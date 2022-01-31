Глава МЗС Великої Британії Трасс відвідає Україну

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс прибуде до України з візитом.

Про це вона повідомила твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"З нетерпінням чекаю візиту до України цього тижня для підтримки", - написала вона.

Очікується, що прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон наступного тижня також здійснить візит в Україну та проведе телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, намагаючись "прискорити дипломатичні зусилля", вказує Укрінформ.

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