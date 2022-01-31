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Новини Оборона
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Потреби в мобілізації зараз немає, - Резніков

Потреби в мобілізації зараз немає, - Резніков

Оголошення навіть "тренувальної мобілізації" викличе паніку на вулицях.

Про це заявив глава Міноборони Олексій Резніков в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Потреби в мобілізації, з погляду загрози, зараз немає. Якщо ми оголосимо тренувальну мобілізацію, це викличе паніку на вулицях. Усі будуть думати, що ми знали і приховали, що ворог завтра нападе", - зазначив очільник Міноборони.

За словами Резнікова, діятимуть інакше.

"Будемо працювати з формуванням Сил територіальної оборони. Їх будуть вчити, будуть нормальні польові навчання. І перше навчання ми почнемо з голів ОДА, РДА, плюс КМДА, звісно. У нас чотири сектори: північ, південь, схід і захід. Так само розділені і командування Сил територіальної оборони. Почнемо з півночі, зберемо всі області, плюс Київ, будемо їх вчити два-три дні на полігоні, як взаємодіяти, як що робити. Потім буде схід, південь і захід", - зазначив міністр.

Також читайте: Упродовж десятиліття Європа зрозуміє, що краще фінансувати українську армію як один з головних суб’єктів безпеки, - Резніков

Автор: 

