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Новини
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Внаслідок негоди знеструмлено 317 населених пунктів у шести областях, - ДСНС

Внаслідок негоди знеструмлено 317 населених пунктів у шести областях, - ДСНС

внаслідок ускладнення погодних умов на ранок понеділка знеструмлено 317 населених пунктів у шести областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДСНС.

"Станом на 7 год. 31 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 317 населених пунктів у 6 областях (Львівська – 123, Тернопільська – 56, Рівненська – 54, Хмельницька – 38, Волинська – 32 та Закарпатська – 14)",- йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

За інформацією "Укравтодору" проїзд на дорогах загального користування забезпечено (в тому числі на перевалах), обмежень руху немає.

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Також повідомляється, що вночі 31 січня в Закарпатській області на трасі Мукачево-Рогатин поблизу м. Рахів та с. Ділове сталося сходження двох незначних локальних снігових лавин на частину проїжджої дороги (40 та 60 м3) без негативних наслідків, які були прибрані технікою "Укравтодору". Затримок в русі не було.

Укравтодор (1200) лавина (80) електроенергія (6254) ДСНС (5158)


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Поламала погода "переможний похід" проти "бандер" кацапам! Вони так ждали морозів щоб земля замерзла і можна було "парадним маршем" іти на Київ А земля навіть на півночі України і зараз лопатою копається Та ще й просякнута водою з дощів і талого снігу
За вікном - 0 Сіється дрібненький сніжок Вдень ще потепліє - і сніг розтане зовсім
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31.01.2022 08:26 Відповісти
Х**ло чекає зручного моменту, коли Клоун доведе людей до масових заворушень.
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31.01.2022 08:55 Відповісти
можно подумать, что будут наступать танками и пехотой, как во 2 Мировую- для этого есть ракеты, авиация тощо...
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31.01.2022 08:37 Відповісти
А вони вміють якось по-іншому? Віками кацапи завалювали противника трупами В Афганістані та Сірії тільки було по-іншому І то тому що вони воювали не з регулярною армією а з озброєними селянами!
Але ж Україна - не Афганістан! Та й "гарматне м"ясо" у Росії закінчується! Колись один письменник з Сибіру написав що якби Росія постійно не кидалася у війни то її населення налічувало-б зараз не менше 600 мільйонів!
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31.01.2022 09:20 Відповісти
Віялові негоди.
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31.01.2022 08:53 Відповісти
 
 