3 Don Bessam #359417
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+3 Nikolaj Sverhun
показать весь комментарий31.01.2022 06:48 Ответить Ссылка
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А то раніше нам розповідали про миротворицю цілого ангела Меркель та побратима Макрона
Вчіть український правопис.
Дешевеньких уже наймають
З усіх, хто є ще має шанс стати Гройсман, Гриценко...можливо хтось із молоді Свободи, але точно не Петро, Турчинов, Яценюк, Ющенко, Кучма та їм подібні
Весь час думав, чому він так ненавидить партію Свобода, що переслідував її лідерів.
Тепер все стало на свої місця, він скопіював до дрібниць їх бренд і зараз сам як Тягнибок мітинги веде.
До честі опозицію 2014-2019 р., вони не водили мітинги, коли Росія могла напасти...але Петро не такий...він, як кричав раніше про операцію "Шатун" = це по ходу і було його завдання, що і втілює
куда едут ?
к кому едут ?
зачем едут ?
"войны не будет, в апреле будут шашлыки и.... наркотики !"
В.А. Зеленский
преЗЕк
(«Гусарские», Okamoto, Contex), Китая («Гороскоп любви», «Страсть», Durex), Германии (Masculan, Sico, Vizit), США (Playboy), Индии (in Time), России («Гладиатор», Hasico, Torex), Малайзии (Viva).
австралія - лайно!
зєля - ху@ло!
И Боря Джонсон наведёт тут шороху, будем ждать !