оборона (4831) мобілізація (3117) ЗСУ (7668) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+18
Кажись я теперь понимаю, что чувствует психиатр во время приёма безнадёжного пациента...
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31.01.2022 10:54 Відповісти
+14
Не лякайте енурезника
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31.01.2022 10:48 Відповісти
+9
Страшно даже представить, что было бы с Украиной если б эта шобла была во власти в 2014-м...
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31.01.2022 11:09 Відповісти
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Дякувати владі за помірковану політику.
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31.01.2022 10:48 Відповісти
Когда речь идет о дополнительной мобилизации, то тут не о панике, тут надо понимать суть путинской военной тактики - молниеносный захват Украины. При этой стратегии нет и речи о рассудительности, медлительности и 7 раз отрежь. 8лет идет война. На носу обострение. Нужны люди и вооружение, иначе враг будет продвигаться и что хуже всего - окружать наши силы. Должна быть многоуровневая круговая защита нашей территории по всем направлениям, даже с запада, чтобы мы окружали врага, а не он нас.
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31.01.2022 11:16 Відповісти
"Молниеносного захвата" не будет. Он попросту не возможен, ввиду ожесточенного сопротивления.
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31.01.2022 12:40 Відповісти
Я говорю о тактике врага, тактике начального напора , неожиданности и переполоха, а что не будет, то надеюсь не будет, но какими жертвами это будет достигнуто меня тоже волнует.
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31.01.2022 12:45 Відповісти
Не лякайте енурезника
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31.01.2022 10:48 Відповісти
Тока ниниада паниковать
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31.01.2022 11:04 Відповісти
Сидіть тихо, атопутіннападьоть.
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31.01.2022 10:51 Відповісти
Загрози немає.
Грошей на армію достатньо.
Мобілізація не потрібна.
Юрій Бутусов:
«Утім, на відміну від багатьох інших кандидатів, яких розглядав Зеленський, Резніков людина інтелектуальна, і є надія, що він зможе навести порядок хоча б у тих критичних сферах, які повністю розвалив Таран - в Держоборонзамовленні, в держзакупівлях, зокрема палива, де масштаби корупції та безвідповідальності вже опустилися до рівня 2013 року. Гірше вже нікуди.»
Немає межі досконалості...
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31.01.2022 10:51 Відповісти
Інтелектуалів зелених підвезли.Вумних,в очках.
https://inforesist.org/ua/reznikov-rozpoviv-yak-jogo-pomichniczya-v-%d1%94gipti-zustrila-dobrozichlivih-rosiyan/ Резніков розповів, як його помічниця в Єгипті зустріла доброзичливих росіян
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31.01.2022 12:03 Відповісти
Колись, за часи Помаранчьової Революції, поважала Рєзнікова, як фахівця. Але, що робить з підстаркуватим дядькою намагання вгодити матеріально набагато молодшій дружині... мені це невідомо. Коли він найнявся до зелених потвор, він для мене помер! Перш за все, як Громадянин України! Нехай щастить тобі в особистому житті, найманець дебілів з криворізського кварталу !
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31.01.2022 15:02 Відповісти
Паніку на вулицях?? Перл? Неперл?
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31.01.2022 10:51 Відповісти
смотри, что бы поздно не было. Хотя тебе то что. Собрал "тревожный чемодан". Два тревожных чемодана- второй жены молодой, и рванули всей семьей на запад.
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31.01.2022 10:52 Відповісти
Кажись я теперь понимаю, что чувствует психиатр во время приёма безнадёжного пациента...
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31.01.2022 10:54 Відповісти
Не міг би сказати краще!
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31.01.2022 12:19 Відповісти
Не просто безнадійний, а абсолютно невиліковний!
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31.01.2022 12:20 Відповісти
Усі будуть думати, що ми знали і приховали, що ворог завтра нападе", - зазначив очільник Міноборони. Джерело .По Фрейду певне.
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31.01.2022 10:55 Відповісти
Они там все энурезники?
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31.01.2022 11:06 Відповісти
????.....какая паника? Вы там какие то обкуренные....
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31.01.2022 11:00 Відповісти
Don't luck up
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31.01.2022 11:04 Відповісти
