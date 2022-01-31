Глава МЗС Великої Британії Трасс відвідає Україну
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс прибуде до України з візитом.
Про це вона повідомила твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"З нетерпінням чекаю візиту до України цього тижня для підтримки", - написала вона.
Очікується, що прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон наступного тижня також здійснить візит в Україну та проведе телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, намагаючись "прискорити дипломатичні зусилля", вказує Укрінформ.
Топ коментарі
+5 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар31.01.2022 01:02 Відповісти Посилання
+3 Don Bessam #359417
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+3 Nikolaj Sverhun
показати весь коментар31.01.2022 06:48 Відповісти Посилання
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А то раніше нам розповідали про миротворицю цілого ангела Меркель та побратима Макрона
Вчіть український правопис.
Дешевеньких уже наймають
З усіх, хто є ще має шанс стати Гройсман, Гриценко...можливо хтось із молоді Свободи, але точно не Петро, Турчинов, Яценюк, Ющенко, Кучма та їм подібні
Весь час думав, чому він так ненавидить партію Свобода, що переслідував її лідерів.
Тепер все стало на свої місця, він скопіював до дрібниць їх бренд і зараз сам як Тягнибок мітинги веде.
До честі опозицію 2014-2019 р., вони не водили мітинги, коли Росія могла напасти...але Петро не такий...він, як кричав раніше про операцію "Шатун" = це по ходу і було його завдання, що і втілює
куда едут ?
к кому едут ?
зачем едут ?
"войны не будет, в апреле будут шашлыки и.... наркотики !"
В.А. Зеленский
преЗЕк
(«Гусарские», Okamoto, Contex), Китая («Гороскоп любви», «Страсть», Durex), Германии (Masculan, Sico, Vizit), США (Playboy), Индии (in Time), России («Гладиатор», Hasico, Torex), Малайзии (Viva).
австралія - лайно!
зєля - ху@ло!
И Боря Джонсон наведёт тут шороху, будем ждать !