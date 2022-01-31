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На Прикарпатье обновляют дороги для паломников, - ОГА

Ивано-Франковская областная государственная администрация выпустит путеводитель по религиозному туризму, в который войдут наиболее посещаемые и важные места, связанные с историей церкви и духовным паломничеством. За последние годы часть этих мест стала доступнее для паломников после того, как были отремонтированы дороги в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

На Прикарпатье обновляют дороги для паломников, - ОГА 01

Об этом информирует пресс-служба ОГА.

"Меры по улучшению доступности духовных центров важны как для верующих, паломников, так и для туристов, заинтересованных познать историю, духовность и культуру Ивано-Франковщины", - говорит глава областной администрации Светлана Онищук.

В облгосадминистрации привели перечень обновленных дорог, по которым можно добраться до известных паломнических и отпускных мест.

В частности, по отремонтированной Н-10 Стрый – Мамалыга можно добраться до села Гошев Калушского района, где на Ясной Горе расположен Василианский монастырь и Духовный центр.

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"Объезд Тысменицы (часть дороги Н-18 Ивано-Франковск — Тернополь) приведет в село Погони, где расположен монастырь Успения Божьей Матери. Вдоль дороги Р-24 Татаров - Каменец-Подольский есть немало сакральных памятников архитектуры. Это часто посещаемые деревянные храмы Верховинского района в селах Криворовня, Ильцы и другие. Недалеко в храме села Красник — место отдыха с целебной водой", - перечисляет ОГА.

Также по дороге Р-38 Богородчаны — Гута через село Солотвин можно добраться до Великого Крестовоздвиженского Манявского Скита, а путь Р-62 Криворовня — Черновцы приведет к старинным деревянным церквям в селах Тюдов и Большой Рожин. В селе Верхний Ясенов можно подняться до самой высокогорной церкви Украина, давно ставшей местом паломничества.

Как сообщал координатор "Большой стройки" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, за первые 2 года реализации президентской инфраструктурной программы было отремонтировано и построено 14 тысяч км дорог.

Автор: 

дороги (2512) ОГА (2394) Ивано-Франковская область (929) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+6
Велике рілігійництво
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31.01.2022 13:37 Ответить
+5
Не важко брехати ? Чи ти людей за тупих тримаєш?. Чи Люди забули. як розікрали кошти з ковідного фонду . та все велике крадівництво будується тільки беніними компаніями . Чи Забули. як обкоадають зелені армію ? Та під час загрози заблокували 50 млрд грн , що могли б зняти сз відкатних схем гугндосої самоусуванки ?
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31.01.2022 14:07 Ответить
+4
бо тобі в очі насцяно кокаїновою сечою, дуня
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31.01.2022 14:33 Ответить
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Велике рілігійництво
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31.01.2022 13:37 Ответить
молитись та уповати замість того щоб чистити кулемета

попиляти бабло на дорозі до церкви це зараз найважливіше
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31.01.2022 14:50 Ответить
А кошти з офшорів президента!?
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31.01.2022 13:38 Ответить
Кошты...с этого и другого крадывныцтва идут В офшоры ***********... и не малые...
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31.01.2022 13:41 Ответить
Центры рпц?
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31.01.2022 13:53 Ответить
Ів-Франківщина , це в 97% випадків греко-католики .
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31.01.2022 13:57 Ответить
Боти Петра не в курсі просто
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31.01.2022 13:58 Ответить
що, будь яку брехню підтримуєш, зєлєсос?
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31.01.2022 14:19 Ответить
брехня

https://www.mvk.if.ua/religorg
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31.01.2022 14:17 Ответить
Громада УГКЦ 1000 прихожан , наприклад , а православна - 10 прихожан , наприклад , адвентистів - 1,004 прихожанина , наприклад . Баран безтолковий .
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31.01.2022 20:07 Ответить
ти список читало, брехливе опудало? обісралося та ще хвіст піднімає. чисто зєбіл
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01.02.2022 16:45 Ответить
Баран , ще раз тобі кажу : на франків ні 97% вірян - греко католики . Це всім відомо .
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01.02.2022 17:18 Ответить
а зеленая шмаркля це 103% крадівництва на дорогах і ще стокаж рпц
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31.01.2022 14:26 Ответить
та воно набрехало, я вище список кинув. немає там і половини
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31.01.2022 14:28 Ответить
зеленое чучело никак не нажрется
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31.01.2022 13:55 Ответить
Раніше не крали і нічого не будували, зараз крадуть і кожен день щось відкривають

