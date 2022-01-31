РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9640 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
6 069 21

Эпидзонирование Украины: в десяти областях "красный" уровень по COVID-госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: в десяти областях

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 31 января, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 801. Самый высокий уровень заболеваемости в Ивано-Франковской области (2010), Сумской области (1620) и Тернопольской области (1377).

По данным за 30 января, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 53,3 чел. на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. на 100 тыс. населения. Показатель уровня госпитализаций превышен в десяти областях. Кроме того, в семи областях превышен показатель динамики уровня госпитализаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине зафиксированы 22 026 новых случаев заболевания коронавирусом. 78 человек умерли, 4346 - выздоровели, - Минздрав

Также в Украине заняты 33,8% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

По состоянию на 31 января 2022 года в Ивано-Франковской и Ривненской областях установлен "красный" уровень эпидопасности, в Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях установлен "оранжевый" уровень эпидопасности, остальные регионы находятся на "желтом" уровне.

Эпидзонирование Украины: в десяти областях красный уровень по COVID-госпитализации, - Минздрав 01

Автор: 

Минздрав (4903) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Дохтор, мне конечно очень жаль, что у тебя обострился геморрой, после того, как твой дурдом перепрофилировали под центр вакцинации. Но даже такому сраному утырку, как ты, должно быть известно, что еще до модной болезни очень много людей в Украине умирало от пневмоний различных этиологий. А сейчас мрут исключительно от ковида... Так что хлебало свое вонючее прикрой и не гони пургу, слесарь-гинеколог.
показать весь комментарий
31.01.2022 13:25 Ответить
+1
Я не понял ,вакцинировались-вакцинировались и вот опять ... а не произойдёт ли так ,что всех этих вакцинаторов очень скоро судить будут ,если конечно останется кому и кого судить ..
показать весь комментарий
31.01.2022 09:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я не понял ,вакцинировались-вакцинировались и вот опять ... а не произойдёт ли так ,что всех этих вакцинаторов очень скоро судить будут ,если конечно останется кому и кого судить ..
показать весь комментарий
31.01.2022 09:16 Ответить
Судить будут рашистскую ********* за военные преступления проти Украины,ватный рашистский пдрс
показать весь комментарий
31.01.2022 11:26 Ответить
Ну и зачем ты подписывался ? Всем известно кто ты такой и так ..
показать весь комментарий
31.01.2022 12:02 Ответить
не вийде, не бійтеся. ви праві - не буде кому судити. Бо антиваксери першими передохнуть або "мозковий туман" (ураження короною головного або спинного мозку) зробить їх овочами.
показать весь комментарий
31.01.2022 14:34 Ответить
Боятся смысла нет ,семи смертям не бывать а одной не миновать .. как ни крути ..
показать весь комментарий
31.01.2022 14:37 Ответить
це ви просто ані разу в житті не були безпорадним. Коли самотужки не можеш не те що за харчами в супермаркет сходити, а дупою на унітаз сісти і тобі в цьому хтось повинен допомагати. А ще ні разу в житті таким людям - власноруч не допомагали.

Якби такий досвід отримали - маячню б не писали.

Краще на корону не хворіти. І поки що ціна у вигляді вакцинацій, ізоляцій та масочного режиму - прийнятна.
показать весь комментарий
01.02.2022 01:21 Ответить
Вся эта коронаистерия в Украине да и во всем мире основывалась в основном на ПЦР-тестировании. Но в свое время разработчик этой методики американский биохимик Кэри Муллис заявил, что с помощью ПЦР-тестов ни коим образом нельзя определить наличие или отсутствие какого либо вируса в организме человека. Отсюда вопрос: Что нужно сделать с ЗЕбильными тварями, которые продолжают раздувать в Украине эту беспочвенную коронаистерию?
показать весь комментарий
31.01.2022 09:24 Ответить
Ватный длбб ,ты знаешь сколько умерло и продолжает умирать от ковидной пневмонии и сепсиса людей ? Тупая дичь, мне нравится ваша антиваксерная позиция на рф, но не на укрресурсах. Животные падлючие...
показать весь комментарий
31.01.2022 11:31 Ответить
Дохтор, мне конечно очень жаль, что у тебя обострился геморрой, после того, как твой дурдом перепрофилировали под центр вакцинации. Но даже такому сраному утырку, как ты, должно быть известно, что еще до модной болезни очень много людей в Украине умирало от пневмоний различных этиологий. А сейчас мрут исключительно от ковида... Так что хлебало свое вонючее прикрой и не гони пургу, слесарь-гинеколог.
показать весь комментарий
31.01.2022 13:25 Ответить
Чом би вам ваше антиваксерське гімно не жерти десь тишком-нишком і не вилазити з своїма дурощами на люди? Не бажаєте вакцинуватись? Не вакцинуйтеся. Не лізьте тільки з своїм божевіллям до людей...
показать весь комментарий
31.01.2022 14:37 Ответить
Дурнику, вакцинувався? А чому стільки болю і муки в тому, що видавив з себе в цій своїй недолугій репліці? Невже почав розуміти, що тебе розвели, як останнього лоха, і майбутнього в тебе нема?
показать весь комментарий
31.01.2022 15:01 Ответить
вакцинувався. і розумію - що ти божевільний. А чого не розумію - чого це в твоїй дурці буйним доступ до інтернету надають. Поклич санітара - нехай тобі укольчик заспокійливого дадуть.
показать весь комментарий
01.02.2022 01:23 Ответить
Милай, ну не у всех же заботливый санитар под рукой, как у тебя... И не кручинься ты так, скоро бустерная доза, а там, глядишь, и полегчает...
показать весь комментарий
01.02.2022 10:33 Ответить
Ти ще й на людей кидаєшься? Сподіваюся, не кусаєшься? А то я сказу боюся. А ти явно сказом хворий - он як слиною бризкаєш...
показать весь комментарий
01.02.2022 22:38 Ответить
Це все, що ти спромігся з себе вичавити за 12 годин роздумів? От бачиш, синку, який шкідливий побічний вплив вакцинації на твій і так слабенький розум...
показать весь комментарий
02.02.2022 08:23 Ответить
Окрім сказу, в тебе ще й манія величі, чи що?
показать весь комментарий
02.02.2022 10:00 Ответить
Сам бачиш, які тривіальні питання тебе хвилюють... Твоя звивина не справляється з об'ємом зовнішньої інформації. Єдиний для тебе вихід, - ревакцинація...
показать весь комментарий
02.02.2022 10:14 Ответить
Паскуда рашистская ,я бы мог организовать для тебя экскурсию в реанимацию ,чтобы ты там остался на НЕКОТОРое время .но так как ты откажешься, я тебя просто посылаюнах ...
показать весь комментарий
31.01.2022 15:43 Ответить
Да прекращай, Гаврик, я не хочу находиться с тобой в одном и том же месте... И если тебе там хорошо, это совсем не значит, что и другие туда же стремятся.
показать весь комментарий
31.01.2022 16:07 Ответить
 
 