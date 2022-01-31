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Українця Полянського визнали найкращим паравеслувальником 2021 року, - Національний паралімпійський комітет

Українця Полянського визнали найкращим паравеслувальником 2021 року, - Національний паралімпійський комітет

Міжнародна федерація веслувального спорту (World Rowing) назвала українця Романа Полянського найкращим паравеслувальником 2021 року в одній з категорій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національного паралімпійського комітету України.

Спортсмен переміг у категорії "найкращий параекіпаж".

Полянський - дворазовий паралімпійський чемпіон, який спеціалізується на одиночних гонках у класі PR1, уточнює hromadske. У ньому змагаються спортсмени з порушенням роботи тулуба.

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З 2018 року спортсмен не програв жодних змагань в одиночному катанні, а з чемпіонату світу 2019 року Роман - чемпіон усіх міжнародних змагань.

До кінця сезону 2021 року він здобув титули паралімпійського чемпіона, чемпіона Європи та чемпіона світу. А також встановив новий світовий рекорд у класі PR1 на одиночному човні.

Через агресію Росії та окупацію рідного міста Роман Полянський був змушений покинути Донецьк. Наразі він тренується в одеському регіональному центрі "Інваспорт".

Автор: 

нагорода (1280) Паралімпіада (185)


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удачі йому у всьому...хоча на його місці найвеличнійший виглядав би більш упевнено-бажаним..
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31.01.2022 01:34 Відповісти
Щире поздоровлення, так тримати!
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31.01.2022 09:07 Відповісти
Олимпиада - чушь и глупость, а параолимпиада - убожество!
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31.01.2022 09:10 Відповісти
Ты парашенский пида@рас. Пошел вон отсюда!
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31.01.2022 12:30 Відповісти
 
 