Польша предоставит Украине оборонные боеприпасы, - глава Бюро нацбезопасности Солох

Польша решила предоставить Украине оборонное оружие для защиты от агрессии России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

По словам Солоха, президент Польши после консультаций с президентом Зеленским и правительством поддержал идею предоставления военной поддержки Украине.

"Было принято решение о передаче украинской стороне оборонных боеприпасов, которые должны быть использованы для обороны, а не для нападения. Это решение прорабатывается министром обороны", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос поддержки Украины войском польским сегодня не стоит, - глава Бюро нацбезопасности Польши Солох