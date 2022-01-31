Необходимости в мобилизации сейчас нет, - Резников

Объявление даже "тренировочной мобилизации" вызовет панику на улицах.

Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Необходимости в мобилизации, с точки зрения угрозы, сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет", - отметил глава Минобороны.

По словам Резникова, будут поступать иначе.

"Будем работать с формированием Сил территориальной обороны. Их будут учить, будут нормальные полевые учения. И первые учения мы начнем с председателей ОГА, РГА, плюс КГГА, конечно. У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Так же разделены и командования Сил территориальной обороны. Начнем с севера, соберем все области, плюс Киев, будем их учить два-три дня на полигоне, как взаимодействовать, как что делать. Потом будет восток, юг и запад", - отметил министр.

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