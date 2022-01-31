Эпидзонирование Украины: в десяти областях "красный" уровень по COVID-госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 31 января, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 801. Самый высокий уровень заболеваемости в Ивано-Франковской области (2010), Сумской области (1620) и Тернопольской области (1377).

По данным за 30 января, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 53,3 чел. на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. на 100 тыс. населения. Показатель уровня госпитализаций превышен в десяти областях. Кроме того, в семи областях превышен показатель динамики уровня госпитализаций.

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Также в Украине заняты 33,8% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

По состоянию на 31 января 2022 года в Ивано-Франковской и Ривненской областях установлен "красный" уровень эпидопасности, в Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях установлен "оранжевый" уровень эпидопасности, остальные регионы находятся на "желтом" уровне.