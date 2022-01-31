На Прикарпатті оновлюють дороги для прочан, - ОДА

Івано-Франківська обласна держана адміністрація випустить путівник з релігійного туризму, до якого увійдуть найбільш відвідувані та важливі місця, пов'язані з історією церкви та духовним паломництвом. За останні роки частина з цих місць стала доступнішою для паломників після того, як були відремонтовані дороги у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це інформує пресслужба ОДА.

"Заходи з покращення доступності духовних центрів важливі як для вірян, паломників, так і для туристів, зацікавлених пізнати історію, духовність та культуру Івано-Франківщини", - каже голова обласної адміністрації Світлана Онищук.

В облдержадміністрації навели перелік оновлених доріг, якими можна дістатися до відомих паломницьких і відпустових місць.

Зокрема, відремонтованою Н-10 Стрий – Мамалига можна дістатися до села Гошів Калуського району, де на Ясній Горі розміщений Василіянський монастир та Духовний центр.

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"Об’їзна Тисмениці (частина дороги Н-18 Івано-Франківськ — Тернопіль) приведе до села Погоні, де розміщений монастир Успіння Матері Божої. Уздовж дороги Р-24 Татарів — Кам’янець-Подільський є чимало сакральних пам’яток архітектури. Це часто відвідувані дерев’яні храми Верховинського району в селах Криворівня, Ільці та інші. Неподалік у храмі села Красник — відпустове місце із цілющою водою", - перераховує ОДА.

Також дорогою Р-38 Богородчани — Гута через село Солотвин можна дістатися Великого Хрестовоздвиженського Манявського Скиту, а шлях Р-62 Криворівня — Чернівці приведе до старовинних дерев’яних церков у селах Тюдів та Великий Рожин. У селі Верхній Ясенів можна піднятися до найвисокогірнішої церкви України, яка давно стала місцем паломництва.

Як повідомляв координатор "Великого будівництва" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, за перші 2 роки реалізації президентської інфраструктурної програми було відремонтовано і збудовано 14 тисяч км доріг.