дивні справи

Чорне - це біле, а день - це ніч
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31.01.2022 13:59 Ответить
Не важко брехати ? Чи ти людей за тупих тримаєш?. Чи Люди забули. як розікрали кошти з ковідного фонду . та все велике крадівництво будується тільки беніними компаніями . Чи Забули. як обкоадають зелені армію ? Та під час загрози заблокували 50 млрд грн , що могли б зняти сз відкатних схем гугндосої самоусуванки ?
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31.01.2022 14:07 Ответить
Тоді Петра треба спитати - де ці всі дороги, чому їх не видно.
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31.01.2022 14:30 Ответить
бо тобі в очі насцяно кокаїновою сечою, дуня
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31.01.2022 14:33 Ответить
Бачу вас обєднує тема наркотиків. Або це все одна людина з різних акаунтів.
Кожен говорить про те, що його болить.

Зеленський виділив 1000 на лікування, зверніться і потратьте гроші не на цяцьки, а з користю для вашого здоровя - треба! Можете до психіатра звернутись - це також допомога і 1000 не пропаде.
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31.01.2022 14:38 Ответить
дуня, твої висери читати, як гівно жерти) просто в спам, неписемну тупу зелену курку)
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31.01.2022 14:52 Ответить
"Петро"- це може бути тільки твій сусід за койкою . зелененький брехунцю
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31.01.2022 14:36 Ответить
дуня, я тебе питав? думаєш висери якоїсь зеленої брехливої шмарклі буду обговорювати?
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31.01.2022 14:13 Ответить
Зустічаються якось два равина в Одесі. Один другого питає:

- Вы слышали, чем закончилась инициатива по строительству новой хоральной синагоги в Киеве?
- Нет…
- Пошли за разрешением к этому шлимазлу, на Банковую… Так он поставил условия!
- Какие? Откат непомерный?
- Да если-бы только «откат»! Он хочет, чтобы перед семисвечником было оборудовано место для пианино, на котором он будет исполнять свои произведения! И не поверите, ЧЕМ!!!
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31.01.2022 14:18 Ответить
Скільки ж гребли попередники, раз за 5 років збудовано майже 0 доріг, мостів, садків, шкіл...
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31.01.2022 14:02 Ответить
ти знову брешеш?
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31.01.2022 14:11 Ответить
дуня, твої копійкі отримані від колаборантів стануть колом у брехливій пащі
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31.01.2022 14:14 Ответить
Пташечка, ПерепИлиця, наспівай/надай доклад своїмгбнявим та подоляцьким кураторам ,за їх неграмотність :
"



Досить поширене українське "пташине" прізвище. Перепелицею або перепілкою називають не тільки самицю (курочку), але в загальному всякого птаха цього виду. Самця частіше називають перепел, зрідка перепелин, перепелич. За що так могли прозвати людину? За маленький зріст, за жвавість, багатодітність, турботливість. Можливо, так могли прозвати й мисливця, який полював (ловив) перепілок."
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31.01.2022 14:28 Ответить
Жодна церква, синагога, молитовний дім, костел до бюджету України не сплатили жодної копійки, а дороги їм будуйте, попам, та усім іншим неробам заробітню плату та пенсї потрібно платити. Це називається «релігійною бандою» японська якудза проти них як маленька дитина
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31.01.2022 14:12 Ответить
Можливо і Зеленський вирушить в томос-тур, але по комфортним дорогам
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31.01.2022 14:31 Ответить
дуня, швабру не зламай своєю хитрою дупою
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31.01.2022 14:34 Ответить

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31.01.2022 14:34 Ответить
осталось обновить собачьи тропы, горные тропинки горных же козлов и так, по мелочи.
да и "паломнице"-куме ввх прикольно кататься будет скоты зеленые еще не все фонды распили похоже
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31.01.2022 15:40 Ответить
А может лучше направить деньги на армию, на КБ "Луч"? По всему миру ходим с протянутой рукой. Скоро нас посылать нах... все будут. Позорище! Паломники и так доберутся куда угодно если захотят. И вообще - сколько их? Может теперь будем каждому паломнику строить по дороге? Раньше они вообще пешком ходили. А теперь им дорогу подавай. Может в комплект с дорогой им и автобусы купить? Когда уже закончится издевательство над страной?
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31.01.2022 17:48 Ответить
 
 