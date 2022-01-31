Необходимости в мобилизации сейчас нет, - Резников
Объявление даже "тренировочной мобилизации" вызовет панику на улицах.
Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Необходимости в мобилизации, с точки зрения угрозы, сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет", - отметил глава Минобороны.
По словам Резникова, будут поступать иначе.
"Будем работать с формированием Сил территориальной обороны. Их будут учить, будут нормальные полевые учения. И первые учения мы начнем с председателей ОГА, РГА, плюс КГГА, конечно. У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Так же разделены и командования Сил территориальной обороны. Начнем с севера, соберем все области, плюс Киев, будем их учить два-три дня на полигоне, как взаимодействовать, как что делать. Потом будет восток, юг и запад", - отметил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Грошей на армію достатньо.
Мобілізація не потрібна.
Юрій Бутусов:
«Утім, на відміну від багатьох інших кандидатів, яких розглядав Зеленський, Резніков людина інтелектуальна, і є надія, що він зможе навести порядок хоча б у тих критичних сферах, які повністю розвалив Таран - в Держоборонзамовленні, в держзакупівлях, зокрема палива, де масштаби корупції та безвідповідальності вже опустилися до рівня 2013 року. Гірше вже нікуди.»
Немає межі досконалості...
https://inforesist.org/ua/reznikov-rozpoviv-yak-jogo-pomichniczya-v-%d1%94gipti-zustrila-dobrozichlivih-rosiyan/ Резніков розповів, як його помічниця в Єгипті зустріла доброзичливих росіян
Какое высшее военно-учебное заведение оканчивали и какую академию прошли?
ТОТАЛЬНУЮ!?
Вы наверное историю нацистской Германии за 1945 год изучали, раз тотальную мобилизацию сюда втулили.
Себе снаряд на голову? Ну, тогда одним снарядом по солдатам будет меньше.
Да, на счёт приравнивания, - а вас не смущает, что вы и другие 73% приравняли, даже не клоуна, а фигляра 4-ды уклонившегося от призыва, с Верховным Главнокомандующим в воюющей стране? Вот это меня смущает, а вас видимо нет.
Точка зрения срочника с веников в руках отличается коренным образом сот точки зрения кадрового офицера с выслугой в 33 года. А за % с вами согласен. Просто удобно писать 73%, а не 75% от числа пришедших на выборы во втором туре. Просто - 73% и большинство понимает о чём разговор.
Что же до самокритики - я просто трезво оцениваю свои сильные и слабые стороны
И выйти оттуда ей не позволяет страх перед внутренними и внешними вызовами.
По ходу неадекватные шараханья от уровней "лыжи" и "паника" демонстрирует исключительно зеленая команда.
Все остальные в мире просто работают над дрстижением своих целей
Но я - не он.
Я бы не хотел, чтобы мой сын шел в армию, поскольку понимаю, что это большой риск«, - говорил отец Зеленского в 2014 году.
https://kherson.life/ukraina/kak-zelenskij-prizvavshij-zhenshhin-v-**********-kosil-ot-armii/
Зато сейчас извергают фонтаны советов как надо было поступать тогда.
немає де розташувати мобілізованих...? Ну нема так нема, мобілізуйте на один день - зібрали в автобус і на полігон там постріляли побігали у перервах лекциї та навчання провели і над вечір додому одвезли всьо!!!Стріляти можна зі зброї що на полігон привезуть 10-20 одиниць а бігати можна з дерев'яними.
нічим годувати...? з собою візьмуть бутерброди та мівіну а чай та кип'яток можна організувати на полігоні
нема в що вдягнути...? Ну пара старих джинсів та старенька обувка треніки і якась куртка у всіх знайдеться, з обувкою звісно складніше але багато хто знайде. І обігрів на полігоні з закутком від вітру можна зробити
Якщо є бажання зробити то шукають можливості а якщо нема то причини.
Питання: з яких пір в країні, що опинилася перед вірогідним нападом потужного агресора, враховують такий чинник, як паніка?
Паніка була, є і, нажаль, буде.
І якщо почнеться, то мільйони автівок з обісраними представниками "мудрага нарІда" помчать на захід, затовкуючи дороги і заважаючи війську рухатися на схід.
Скажіть хто-небудь цьому "інтелектуалу", як вичняють з панікерами під час війни..
Ага а як нападе то ви нам будете казати що не встигли провести мобілізацію та провести тренування бо не знали що ворог нападе, чи не хотіли паніки на вулицях тому і не готувалися?