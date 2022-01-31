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Украинца Полянского признали лучшим парагребцом 2021 года, - Национальный паралимпийский комитет

Украинца Полянского признали лучшим парагребцом 2021 года, - Национальный паралимпийский комитет

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) назвала украинца Романа Полянского лучшим парагребцом 2021 года в одной из категорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Национального паралимпийского комитета Украины.

Спортсмен победил в категории "лучший параэкипаж".

Полянский - двукратный паралимпийский чемпион, который специализируется на одиночных гонках в классе PR1, уточняет hromadske. В нем соперничают спортсмены с нарушением работы туловища.

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С 2018 года спортсмен не проиграл ни одного соревнования в одиночном катании, а с чемпионата мира 2019-го Роман - чемпион всех международных соревнований.

До конца сезона 2021 года он получил титулы паралимпийского чемпиона, чемпиона Европы и чемпиона мира. А также установил новый мировой рекорд в классе PR1 на одиночной лодке.

Из-за агрессии России и оккупации родного города Роман Полянский был вынужден покинуть Донецк. В настоящее время он тренируется в одесском региональном центре "Инваспорт".

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награда (1818) Паралимпиада (270)


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удачі йому у всьому...хоча на його місці найвеличнійший виглядав би більш упевнено-бажаним..
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31.01.2022 01:34 Ответить
Щире поздоровлення, так тримати!
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31.01.2022 09:07 Ответить
Олимпиада - чушь и глупость, а параолимпиада - убожество!
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31.01.2022 09:10 Ответить
Ты парашенский пида@рас. Пошел вон отсюда!
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31.01.2022 12:30 Ответить
 
 