Паніка може бути тільки в шахраїв,зрадників А нормальні люди повині вміти захищати свої родини від фашиста путіна. Міністр з тієї кагорди брехунів,продажних гнид і боягузів.
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31.01.2022 11:04 Відповісти
А почему собственно? И когда будет самое оно, время для начала мобилизации? Когда начнётся вторжение и конвенционная война заменит гибридную? Мобилизация это не номер с имитацией игры пиписькой на пианино. Мобилизация это процесс не одного дня. Начиная от оповещения и оканчивая последним этапом боевого слаживания.
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31.01.2022 11:06 Відповісти
Когда все слуги свалят в Оман вслед за в ишаком, тогда и обьявят...
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31.01.2022 11:09 Відповісти
Представил себе картинку - тотальная мобилизация, кто то паникует, кто то боится за свой зад, ну как и бывает в таких ситуациях. Собрали людей, по частям распределили, с работы подергали (ведь мобилизовать в первую очередь будут официально трудоустроеных, по понятным причинам), все на стреме короче. И долго в таком состоянии держать людей? Месяц, три, год? *****-то держать войска на границе (регулярные, не мобиков же) як дурному з гори котитися, финансы ненамного больше тратятся. А мы? Убрать раньше врага нельзя, потому что угроза никуда не делась, а "пересидеть" не выйдет по объективным причинам - ресурсы не те.
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31.01.2022 11:22 Відповісти
Я вижу вы знаток военного дела!
Какое высшее военно-учебное заведение оканчивали и какую академию прошли?
ТОТАЛЬНУЮ!?
Вы наверное историю нацистской Германии за 1945 год изучали, раз тотальную мобилизацию сюда втулили.
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31.01.2022 11:28 Відповісти
Но ведь многие орут и про тотальную. А кого ОР1? Это вроде бы люди, которые являются УБД, прошли АТО-ООС, имеют опыт войны, так? Но вот прикол, я в 24 года в 2015 попал на срочку, и всему нашему призыву тоже ОР1 накатали. И что такие бездари бесполезные в военном деле типа меня, которые только и делали что копали, красили, мыли машины, и прочая хоз. деятельность, навоюют? Сдохнут в первом же бою? Причем в военнике у меня, например, написана военная специальность "артрозвідка". Но максимум что я накорректирую - это себе на голову снаряд. Чем это отдичается от тотальной мобилизации?
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31.01.2022 11:35 Відповісти
Про тотальную могут вещать только те, кто не понимает самой сути мобилизации. Тем более про тотальную. ы не в академии, вы не слушатель, лекцию читать не буду. Головой надо думать. Своей, а не тех, что орут из телевизора.
Себе снаряд на голову? Ну, тогда одним снарядом по солдатам будет меньше.
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31.01.2022 11:43 Відповісти
То есть то что тупых срачников типа меня прирвняли к ветеранам боевых действий по потенциальной эффективности не смущает?
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31.01.2022 11:45 Відповісти
Смущает ваш уровень знаний по этой теме и попытка рядового рассуждать о ней минимум, как старшего офицера моботдела дивизии.
Да, на счёт приравнивания, - а вас не смущает, что вы и другие 73% приравняли, даже не клоуна, а фигляра 4-ды уклонившегося от призыва, с Верховным Главнокомандующим в воюющей стране? Вот это меня смущает, а вас видимо нет.
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31.01.2022 11:57 Відповісти
А вот не надо расписываться за меня, за зелю я не голосовал, хотя бы по той причине, что как раз таки в его речах кроме популизма не было ничего. Я думал, честно, что он очередной технический кандидат. И насчет 73%, это же не от всех совершеннолетних, а только явившихся на 2ой тур. Достало это уже совершенно - даже если хоть чуть-чуть точки зрения не совпадают, большая часть пользователей Цензора засисывают оппонента - на свой выбор- в зебилы, кацапы, подкацапники, сепары, просто дурачков (нужное подчеркнуть). Доходит порой до смешного, когда спор сводится к "нет ты".
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31.01.2022 12:10 Відповісти
У нас с вами точки зрения по мобилизации априори не могут совпадать.
Точка зрения срочника с веников в руках отличается коренным образом сот точки зрения кадрового офицера с выслугой в 33 года. А за % с вами согласен. Просто удобно писать 73%, а не 75% от числа пришедших на выборы во втором туре. Просто - 73% и большинство понимает о чём разговор.
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31.01.2022 12:49 Відповісти
