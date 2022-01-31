На Прикарпатті оновлюють дороги для прочан, - ОДА
Івано-Франківська обласна держана адміністрація випустить путівник з релігійного туризму, до якого увійдуть найбільш відвідувані та важливі місця, пов'язані з історією церкви та духовним паломництвом. За останні роки частина з цих місць стала доступнішою для паломників після того, як були відремонтовані дороги у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це інформує пресслужба ОДА.
"Заходи з покращення доступності духовних центрів важливі як для вірян, паломників, так і для туристів, зацікавлених пізнати історію, духовність та культуру Івано-Франківщини", - каже голова обласної адміністрації Світлана Онищук.
В облдержадміністрації навели перелік оновлених доріг, якими можна дістатися до відомих паломницьких і відпустових місць.
Зокрема, відремонтованою Н-10 Стрий – Мамалига можна дістатися до села Гошів Калуського району, де на Ясній Горі розміщений Василіянський монастир та Духовний центр.
"Об’їзна Тисмениці (частина дороги Н-18 Івано-Франківськ — Тернопіль) приведе до села Погоні, де розміщений монастир Успіння Матері Божої. Уздовж дороги Р-24 Татарів — Кам’янець-Подільський є чимало сакральних пам’яток архітектури. Це часто відвідувані дерев’яні храми Верховинського району в селах Криворівня, Ільці та інші. Неподалік у храмі села Красник — відпустове місце із цілющою водою", - перераховує ОДА.
Також дорогою Р-38 Богородчани — Гута через село Солотвин можна дістатися Великого Хрестовоздвиженського Манявського Скиту, а шлях Р-62 Криворівня — Чернівці приведе до старовинних дерев’яних церков у селах Тюдів та Великий Рожин. У селі Верхній Ясенів можна піднятися до найвисокогірнішої церкви України, яка давно стала місцем паломництва.
Як повідомляв координатор "Великого будівництва" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, за перші 2 роки реалізації президентської інфраструктурної програми було відремонтовано і збудовано 14 тисяч км доріг.
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попиляти бабло на дорозі до церкви це зараз найважливіше
https://www.mvk.if.ua/religorg
дивні справи
Чорне - це біле, а день - це ніч
Кожен говорить про те, що його болить.
Зеленський виділив 1000 на лікування, зверніться і потратьте гроші не на цяцьки, а з користю для вашого здоровя - треба! Можете до психіатра звернутись - це також допомога і 1000 не пропаде.
- Вы слышали, чем закончилась инициатива по строительству новой хоральной синагоги в Киеве?
- Нет…
- Пошли за разрешением к этому шлимазлу, на Банковую… Так он поставил условия!
- Какие? Откат непомерный?
- Да если-бы только «откат»! Он хочет, чтобы перед семисвечником было оборудовано место для пианино, на котором он будет исполнять свои произведения! И не поверите, ЧЕМ!!!
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Досить поширене українське "пташине" прізвище. Перепелицею або перепілкою називають не тільки самицю (курочку), але в загальному всякого птаха цього виду. Самця частіше називають перепел, зрідка перепелин, перепелич. За що так могли прозвати людину? За маленький зріст, за жвавість, багатодітність, турботливість. Можливо, так могли прозвати й мисливця, який полював (ловив) перепілок."
да и "паломнице"-куме ввх прикольно кататься будет скоты зеленые еще не все фонды распили похоже