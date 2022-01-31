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Новости
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В результате непогоды обесточены 317 населенных пунктов в шести областях, - ГСЧС

В результате непогоды обесточены 317 населенных пунктов в шести областях, - ГСЧС

В результате усложнения погодных условий на утро понедельника обесточены 317 населенных пунктов в шести областях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"По состоянию на 7 часов 31 января в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 317 населенных пунктов в 6 областях (Львовская - 123, Тернопольская - 56, Ровенская - 54, Хмельницкая - 38, Волынская - 3 Закарпатская - 14)", - говорится в сообщении.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По информации "Укравтодора", проезд на дорогах общего пользования обеспечен (в том числе на перевалах), ограничений движения нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате непогоды обесточены 63 населенных пункта, - ГСЧС

Также сообщается, что ночью 31 января в Закарпатской области на трассе Мукачево-Рогатин вблизи г. Рахов и с. Деловое произошло схождение двух незначительных локальных снежных лавин на часть проезжей дороги (40 и 60 м3) без негативных последствий, убранных техникой "Укравтодора". Задержек в движении не последовало.

Автор: 

Укравтодор (663) лавина (109) Тарифы на электроэнергию (2174) ГСЧС (5012)


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Поламала погода "переможний похід" проти "бандер" кацапам! Вони так ждали морозів щоб земля замерзла і можна було "парадним маршем" іти на Київ А земля навіть на півночі України і зараз лопатою копається Та ще й просякнута водою з дощів і талого снігу
За вікном - 0 Сіється дрібненький сніжок Вдень ще потепліє - і сніг розтане зовсім
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31.01.2022 08:26 Ответить
Х**ло чекає зручного моменту, коли Клоун доведе людей до масових заворушень.
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31.01.2022 08:55 Ответить
можно подумать, что будут наступать танками и пехотой, как во 2 Мировую- для этого есть ракеты, авиация тощо...
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31.01.2022 08:37 Ответить
А вони вміють якось по-іншому? Віками кацапи завалювали противника трупами В Афганістані та Сірії тільки було по-іншому І то тому що вони воювали не з регулярною армією а з озброєними селянами!
Але ж Україна - не Афганістан! Та й "гарматне м"ясо" у Росії закінчується! Колись один письменник з Сибіру написав що якби Росія постійно не кидалася у війни то її населення налічувало-б зараз не менше 600 мільйонів!
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31.01.2022 09:20 Ответить
Віялові негоди.
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31.01.2022 08:53 Ответить
 
 