Это понятно, но не надо всех с отличным от вашего взгляда во враги народа писать, это так по... совковому, что ли.
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31.01.2022 12:51 Відповісти
Упаси бог, всех во враги записывать. Основную массу я записываю в категорию - полезные идиоты. Полезные для врагов.
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31.01.2022 13:07 Відповісти
Да, совсем забыл. Самокритика вещи хорошая, но что бы вот так, откровенно заниматься самобичеванием, как сделали вы, на мой взгляд это уже перебор.
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31.01.2022 11:58 Відповісти
Ну рассуждаю я исходя из того что наблюдал в течение года. Подготовки почти не было, так, на кмб немного погоняли. Да, дедовщины в совковом ее варианте почти не было, рукоприкладство вообще табу было у нас (служил в Старычах, в Десне со слов соседа было, еще и 1 в дисбат у них уехал за попытку изнасилования (!)). Но занимались только всякой рутинной хоз работой, иногда (раз в месяц-два) вывозили отстрелять по 10 патронов из калаша, перед этим побегав "тактику", которую с прошлого раза все позабывали. Психологической подготовки (той же "психполосы", контрачи о ней рассказывали) вообще не было. Ну и наряды, больше нарядов богу нарядов. На гражданскую работу никто не смотрел - обязанности будто генератор случайных чисел раздавал. Довольно много наркоманов было, всяких планокуров и нюхателей фена (или как там его). Хреновое на то время (еще до реформы) питание и довольствие (аж 230 грн). Никакой заботы о здоровье (спасибо за уборку территории под дождем с температурой вместо лазарета с формулировкой "та ти косарь!", пока блин не вырубился на верчернем построении, и хаработанном хроническом бронхите; или же единственный вариант лечения зубов удалением)
Что же до самокритики - я просто трезво оцениваю свои сильные и слабые стороны
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31.01.2022 12:24 Відповісти
Мои соболезнования за ваше такое прохождение службы. Срочную службу, аля СА СССР, надо было кончать в 1991 году. Армия должна быть профессиональной. Резерв формируется за счёт теробороны и подготовки молодёжи в школе и ВУЗах. Обязательной и без дураков. Это моё мнение ещё с 1991 года и я его не меняю.
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31.01.2022 12:52 Відповісти
Ну мое дело маленькое, призвали - я пошел, думал научвт чему полезному как минимум. Научили, ага. Про**ываться.
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31.01.2022 12:57 Відповісти
Честь Вам и хвала, что не уклонились, как 4-х кратный Верховный наш нонешний таки аж за то страшо подумать Головнокомандующий. В остальном я уже выразил Вам своё соболезнование.
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31.01.2022 13:20 Відповісти
К слову, я мобилизацию не только представляю, а в своё время и готовился к ней, и участвовал неоднократно в этом процессе. От работы в районном военкомате с карточами приписного состава и его приёма до команды "ФСЁЁЁЁЁ" на уровне дивизии. А вы наверное армию тотально отмобилизовывали?
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31.01.2022 11:33 Відповісти
Такое ощущение, что зеленая команда живёт в своей параллельной реальности.
И выйти оттуда ей не позволяет страх перед внутренними и внешними вызовами.
По ходу неадекватные шараханья от уровней "лыжи" и "паника" демонстрирует исключительно зеленая команда.
Все остальные в мире просто работают над дрстижением своих целей
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31.01.2022 11:08 Відповісти
банда зеленых альфонсов захватила Украину в заложники
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31.01.2022 12:46 Відповісти
Страшно даже представить, что было бы с Украиной если б эта шобла была во власти в 2014-м...
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31.01.2022 11:09 Відповісти
Ну и дебилы...то есть по его логике и воздушную тревогу объявлять не надо, когда бомбардировщики подлетать будут, чтобы паники небыло? Де этих уродов набирают, очередной ******* ....
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31.01.2022 11:11 Відповісти
Ага. Только на этой неделе переучет забронированных проводят
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31.01.2022 11:12 Відповісти
ну теперь таки да... а все потому, что хотя бы частичную мобилизацию нужно было проводить синхронно с наращиванием войск противника у наших границ.
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31.01.2022 11:17 Відповісти
«Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? Мы рассказали сыну, все вместе посмеялись, но он уверил нас, что со всем сам разберется. Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института.

