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Глава МЗС Великої Британії Трасс відвідає Україну

Глава МЗС Великої Британії Трасс відвідає Україну

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс прибуде до України з візитом.

Про це вона повідомила твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"З нетерпінням чекаю візиту до України цього тижня для підтримки", - написала вона.

Очікується, що прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон наступного тижня також здійснить візит в Україну та проведе телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, намагаючись "прискорити дипломатичні зусилля", вказує Укрінформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія не виключає будь-які варіанти допомоги Україні у разі нападу РФ, - глава МЗС Трасс

Автор: 

Велика Британія (5661) допомога і підтримка (1166) Джонсон Борис (584) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+5
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31.01.2022 01:02 Відповісти
+3
бо ***** они всегда пишут с заглавной...
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31.01.2022 01:11 Відповісти
+3
А мені стидно називать дебіла -наркомана президентом,навіть з маленькоі букви.!
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31.01.2022 06:48 Відповісти
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Нарешті хоч якийсь президент знайшов справжніх друзів України не на словах, а на ділі...
А то раніше нам розповідали про миротворицю цілого ангела Меркель та побратима Макрона
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31.01.2022 00:57 Відповісти
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31.01.2022 01:02 Відповісти
чувак стругает "президент" с маленькой... и это странно.
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31.01.2022 01:10 Відповісти
бо ***** они всегда пишут с заглавной...
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31.01.2022 01:11 Відповісти
Це вас так попередник надрисерував, що і зараз пишете всі його посади з великої букви, а власне ім'я з маленької.
Вчіть український правопис.
Дешевеньких уже наймають
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31.01.2022 02:12 Відповісти
та да,"надрисерував" я навіть знаю яким пальцем вас зроблено..
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31.01.2022 02:19 Відповісти
Гадаєте, що наступним президентом може стати Петро?

З усіх, хто є ще має шанс стати Гройсман, Гриценко...можливо хтось із молоді Свободи, але точно не Петро, Турчинов, Яценюк, Ющенко, Кучма та їм подібні
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31.01.2022 02:21 Відповісти
Петро так само всіх, хто не поділяв його політики називав агентами кремля, шатунами, п'ятою колоною.
Весь час думав, чому він так ненавидить партію Свобода, що переслідував її лідерів.
Тепер все стало на свої місця, він скопіював до дрібниць їх бренд і зараз сам як Тягнибок мітинги веде.

До честі опозицію 2014-2019 р., вони не водили мітинги, коли Росія могла напасти...але Петро не такий...він, як кричав раніше про операцію "Шатун" = це по ходу і було його завдання, що і втілює
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31.01.2022 02:34 Відповісти
мені просто шкода часу на тебе...ти або ватний в дошку,або огенд нікудишний...мені начхати і на петра,і на василя з вольдемаром,і на всю жидоугробурятію з піндостаном вкупі..ферштейн?
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31.01.2022 02:47 Відповісти
Прийняти країну в тому стані,що приняв Порох,це треба мати мужність,а бо дурість!А просрати країну в тому стані,що здав Порох,тут тільки один варіант!Я думав,що найбільший позор в історії України це бандит- рецедивіст,так ні ще дожили до дегенерата- наркомана!
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31.01.2022 06:39 Відповісти
На тих виборах було з пів сотні мужніх. Багато хто хотів стати президентом.
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31.01.2022 10:06 Відповісти
Блд навіть не коментую😂
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31.01.2022 01:03 Відповісти
ото ж бо !

куда едут ?
к кому едут ?
зачем едут ?

"войны не будет, в апреле будут шашлыки и.... наркотики !"
В.А. Зеленский
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31.01.2022 15:12 Відповісти
А мені стидно називать дебіла -наркомана президентом,навіть з маленькоі букви.!
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31.01.2022 06:48 Відповісти
называйте его по дружески

преЗЕк
(«Гусарские», Okamoto, Contex), Китая («Гороскоп любви», «Страсть», Durex), Германии (Masculan, Sico, Vizit), США (Playboy), Индии (in Time), России («Гладиатор», Hasico, Torex), Малайзии (Viva).
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31.01.2022 15:15 Відповісти
До речі, я не розумію, чому ми не попросили зброю у Франції? Так, у 2015 вона відмовила, але ж тепер інший уряд. Але ні, керівницвтву України настільки не сподобалася відмова Германії, що вона геть перестала шукати інші варіанти!
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31.01.2022 08:57 Відповісти
прыймх як миниэстэрка министэрку..
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31.01.2022 01:00 Відповісти
прыймэ...складно,часом,дрожащей клешнёй поцилыты в клавишу..
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31.01.2022 01:04 Відповісти
🇬🇧💙💛

австралія - лайно!
зєля - ху@ло!
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31.01.2022 07:29 Відповісти
Добро пожаловать, здоровенькі були !
И Боря Джонсон наведёт тут шороху, будем ждать !
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31.01.2022 09:15 Відповісти
 
 