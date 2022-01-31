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ТЕС ДТЕК Ахметова у січні збільшили запаси вугілля майже вдвічі

ТЕС ДТЕК Ахметова у січні збільшили запаси вугілля майже вдвічі

Запаси вугілля на ТЕС компанії ДТЕК у січні збільшилися майже вдвічі за рахунок активного імпорту зі США та Колумбії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики про запаси вугілля на 31 грудня 2021 року та 31 січня 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 31 січня на складах ТЕС ДТЕК перебуває 502 тис. тонн. 31 грудня на складах було 275 тис. тонн.

Дворазове зростання було забезпечене у тому числі за рахунок імпорту палива зі США та Колумбії. Загалом ДТЕК придбав по імпорту 1,2 млн тонн вугілля для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДТЕК придбав ще 310 тис. тонн вугілля зі США для опалювального сезону

При цьому запаси вугілля на державних ТЕС у січні зросли лише на 3,6% (на 4 тис. тонн) до 123 тис. тонн ДержТЕС, як і раніше, страждають від дефіциту вугілля. За даними "Укренерго", через брак вугілля щодня простоює від 5 до 7 енергоблоків державних ТЕС.

Нагадаємо, на початку опалювального сезону глава ДПЕК Максим Тимченко гарантував, що всі ТЕС компанії будуть повною мірою забезпечені вугіллям.

Автор: 

ТЕС (917) енергетика (2615) вугілля (2476) ДТЕК (1985)


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Топ коментарі
+1
Торговий партнер намагався створити енергетичну кризу, але:
1. Запущено на максимум АЕС
2. Закуплено всупереч Ахметову вугілля

Ось і не боріться з олігархами.
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31.01.2022 13:27 Відповісти
+1
поцелуйте теперь его в жопу
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31.01.2022 13:32 Відповісти
+1
Стьйопа, промой себе шнифты кислотой и развидь новость - это Ахметов нарастил в 2 раза запасы угля, а Шмыга с зеленой шоблой продолжают ..плом шелкать и бюджет пилить.
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31.01.2022 13:59 Відповісти
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Ми всі дуже раді за ахметова і 95квартал.
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31.01.2022 13:24 Відповісти
а я думав, що то бубочка старається
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31.01.2022 14:40 Відповісти
Торговий партнер намагався створити енергетичну кризу, але:
1. Запущено на максимум АЕС
2. Закуплено всупереч Ахметову вугілля

Ось і не боріться з олігархами.
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31.01.2022 13:27 Відповісти
Стьйопа, промой себе шнифты кислотой и развидь новость - это Ахметов нарастил в 2 раза запасы угля, а Шмыга с зеленой шоблой продолжают ..плом шелкать и бюджет пилить.
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31.01.2022 13:59 Відповісти
Тут на форумі свідки Петра писали, що Ахметов - то товариш та побратим, бо він проти Зеленського
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31.01.2022 14:00 Відповісти
Є фото, де зібрались друзі Ахметова і ще невідомо хто їх фотографував,
але судячи з коментарів - Петро
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31.01.2022 14:03 Відповісти
Та закуповується небаченими об'ємами рашко-бєларашкінська електрика. Всупереч торгівлі на крові.
Но то таке. Браття же, аби не шоколад.
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31.01.2022 14:11 Відповісти
поцелуйте теперь его в жопу
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31.01.2022 13:32 Відповісти
вже поцілували, на цьому сайті є особи які реально вірять що наші олігархи думають за нарід
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31.01.2022 13:34 Відповісти
Вивчи хто такі олігархи. За народ повинен думати місцевком, управдом.... Олігарх думає тільки про свої кишені, тому вони у нього повні.
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31.01.2022 16:52 Відповісти
Вивчи хто такі олігархи, а хто такі звичайні бізнесмени чи власники капіталів. Може тоді такої нісенітнеці писати не будеш.
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31.01.2022 17:29 Відповісти
Эта еще гнида,жирует...
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31.01.2022 13:48 Відповісти
Раніше Ахметов своє вугілля на Донбасі брав, і платіжки були смішні (порівняно з нинішніми), потім приперлися видні майданівці, Семенченко і людина - нога, і все нормуль.
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31.01.2022 16:43 Відповісти
 
 