Но я - не он.

Я бы не хотел, чтобы мой сын шел в армию, поскольку понимаю, что это большой риск«, - говорил отец Зеленского в 2014 году.

https://kherson.life/ukraina/kak-zelenskij-prizvavshij-zhenshhin-v-**********-kosil-ot-armii/

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31.01.2022 11:18 Відповісти
А ви того папо шуру бачили? В трусєлях та з цепурою на пузІ ? На якійсь з*йомній хаті, та ще й на тлі бутафорського олів*є?! Мені здається, що цей мерзотний папо - нащадок нкведистів , на зелоха впливає навіть більше, ніж фсбешний д*єрьмак,
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31.01.2022 15:54 Відповісти
"Они" (Зеленские) как и многие тут диванные советчики тогда тоже не хотели рисковать.

Зато сейчас извергают фонтаны советов как надо было поступать тогда.
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01.02.2022 10:11 Відповісти
А когда будет настоящая мобилизация - панику куда денете? Тренировки для того и проводят, чтобы отработать все моменты. Сбор, выдачу оружия и формы, мобилизацию транспорта, выдвижение в район состредоточения контрдиверстонные меры и панику. До нашим городов от границы иногда 4 км. Когда ж это будет отрабатываться? На 50-й год войны отложили?
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31.01.2022 11:23 Відповісти
Рекомендации Совбеза, МО и лично Главнокомандубующего Призиндента - ходить медленно, шоб не обосраться и не вызвать паники у домашних жывотных!
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31.01.2022 11:26 Відповісти
И это несёт глава Минобороны.....Какой идиотизм...
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31.01.2022 11:28 Відповісти
На всякий случай сменю явки, а то вдруг Родина призвать вознамерится - в то героическое время самое оно с Родиной в прятки позабавляться
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31.01.2022 11:29 Відповісти
Скільки при Порошенко мобілізацій було?Щось я ніякої панікі на вулицях не спостерігав.Навіть воєнний стан вводили,все було стабільно.Квартал населення за дітей тримає,за розумово відсталих.Чекаємо виборів..
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31.01.2022 11:36 Відповісти
це не квартал має населення за дітей, це дебілізоване,недорозвинуте населення деградатів,вибирає собі президентом,недорозвинутого блазня,пройдоху авантюриста. А потім половина з них тікає за кордон,в рабство, а друга половина як таргани розповзаються по закутках і ховаються.Квартал нідочого, це звичайне шоу блазнів, а голову треба мати не для того щоб було чим жерти і капелюх класти!!!
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31.01.2022 11:57 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/rossiya-prodolzhaet-uvelichivat-voyska-granitse-1643617502.html Россия продолжает увеличивать войска на границе с Украиной, - Пентагон
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31.01.2022 11:47 Відповісти
мобілізацію не проводять не тому що все добре,а тому що все дуже погано при клоунах. 1) нема в що вдягнути мобілізованих. 2) нічим годувати. 3)немає де розташувати мобілізованих(казарми),гроші ******** на будівництві доріг і закупці вакцин. 4) немає чим озброїти. І цим зрадникам не дуже хотять давати озброєння. бо зрадники можуть цю зброю повернути проти давальців. У людей нема грошей щоб закупити собі зброю і амуніцію для служби в армії. 6) влада дійсно боїться паніки і відтоку людей за кордон бо при цій владі можуть піти воювати тільки самі відчайдухи,яким нема що втрачати. Поки не зміниться в державі влада--перемоги нам не бачити. А в свій час ми казали:" Не голосуйте за цього блазня,всім буде гаплик. Так ні." а де тепер ті 73% що вибрали уклоніста-членограя президентом.Чому вони активно не йдуть на барикади захищати себе,своїх дітей,свій вибір???
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31.01.2022 11:50 Відповісти
немає чим озброїти? А кажуть є достатньо на складах СКСів та АК. І йдіть кажуть купляйте он магазін там всього повно.
немає де розташувати мобілізованих...? Ну нема так нема, мобілізуйте на один день - зібрали в автобус і на полігон там постріляли побігали у перервах лекциї та навчання провели і над вечір додому одвезли всьо!!!Стріляти можна зі зброї що на полігон привезуть 10-20 одиниць а бігати можна з дерев'яними.
нічим годувати...? з собою візьмуть бутерброди та мівіну а чай та кип'яток можна організувати на полігоні
нема в що вдягнути...? Ну пара старих джинсів та старенька обувка треніки і якась куртка у всіх знайдеться, з обувкою звісно складніше але багато хто знайде. І обігрів на полігоні з закутком від вітру можна зробити
Якщо є бажання зробити то шукають можливості а якщо нема то причини.
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31.01.2022 12:18 Відповісти
за логікою цього ашкеназа, то треба відмінити новини, щоб паніки не було?
Питання: з яких пір в країні, що опинилася перед вірогідним нападом потужного агресора, враховують такий чинник, як паніка?
Паніка була, є і, нажаль, буде.
І якщо почнеться, то мільйони автівок з обісраними представниками "мудрага нарІда" помчать на захід, затовкуючи дороги і заважаючи війську рухатися на схід.
Скажіть хто-небудь цьому "інтелектуалу", як вичняють з панікерами під час війни..
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31.01.2022 11:59 Відповісти
"Якщо ми оголосимо тренувальну мобілізацію, це викличе паніку на вулицях. Усі будуть думати, що ми знали і приховали, що ворог завтра нападе", - зазначив очільник Міноборони."
Ага а як нападе то ви нам будете казати що не встигли провести мобілізацію та провести тренування бо не знали що ворог нападе, чи не хотіли паніки на вулицях тому і не готувалися?
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31.01.2022 12:00 Відповісти
Отсуствие мобилизации вызывают панику и бегство думающих людей из страны, по причине дебелизма и тупости руководства страны!
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31.01.2022 12:19 Відповісти
Він неправий. Ніхто не закликає проводити загальну мобілізацію. Але вкрай потрібна обмежена, з відмобілізуванням оперативного резерву, як відповідь на нагнітання обстановки з боку РФ. Необхідно здійснювати заходи по підготовці загальної мобілізації - уточнення приписних листів, збори з військовозобовязаними, перевірка систем оповіщення тощо,
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31.01.2022 12:44 Відповісти
Этому МО известно,что такое скрытая мобилизация,раз побаивается открытой? Это когда под видом учебных сборов призывают ограниченное число резервистов.И никакой паники.Паника только в головах главковерха с правящей "зеленью" и их избирателей
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31.01.2022 15:47 Відповісти
Хорошо.
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01.02.2022 03:35 Відповісти
паніка от мобілізації має бути у ворогів України лошара))
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01.02.2022 09:39 Відповісти
 
 