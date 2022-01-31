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ТЭС ДТЭК Ахметова в январе увеличили запасы угля почти вдвое

ТЭС ДТЭК Ахметова в январе увеличили запасы угля почти вдвое

Запасы угля на ТЭС компании ДТЭК в январе увеличились почти вдвое за счет активного импорта из США и Колумбии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики о запасах угля на 31 декабря 2021 года и 31 января 2022 года, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 31 января на складах ТЭС ДТЭК находится 502 тыс. тонн. При этом 31 декабря на складах было 275 тыс. тонн.

Двукратный рост был обеспечен в том числе за счет импорта топлива из США и Колумбии. В целом ДТЭК приобрел по импорту 1,2 млн тонн угля для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

Также читайте: Частные ТЭС компенсировали дефицит электричества в энергосистеме из-за сбоев в работе АЭС, - "Укрэнерго"

При этом запасы угля на государственных ТЭС в январе выросли только на 3,6% (на 4 тыс. тонн) до 123 тыс. тонн ГосТЭС по-прежнему страдают от дефицита угля. По данным "Укрэнерго", из-за нехватки угля ежедневно простаивает от 5 до 7 энергоблоков государственных ТЭС.

Напомним, в начале отопительного сезона глава ДТЭК Максим Тимченко гарантировал, что все ТЭС компании будут в полной мере обеспечены углем.

Автор: 

ТЭС (280) энергетика (2568) уголь (1001) ДТЭК (521)


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Топ комментарии
+1
Торговий партнер намагався створити енергетичну кризу, але:
1. Запущено на максимум АЕС
2. Закуплено всупереч Ахметову вугілля

Ось і не боріться з олігархами.
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31.01.2022 13:27 Ответить
+1
поцелуйте теперь его в жопу
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31.01.2022 13:32 Ответить
+1
Стьйопа, промой себе шнифты кислотой и развидь новость - это Ахметов нарастил в 2 раза запасы угля, а Шмыга с зеленой шоблой продолжают ..плом шелкать и бюджет пилить.
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31.01.2022 13:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ми всі дуже раді за ахметова і 95квартал.
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31.01.2022 13:24 Ответить
а я думав, що то бубочка старається
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31.01.2022 14:40 Ответить
Торговий партнер намагався створити енергетичну кризу, але:
1. Запущено на максимум АЕС
2. Закуплено всупереч Ахметову вугілля

Ось і не боріться з олігархами.
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31.01.2022 13:27 Ответить
Стьйопа, промой себе шнифты кислотой и развидь новость - это Ахметов нарастил в 2 раза запасы угля, а Шмыга с зеленой шоблой продолжают ..плом шелкать и бюджет пилить.
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31.01.2022 13:59 Ответить
Тут на форумі свідки Петра писали, що Ахметов - то товариш та побратим, бо він проти Зеленського
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31.01.2022 14:00 Ответить
Є фото, де зібрались друзі Ахметова і ще невідомо хто їх фотографував,
але судячи з коментарів - Петро
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31.01.2022 14:03 Ответить
Та закуповується небаченими об'ємами рашко-бєларашкінська електрика. Всупереч торгівлі на крові.
Но то таке. Браття же, аби не шоколад.
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31.01.2022 14:11 Ответить
поцелуйте теперь его в жопу
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31.01.2022 13:32 Ответить
вже поцілували, на цьому сайті є особи які реально вірять що наші олігархи думають за нарід
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31.01.2022 13:34 Ответить
Вивчи хто такі олігархи. За народ повинен думати місцевком, управдом.... Олігарх думає тільки про свої кишені, тому вони у нього повні.
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31.01.2022 16:52 Ответить
Вивчи хто такі олігархи, а хто такі звичайні бізнесмени чи власники капіталів. Може тоді такої нісенітнеці писати не будеш.
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31.01.2022 17:29 Ответить
Эта еще гнида,жирует...
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31.01.2022 13:48 Ответить
Раніше Ахметов своє вугілля на Донбасі брав, і платіжки були смішні (порівняно з нинішніми), потім приперлися видні майданівці, Семенченко і людина - нога, і все нормуль.
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31.01.2022 16:43 Ответить
 
 