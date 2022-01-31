Українця Полянського визнали найкращим паравеслувальником 2021 року, - Національний паралімпійський комітет

Міжнародна федерація веслувального спорту (World Rowing) назвала українця Романа Полянського найкращим паравеслувальником 2021 року в одній з категорій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національного паралімпійського комітету України.

Спортсмен переміг у категорії "найкращий параекіпаж".

Полянський - дворазовий паралімпійський чемпіон, який спеціалізується на одиночних гонках у класі PR1, уточнює hromadske. У ньому змагаються спортсмени з порушенням роботи тулуба.

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З 2018 року спортсмен не програв жодних змагань в одиночному катанні, а з чемпіонату світу 2019 року Роман - чемпіон усіх міжнародних змагань.

До кінця сезону 2021 року він здобув титули паралімпійського чемпіона, чемпіона Європи та чемпіона світу. А також встановив новий світовий рекорд у класі PR1 на одиночному човні.

Через агресію Росії та окупацію рідного міста Роман Полянський був змушений покинути Донецьк. Наразі він тренується в одеському регіональному центрі "Інваспорт".