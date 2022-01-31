УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6686 відвідувачів онлайн
Новини
2 139 35

На Прикарпатті оновлюють дороги для прочан, - ОДА

Івано-Франківська обласна держана адміністрація випустить путівник з релігійного туризму, до якого увійдуть найбільш відвідувані та важливі місця, пов'язані з історією церкви та духовним паломництвом. За останні роки частина з цих місць стала доступнішою для паломників після того, як були відремонтовані дороги у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

На Прикарпатті оновлюють дороги для прочан, - ОДА 01

Про це інформує пресслужба ОДА.

"Заходи з покращення доступності духовних центрів важливі як для вірян, паломників, так і для туристів, зацікавлених пізнати історію, духовність та культуру Івано-Франківщини", - каже голова обласної адміністрації Світлана Онищук.

В облдержадміністрації навели перелік оновлених доріг, якими можна дістатися до відомих паломницьких і відпустових місць.

Зокрема, відремонтованою Н-10 Стрий – Мамалига можна дістатися до села Гошів Калуського району, де на Ясній Горі розміщений Василіянський монастир та Духовний центр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завершився перший етап відбору виконавця будівництва першої ділянки Київської обхідної дороги, - "Укравтодор"

"Об’їзна Тисмениці (частина дороги Н-18 Івано-Франківськ — Тернопіль) приведе до села Погоні, де розміщений монастир Успіння Матері Божої. Уздовж дороги Р-24 Татарів — Кам’янець-Подільський є чимало сакральних пам’яток архітектури. Це часто відвідувані дерев’яні храми Верховинського району в селах Криворівня, Ільці та інші. Неподалік у храмі села Красник — відпустове місце із цілющою водою", - перераховує ОДА.

Також дорогою Р-38 Богородчани — Гута через село Солотвин можна дістатися Великого Хрестовоздвиженського Манявського Скиту, а шлях Р-62 Криворівня — Чернівці приведе до старовинних дерев’яних церков у селах Тюдів та Великий Рожин. У селі Верхній Ясенів можна піднятися до найвисокогірнішої церкви України, яка давно стала місцем паломництва.

Як повідомляв координатор "Великого будівництва" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, за перші 2 роки реалізації президентської інфраструктурної програми було відремонтовано і збудовано 14 тисяч км доріг.

Автор: 

дороги (3075) ОДА (1631) Івано-Франківська область (959) Велике будівництво (741)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Велике рілігійництво
показати весь коментар
31.01.2022 13:37 Відповісти
+5
Не важко брехати ? Чи ти людей за тупих тримаєш?. Чи Люди забули. як розікрали кошти з ковідного фонду . та все велике крадівництво будується тільки беніними компаніями . Чи Забули. як обкоадають зелені армію ? Та під час загрози заблокували 50 млрд грн , що могли б зняти сз відкатних схем гугндосої самоусуванки ?
показати весь коментар
31.01.2022 14:07 Відповісти
+4
бо тобі в очі насцяно кокаїновою сечою, дуня
показати весь коментар
31.01.2022 14:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Велике рілігійництво
показати весь коментар
31.01.2022 13:37 Відповісти
молитись та уповати замість того щоб чистити кулемета

попиляти бабло на дорозі до церкви це зараз найважливіше
показати весь коментар
31.01.2022 14:50 Відповісти
А кошти з офшорів президента!?
показати весь коментар
31.01.2022 13:38 Відповісти
Кошты...с этого и другого крадывныцтва идут В офшоры ***********... и не малые...
показати весь коментар
31.01.2022 13:41 Відповісти
Центры рпц?
показати весь коментар
31.01.2022 13:53 Відповісти
Ів-Франківщина , це в 97% випадків греко-католики .
показати весь коментар
31.01.2022 13:57 Відповісти
Боти Петра не в курсі просто
показати весь коментар
31.01.2022 13:58 Відповісти
що, будь яку брехню підтримуєш, зєлєсос?
показати весь коментар
31.01.2022 14:19 Відповісти
брехня

https://www.mvk.if.ua/religorg
показати весь коментар
31.01.2022 14:17 Відповісти
Громада УГКЦ 1000 прихожан , наприклад , а православна - 10 прихожан , наприклад , адвентистів - 1,004 прихожанина , наприклад . Баран безтолковий .
показати весь коментар
31.01.2022 20:07 Відповісти
ти список читало, брехливе опудало? обісралося та ще хвіст піднімає. чисто зєбіл
показати весь коментар
01.02.2022 16:45 Відповісти
Баран , ще раз тобі кажу : на франків ні 97% вірян - греко католики . Це всім відомо .
показати весь коментар
01.02.2022 17:18 Відповісти
а зеленая шмаркля це 103% крадівництва на дорогах і ще стокаж рпц
показати весь коментар
31.01.2022 14:26 Відповісти
та воно набрехало, я вище список кинув. немає там і половини
показати весь коментар
31.01.2022 14:28 Відповісти
зеленое чучело никак не нажрется
показати весь коментар
31.01.2022 13:55 Відповісти
Раніше не крали і нічого не будували, зараз крадуть і кожен день щось відкривають

