На Прикарпатье обновляют дороги для паломников, - ОГА

Ивано-Франковская областная государственная администрация выпустит путеводитель по религиозному туризму, в который войдут наиболее посещаемые и важные места, связанные с историей церкви и духовным паломничеством. За последние годы часть этих мест стала доступнее для паломников после того, как были отремонтированы дороги в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом информирует пресс-служба ОГА.

"Меры по улучшению доступности духовных центров важны как для верующих, паломников, так и для туристов, заинтересованных познать историю, духовность и культуру Ивано-Франковщины", - говорит глава областной администрации Светлана Онищук.

В облгосадминистрации привели перечень обновленных дорог, по которым можно добраться до известных паломнических и отпускных мест.

В частности, по отремонтированной Н-10 Стрый – Мамалыга можно добраться до села Гошев Калушского района, где на Ясной Горе расположен Василианский монастырь и Духовный центр.

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"Объезд Тысменицы (часть дороги Н-18 Ивано-Франковск — Тернополь) приведет в село Погони, где расположен монастырь Успения Божьей Матери. Вдоль дороги Р-24 Татаров - Каменец-Подольский есть немало сакральных памятников архитектуры. Это часто посещаемые деревянные храмы Верховинского района в селах Криворовня, Ильцы и другие. Недалеко в храме села Красник — место отдыха с целебной водой", - перечисляет ОГА.

Также по дороге Р-38 Богородчаны — Гута через село Солотвин можно добраться до Великого Крестовоздвиженского Манявского Скита, а путь Р-62 Криворовня — Черновцы приведет к старинным деревянным церквям в селах Тюдов и Большой Рожин. В селе Верхний Ясенов можно подняться до самой высокогорной церкви Украина, давно ставшей местом паломничества.

Как сообщал координатор "Большой стройки" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, за первые 2 года реализации президентской инфраструктурной программы было отремонтировано и построено 14 тысяч км дорог.