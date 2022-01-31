ТЭС ДТЭК Ахметова в январе увеличили запасы угля почти вдвое

Запасы угля на ТЭС компании ДТЭК в январе увеличились почти вдвое за счет активного импорта из США и Колумбии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики о запасах угля на 31 декабря 2021 года и 31 января 2022 года, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 31 января на складах ТЭС ДТЭК находится 502 тыс. тонн. При этом 31 декабря на складах было 275 тыс. тонн.

Двукратный рост был обеспечен в том числе за счет импорта топлива из США и Колумбии. В целом ДТЭК приобрел по импорту 1,2 млн тонн угля для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

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При этом запасы угля на государственных ТЭС в январе выросли только на 3,6% (на 4 тыс. тонн) до 123 тыс. тонн ГосТЭС по-прежнему страдают от дефицита угля. По данным "Укрэнерго", из-за нехватки угля ежедневно простаивает от 5 до 7 энергоблоков государственных ТЭС.

Напомним, в начале отопительного сезона глава ДТЭК Максим Тимченко гарантировал, что все ТЭС компании будут в полной мере обеспечены углем.