дивні справи

Чорне - це біле, а день - це ніч
показати весь коментар
31.01.2022 13:59 Відповісти
Не важко брехати ? Чи ти людей за тупих тримаєш?. Чи Люди забули. як розікрали кошти з ковідного фонду . та все велике крадівництво будується тільки беніними компаніями . Чи Забули. як обкоадають зелені армію ? Та під час загрози заблокували 50 млрд грн , що могли б зняти сз відкатних схем гугндосої самоусуванки ?
показати весь коментар
31.01.2022 14:07 Відповісти
Тоді Петра треба спитати - де ці всі дороги, чому їх не видно.
показати весь коментар
31.01.2022 14:30 Відповісти
бо тобі в очі насцяно кокаїновою сечою, дуня
показати весь коментар
31.01.2022 14:33 Відповісти
Бачу вас обєднує тема наркотиків. Або це все одна людина з різних акаунтів.
Кожен говорить про те, що його болить.

Зеленський виділив 1000 на лікування, зверніться і потратьте гроші не на цяцьки, а з користю для вашого здоровя - треба! Можете до психіатра звернутись - це також допомога і 1000 не пропаде.
показати весь коментар
31.01.2022 14:38 Відповісти
дуня, твої висери читати, як гівно жерти) просто в спам, неписемну тупу зелену курку)
показати весь коментар
31.01.2022 14:52 Відповісти
"Петро"- це може бути тільки твій сусід за койкою . зелененький брехунцю
показати весь коментар
31.01.2022 14:36 Відповісти
дуня, я тебе питав? думаєш висери якоїсь зеленої брехливої шмарклі буду обговорювати?
показати весь коментар
31.01.2022 14:13 Відповісти
Зустічаються якось два равина в Одесі. Один другого питає:

- Вы слышали, чем закончилась инициатива по строительству новой хоральной синагоги в Киеве?
- Нет…
- Пошли за разрешением к этому шлимазлу, на Банковую… Так он поставил условия!
- Какие? Откат непомерный?
- Да если-бы только «откат»! Он хочет, чтобы перед семисвечником было оборудовано место для пианино, на котором он будет исполнять свои произведения! И не поверите, ЧЕМ!!!
показати весь коментар
31.01.2022 14:18 Відповісти
Скільки ж гребли попередники, раз за 5 років збудовано майже 0 доріг, мостів, садків, шкіл...
показати весь коментар
31.01.2022 14:02 Відповісти
ти знову брешеш?
показати весь коментар
31.01.2022 14:11 Відповісти
дуня, твої копійкі отримані від колаборантів стануть колом у брехливій пащі
показати весь коментар
31.01.2022 14:14 Відповісти
Пташечка, ПерепИлиця, наспівай/надай доклад своїмгбнявим та подоляцьким кураторам ,за їх неграмотність :
"



Досить поширене українське "пташине" прізвище. Перепелицею або перепілкою називають не тільки самицю (курочку), але в загальному всякого птаха цього виду. Самця частіше називають перепел, зрідка перепелин, перепелич. За що так могли прозвати людину? За маленький зріст, за жвавість, багатодітність, турботливість. Можливо, так могли прозвати й мисливця, який полював (ловив) перепілок."
показати весь коментар
31.01.2022 14:28 Відповісти
Жодна церква, синагога, молитовний дім, костел до бюджету України не сплатили жодної копійки, а дороги їм будуйте, попам, та усім іншим неробам заробітню плату та пенсї потрібно платити. Це називається «релігійною бандою» японська якудза проти них як маленька дитина
показати весь коментар
31.01.2022 14:12 Відповісти
Можливо і Зеленський вирушить в томос-тур, але по комфортним дорогам
показати весь коментар
31.01.2022 14:31 Відповісти
дуня, швабру не зламай своєю хитрою дупою
показати весь коментар
31.01.2022 14:34 Відповісти

показати весь коментар
31.01.2022 14:34 Відповісти
осталось обновить собачьи тропы, горные тропинки горных же козлов и так, по мелочи.
да и "паломнице"-куме ввх прикольно кататься будет скоты зеленые еще не все фонды распили похоже
показати весь коментар
31.01.2022 15:40 Відповісти
А может лучше направить деньги на армию, на КБ "Луч"? По всему миру ходим с протянутой рукой. Скоро нас посылать нах... все будут. Позорище! Паломники и так доберутся куда угодно если захотят. И вообще - сколько их? Может теперь будем каждому паломнику строить по дороге? Раньше они вообще пешком ходили. А теперь им дорогу подавай. Может в комплект с дорогой им и автобусы купить? Когда уже закончится издевательство над страной?
показати весь коментар
31.01.2022 17:48 Відповісти
 
 