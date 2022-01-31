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Новости Война
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Глава МИД Великобритании Трасс посетит Украину

Глава МИД Великобритании Трасс посетит Украину

Министерство иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибудет в Украину с визитом.

Об этом она сообщила в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"С нетерпением жду визита в Украину на этой неделе для поддержки", - написала она.

Ожидается, что премьер-министр Британии Борис Джонсон на следующей неделе также совершит визит в Украину и проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, пытаясь "ускорить дипломатические усилия", указывает Укринформ.

Также читайте: Великобритания не исключает каких-либо вариантов помощи Украине в случае нападения РФ, - глава МИД Трасс

Автор: 

Великобритания (5026) помощь и поддержка (875) Джонсон_Борис (506) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+5
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31.01.2022 01:02 Ответить
+3
бо ***** они всегда пишут с заглавной...
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31.01.2022 01:11 Ответить
+3
А мені стидно називать дебіла -наркомана президентом,навіть з маленькоі букви.!
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31.01.2022 06:48 Ответить
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Нарешті хоч якийсь президент знайшов справжніх друзів України не на словах, а на ділі...
А то раніше нам розповідали про миротворицю цілого ангела Меркель та побратима Макрона
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31.01.2022 00:57 Ответить
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31.01.2022 01:02 Ответить
чувак стругает "президент" с маленькой... и это странно.
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31.01.2022 01:10 Ответить
бо ***** они всегда пишут с заглавной...
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31.01.2022 01:11 Ответить
Це вас так попередник надрисерував, що і зараз пишете всі його посади з великої букви, а власне ім'я з маленької.
Вчіть український правопис.
Дешевеньких уже наймають
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31.01.2022 02:12 Ответить
та да,"надрисерував" я навіть знаю яким пальцем вас зроблено..
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31.01.2022 02:19 Ответить
Гадаєте, що наступним президентом може стати Петро?

З усіх, хто є ще має шанс стати Гройсман, Гриценко...можливо хтось із молоді Свободи, але точно не Петро, Турчинов, Яценюк, Ющенко, Кучма та їм подібні
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31.01.2022 02:21 Ответить
Петро так само всіх, хто не поділяв його політики називав агентами кремля, шатунами, п'ятою колоною.
Весь час думав, чому він так ненавидить партію Свобода, що переслідував її лідерів.
Тепер все стало на свої місця, він скопіював до дрібниць їх бренд і зараз сам як Тягнибок мітинги веде.

До честі опозицію 2014-2019 р., вони не водили мітинги, коли Росія могла напасти...але Петро не такий...він, як кричав раніше про операцію "Шатун" = це по ходу і було його завдання, що і втілює
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31.01.2022 02:34 Ответить
мені просто шкода часу на тебе...ти або ватний в дошку,або огенд нікудишний...мені начхати і на петра,і на василя з вольдемаром,і на всю жидоугробурятію з піндостаном вкупі..ферштейн?
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31.01.2022 02:47 Ответить
Прийняти країну в тому стані,що приняв Порох,це треба мати мужність,а бо дурість!А просрати країну в тому стані,що здав Порох,тут тільки один варіант!Я думав,що найбільший позор в історії України це бандит- рецедивіст,так ні ще дожили до дегенерата- наркомана!
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31.01.2022 06:39 Ответить
На тих виборах було з пів сотні мужніх. Багато хто хотів стати президентом.
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31.01.2022 10:06 Ответить
Блд навіть не коментую😂
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31.01.2022 01:03 Ответить
ото ж бо !

куда едут ?
к кому едут ?
зачем едут ?

"войны не будет, в апреле будут шашлыки и.... наркотики !"
В.А. Зеленский
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31.01.2022 15:12 Ответить
А мені стидно називать дебіла -наркомана президентом,навіть з маленькоі букви.!
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31.01.2022 06:48 Ответить
называйте его по дружески

преЗЕк
(«Гусарские», Okamoto, Contex), Китая («Гороскоп любви», «Страсть», Durex), Германии (Masculan, Sico, Vizit), США (Playboy), Индии (in Time), России («Гладиатор», Hasico, Torex), Малайзии (Viva).
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31.01.2022 15:15 Ответить
До речі, я не розумію, чому ми не попросили зброю у Франції? Так, у 2015 вона відмовила, але ж тепер інший уряд. Але ні, керівницвтву України настільки не сподобалася відмова Германії, що вона геть перестала шукати інші варіанти!
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31.01.2022 08:57 Ответить
прыймх як миниэстэрка министэрку..
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31.01.2022 01:00 Ответить
прыймэ...складно,часом,дрожащей клешнёй поцилыты в клавишу..
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31.01.2022 01:04 Ответить
🇬🇧💙💛

австралія - лайно!
зєля - ху@ло!
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31.01.2022 07:29 Ответить
Добро пожаловать, здоровенькі були !
И Боря Джонсон наведёт тут шороху, будем ждать !
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31.01.2022 09:15 Ответить
 
 