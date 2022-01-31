Потреби в мобілізації зараз немає, - Резніков

Оголошення навіть "тренувальної мобілізації" викличе паніку на вулицях.

Про це заявив глава Міноборони Олексій Резніков в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Потреби в мобілізації, з погляду загрози, зараз немає. Якщо ми оголосимо тренувальну мобілізацію, це викличе паніку на вулицях. Усі будуть думати, що ми знали і приховали, що ворог завтра нападе", - зазначив очільник Міноборони.

За словами Резнікова, діятимуть інакше.

"Будемо працювати з формуванням Сил територіальної оборони. Їх будуть вчити, будуть нормальні польові навчання. І перше навчання ми почнемо з голів ОДА, РДА, плюс КМДА, звісно. У нас чотири сектори: північ, південь, схід і захід. Так само розділені і командування Сил територіальної оборони. Почнемо з півночі, зберемо всі області, плюс Київ, будемо їх вчити два-три дні на полігоні, як взаємодіяти, як що робити. Потім буде схід, південь і захід", - зазначив міністр.

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