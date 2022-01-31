Епідзонування України: в десяти областях "червоний" рівень із COVID-госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, станом на 31 січня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 801. Найвищий рівень захворюваності у Івано-Франківській області (2 010), Сумській області (1 620) та Тернопільській області (1 377).
За даними за 30 січня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 53,3 осіб на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Показник рівня госпіталізацій перевищено в десяти областях. Крім того, в семи областях перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій.
Також в Україні зайнято33,8% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%. Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.
Станом на 31 січня 2022 року, в Івано-Франківській та Рівненській областях встановлений "червоний" рівень епіднебезпеки, в Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівська областях встановлений "помаранчевий" рівень епіднебезпеки, решта регіонів перебувають на "жовтому" рівні.
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Якби такий досвід отримали - маячню б не писали.
Краще на корону не хворіти. І поки що ціна у вигляді вакцинацій, ізоляцій та масочного режиму - прийнятна.