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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: в десяти областях "червоний" рівень із COVID-госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: в десяти областях

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 31 січня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 801. Найвищий рівень захворюваності у Івано-Франківській області (2 010), Сумській області (1 620) та Тернопільській області (1 377).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні зафіксовано 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. 78 осіб померло, 4 346 - одужало, - МОЗ

За даними за 30 січня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 53,3 осіб на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Показник рівня госпіталізацій перевищено в десяти областях. Крім того, в семи областях перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій.

Також в Україні зайнято33,8% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%. Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.

Станом на 31 січня 2022 року, в Івано-Франківській та Рівненській областях встановлений "червоний" рівень епіднебезпеки, в Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівська областях встановлений "помаранчевий" рівень епіднебезпеки, решта регіонів перебувають на "жовтому" рівні.

Епідзонування України: в десяти областях червоний рівень із COVID-госпіталізації, - МОЗ 01

Автор: 

МОЗ (5401) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Дохтор, мне конечно очень жаль, что у тебя обострился геморрой, после того, как твой дурдом перепрофилировали под центр вакцинации. Но даже такому сраному утырку, как ты, должно быть известно, что еще до модной болезни очень много людей в Украине умирало от пневмоний различных этиологий. А сейчас мрут исключительно от ковида... Так что хлебало свое вонючее прикрой и не гони пургу, слесарь-гинеколог.
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31.01.2022 13:25 Відповісти
+1
Я не понял ,вакцинировались-вакцинировались и вот опять ... а не произойдёт ли так ,что всех этих вакцинаторов очень скоро судить будут ,если конечно останется кому и кого судить ..
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31.01.2022 09:16 Відповісти
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Я не понял ,вакцинировались-вакцинировались и вот опять ... а не произойдёт ли так ,что всех этих вакцинаторов очень скоро судить будут ,если конечно останется кому и кого судить ..
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31.01.2022 09:16 Відповісти
Судить будут рашистскую ********* за военные преступления проти Украины,ватный рашистский пдрс
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31.01.2022 11:26 Відповісти
Ну и зачем ты подписывался ? Всем известно кто ты такой и так ..
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31.01.2022 12:02 Відповісти
не вийде, не бійтеся. ви праві - не буде кому судити. Бо антиваксери першими передохнуть або "мозковий туман" (ураження короною головного або спинного мозку) зробить їх овочами.
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31.01.2022 14:34 Відповісти
Боятся смысла нет ,семи смертям не бывать а одной не миновать .. как ни крути ..
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31.01.2022 14:37 Відповісти
це ви просто ані разу в житті не були безпорадним. Коли самотужки не можеш не те що за харчами в супермаркет сходити, а дупою на унітаз сісти і тобі в цьому хтось повинен допомагати. А ще ні разу в житті таким людям - власноруч не допомагали.

Якби такий досвід отримали - маячню б не писали.

Краще на корону не хворіти. І поки що ціна у вигляді вакцинацій, ізоляцій та масочного режиму - прийнятна.
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01.02.2022 01:21 Відповісти
Вся эта коронаистерия в Украине да и во всем мире основывалась в основном на ПЦР-тестировании. Но в свое время разработчик этой методики американский биохимик Кэри Муллис заявил, что с помощью ПЦР-тестов ни коим образом нельзя определить наличие или отсутствие какого либо вируса в организме человека. Отсюда вопрос: Что нужно сделать с ЗЕбильными тварями, которые продолжают раздувать в Украине эту беспочвенную коронаистерию?
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31.01.2022 09:24 Відповісти
Ватный длбб ,ты знаешь сколько умерло и продолжает умирать от ковидной пневмонии и сепсиса людей ? Тупая дичь, мне нравится ваша антиваксерная позиция на рф, но не на укрресурсах. Животные падлючие...
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31.01.2022 11:31 Відповісти
Дохтор, мне конечно очень жаль, что у тебя обострился геморрой, после того, как твой дурдом перепрофилировали под центр вакцинации. Но даже такому сраному утырку, как ты, должно быть известно, что еще до модной болезни очень много людей в Украине умирало от пневмоний различных этиологий. А сейчас мрут исключительно от ковида... Так что хлебало свое вонючее прикрой и не гони пургу, слесарь-гинеколог.
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31.01.2022 13:25 Відповісти
Чом би вам ваше антиваксерське гімно не жерти десь тишком-нишком і не вилазити з своїма дурощами на люди? Не бажаєте вакцинуватись? Не вакцинуйтеся. Не лізьте тільки з своїм божевіллям до людей...
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31.01.2022 14:37 Відповісти
Дурнику, вакцинувався? А чому стільки болю і муки в тому, що видавив з себе в цій своїй недолугій репліці? Невже почав розуміти, що тебе розвели, як останнього лоха, і майбутнього в тебе нема?
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31.01.2022 15:01 Відповісти
вакцинувався. і розумію - що ти божевільний. А чого не розумію - чого це в твоїй дурці буйним доступ до інтернету надають. Поклич санітара - нехай тобі укольчик заспокійливого дадуть.
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01.02.2022 01:23 Відповісти
Милай, ну не у всех же заботливый санитар под рукой, как у тебя... И не кручинься ты так, скоро бустерная доза, а там, глядишь, и полегчает...
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01.02.2022 10:33 Відповісти
Ти ще й на людей кидаєшься? Сподіваюся, не кусаєшься? А то я сказу боюся. А ти явно сказом хворий - он як слиною бризкаєш...
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01.02.2022 22:38 Відповісти
Це все, що ти спромігся з себе вичавити за 12 годин роздумів? От бачиш, синку, який шкідливий побічний вплив вакцинації на твій і так слабенький розум...
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02.02.2022 08:23 Відповісти
Окрім сказу, в тебе ще й манія величі, чи що?
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02.02.2022 10:00 Відповісти
Сам бачиш, які тривіальні питання тебе хвилюють... Твоя звивина не справляється з об'ємом зовнішньої інформації. Єдиний для тебе вихід, - ревакцинація...
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02.02.2022 10:14 Відповісти
Паскуда рашистская ,я бы мог организовать для тебя экскурсию в реанимацию ,чтобы ты там остался на НЕКОТОРое время .но так как ты откажешься, я тебя просто посылаюнах ...
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31.01.2022 15:43 Відповісти
Да прекращай, Гаврик, я не хочу находиться с тобой в одном и том же месте... И если тебе там хорошо, это совсем не значит, что и другие туда же стремятся.
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31.01.2022 16:07 Відповісти
 
 