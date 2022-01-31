Глава МИД Великобритании Трасс посетит Украину

Министерство иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибудет в Украину с визитом.

Об этом она сообщила в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"С нетерпением жду визита в Украину на этой неделе для поддержки", - написала она.

Ожидается, что премьер-министр Британии Борис Джонсон на следующей неделе также совершит визит в Украину и проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, пытаясь "ускорить дипломатические усилия", указывает Укринформ.

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