На Прикарпатье обновляют дороги для паломников, - ОГА
Ивано-Франковская областная государственная администрация выпустит путеводитель по религиозному туризму, в который войдут наиболее посещаемые и важные места, связанные с историей церкви и духовным паломничеством. За последние годы часть этих мест стала доступнее для паломников после того, как были отремонтированы дороги в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом информирует пресс-служба ОГА.
"Меры по улучшению доступности духовных центров важны как для верующих, паломников, так и для туристов, заинтересованных познать историю, духовность и культуру Ивано-Франковщины", - говорит глава областной администрации Светлана Онищук.
В облгосадминистрации привели перечень обновленных дорог, по которым можно добраться до известных паломнических и отпускных мест.
В частности, по отремонтированной Н-10 Стрый – Мамалыга можно добраться до села Гошев Калушского района, где на Ясной Горе расположен Василианский монастырь и Духовный центр.
"Объезд Тысменицы (часть дороги Н-18 Ивано-Франковск — Тернополь) приведет в село Погони, где расположен монастырь Успения Божьей Матери. Вдоль дороги Р-24 Татаров - Каменец-Подольский есть немало сакральных памятников архитектуры. Это часто посещаемые деревянные храмы Верховинского района в селах Криворовня, Ильцы и другие. Недалеко в храме села Красник — место отдыха с целебной водой", - перечисляет ОГА.
Также по дороге Р-38 Богородчаны — Гута через село Солотвин можно добраться до Великого Крестовоздвиженского Манявского Скита, а путь Р-62 Криворовня — Черновцы приведет к старинным деревянным церквям в селах Тюдов и Большой Рожин. В селе Верхний Ясенов можно подняться до самой высокогорной церкви Украина, давно ставшей местом паломничества.
Как сообщал координатор "Большой стройки" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, за первые 2 года реализации президентской инфраструктурной программы было отремонтировано и построено 14 тысяч км дорог.
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попиляти бабло на дорозі до церкви це зараз найважливіше
https://www.mvk.if.ua/religorg
дивні справи
Чорне - це біле, а день - це ніч
Кожен говорить про те, що його болить.
Зеленський виділив 1000 на лікування, зверніться і потратьте гроші не на цяцьки, а з користю для вашого здоровя - треба! Можете до психіатра звернутись - це також допомога і 1000 не пропаде.
- Вы слышали, чем закончилась инициатива по строительству новой хоральной синагоги в Киеве?
- Нет…
- Пошли за разрешением к этому шлимазлу, на Банковую… Так он поставил условия!
- Какие? Откат непомерный?
- Да если-бы только «откат»! Он хочет, чтобы перед семисвечником было оборудовано место для пианино, на котором он будет исполнять свои произведения! И не поверите, ЧЕМ!!!
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Досить поширене українське "пташине" прізвище. Перепелицею або перепілкою називають не тільки самицю (курочку), але в загальному всякого птаха цього виду. Самця частіше називають перепел, зрідка перепелин, перепелич. За що так могли прозвати людину? За маленький зріст, за жвавість, багатодітність, турботливість. Можливо, так могли прозвати й мисливця, який полював (ловив) перепілок."
да и "паломнице"-куме ввх прикольно кататься будет скоты зеленые еще не все фонды распили похоже