В результате непогоды обесточены 317 населенных пунктов в шести областях, - ГСЧС
В результате усложнения погодных условий на утро понедельника обесточены 317 населенных пунктов в шести областях Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
"По состоянию на 7 часов 31 января в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 317 населенных пунктов в 6 областях (Львовская - 123, Тернопольская - 56, Ровенская - 54, Хмельницкая - 38, Волынская - 3 Закарпатская - 14)", - говорится в сообщении.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
По информации "Укравтодора", проезд на дорогах общего пользования обеспечен (в том числе на перевалах), ограничений движения нет.
Также сообщается, что ночью 31 января в Закарпатской области на трассе Мукачево-Рогатин вблизи г. Рахов и с. Деловое произошло схождение двух незначительных локальных снежных лавин на часть проезжей дороги (40 и 60 м3) без негативных последствий, убранных техникой "Укравтодора". Задержек в движении не последовало.
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За вікном - 0 Сіється дрібненький сніжок Вдень ще потепліє - і сніг розтане зовсім
Але ж Україна - не Афганістан! Та й "гарматне м"ясо" у Росії закінчується! Колись один письменник з Сибіру написав що якби Росія постійно не кидалася у війни то її населення налічувало-б зараз не менше 600 мільйонів!