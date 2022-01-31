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Польша предоставит Украине оборонные боеприпасы, - глава Бюро нацбезопасности Солох

Польша предоставит Украине оборонные боеприпасы, - глава Бюро нацбезопасности Солох

Польша решила предоставить Украине оборонное оружие для защиты от агрессии России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

По словам Солоха, президент Польши после консультаций с президентом Зеленским и правительством поддержал идею предоставления военной поддержки Украине.

"Было принято решение о передаче украинской стороне оборонных боеприпасов, которые должны быть использованы для обороны, а не для нападения. Это решение прорабатывается министром обороны", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос поддержки Украины войском польским сегодня не стоит, - глава Бюро нацбезопасности Польши Солох

Автор: 

оружие (10264) Польша (8511) Солох Павел (13)


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Топ комментарии
+54
https://twitter.com/GadzillaStrong Gadzilla bloger

Dzięki Polsko!
Польша предложила Украине безвозмездную военно-техническую помощь.

А Кремль и вата так надеялись, что Польша начнет войну с Украиной за Львов, но что-то пошло не так!
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31.01.2022 14:14 Ответить
+33
Слава Польші!
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31.01.2022 14:11 Ответить
+17
Польща, Литва, Естонія, Латвія, США, Канада, Англія, Чехія, Швеція допомагають Україні всім, чим тільки можуть, щоб ми захистилися від "брата". Ось де реальні друзі. А Гундос і його свора стоять за "братів", вигоражують їх, що вони не нападають, що вони хороші, що вони брати. А "брати" виявилися то зовсім не брати, а відверті вороги хуже фашиста і нациста.
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31.01.2022 14:24 Ответить
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Слава Польші!
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31.01.2022 14:11 Ответить
противотанковые мины что ле?
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31.01.2022 14:12 Ответить
кусок тупинского говна ,не только мины
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31.01.2022 15:52 Ответить
А чЬО тока - дай? Коли вже буде - на?
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31.01.2022 14:13 Ответить
https://twitter.com/GadzillaStrong Gadzilla bloger

Dzięki Polsko!
Польша предложила Украине безвозмездную военно-техническую помощь.

А Кремль и вата так надеялись, что Польша начнет войну с Украиной за Львов, но что-то пошло не так!
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31.01.2022 14:14 Ответить
не тільки сподівались, а безбожно топили на всіх гілках і підкастах що саме так і буде.
що тільки не писали щоб нацькувати один на одного. Згадували всі конфлікти і неподобства де хоть якось фігурували наші країни. Навіть підлаштовували провокації щодо паплюженняпам'яток
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31.01.2022 14:19 Ответить
А там, воюй не воюй, останешься при своих интересах(обоюдно). Бо всем известно, шо часть Польши была отдана нам, часть украинской территории - Польше. Это сталин выравнивал в одну линию границу СССР, когда приобретал Прибалтику с потрохами.
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31.01.2022 14:23 Ответить
Нічого дивного, це в інтересах Польщі і всієї Європи, яка була б наступною після України. Краще зброю дати ніж воювати
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31.01.2022 15:08 Ответить
Не всі європейські країни дають нам зброю.
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31.01.2022 15:11 Ответить
Німеччині це ж не загрожує, так як Польщі
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31.01.2022 15:14 Ответить
Хто зна ...
Може в хутіна ностальгія не тільки за срср, а і за дрезденским будинком культури.
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31.01.2022 15:21 Ответить
кто сказал что безвозмездную? Помощь от Великобритании на 2.3 млрд$ тоже называли безвозмездной, а оказался кредит
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31.01.2022 15:23 Ответить
Кредит на що саме?
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31.01.2022 15:30 Ответить
Надька медведчуківська видала, що США продають нам зброю, посольство США спростувало цю дезу.
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31.01.2022 15:32 Ответить
Ты сам себе придумало кредит? Помню бегало тут с вопросами о кредитах))) сдохните уже лаптеногие)))
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31.01.2022 15:53 Ответить
Я понимаю, что главная задача у таких как ты развязать войну и сдохнуть там, но нормальные люди хотят жить в развивающейся стране, а не платить дань другим странам в виде кредитов.

https://censor.net/ua/news/3312591/rada_ratyfikuvala_ugodu_pro_17_mlrd_funtiv_sterlingiv_kredytu_vid_velykoyi_brytaniyi_na_rozvytok_vms
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31.01.2022 17:06 Ответить
То есть, твоё любимое ***** уже убило 15000 Украинцев, захватило и засрало территории, а развязывают войну жители Украины? А ну пшло отсюда падаль набутылочная
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31.01.2022 17:29 Ответить
так ты и тебе подобные сидят тут сутками и мечтают как они Воронеж с Кубанью вернут, а тем временем Украина набирает кредиты, которые нужно будет отдавать в течение нескольких десятилетий, даже при условии что кацапия развалится, это явно не даст нормально развиваться Украине еще долгое время. 73% выбрали зе потому что хотели "мир любой ценой" и что в итоге?
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31.01.2022 17:36 Ответить
Наши кредиты ***** твоё отдавать будет, В качестве репараций))
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31.01.2022 17:54 Ответить
хорошо бы, только о развели кацапов уже 8 лет рассказывают, а что то все никак. это видимо твоя главная мечта на сегодня, у ограниченных только так.
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31.01.2022 19:58 Ответить
Рашистское животное ,идешь куда? Правильно,нах ,причем без всяких комментарий и возражений...
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31.01.2022 15:56 Ответить
для таких как ты, все кто задумается о последствиях такой "помощи", рашисты, на другого у вас ума не хватает, я это прекрасно понимаю.
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31.01.2022 17:08 Ответить
Вот что бесит когда слышу дай, мо, почему зебилам не запретить огульный вывод валюты из Украины...
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31.01.2022 14:19 Ответить
так тогда не один инвестор больше в Украину не зайдет.
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31.01.2022 15:25 Ответить
А твоё какое дело? Лаптеногий
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31.01.2022 15:54 Ответить
Рагули? Твоя срань даже не газифицирована в европейской части, срать ходите на дырку, сдёрни отсюда падаль
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31.01.2022 17:31 Ответить
Скулит сейчас твоё *****, мразь ты фсбешная, передай ему привет, и скажи глотки ваши резать будем только в путь
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31.01.2022 19:59 Ответить
Респект шановне панство))
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31.01.2022 14:20 Ответить
Польща, Литва, Естонія, Латвія, США, Канада, Англія, Чехія, Швеція допомагають Україні всім, чим тільки можуть, щоб ми захистилися від "брата". Ось де реальні друзі. А Гундос і його свора стоять за "братів", вигоражують їх, що вони не нападають, що вони хороші, що вони брати. А "брати" виявилися то зовсім не брати, а відверті вороги хуже фашиста і нациста.
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31.01.2022 14:24 Ответить
а як же ж їх не захищати, бо у бубосини там серіяль "скати" йде, вже у лідери вибився..
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31.01.2022 14:28 Ответить
гундосий так і буде поводитись,на кацапорилих він баблоси заробляє а в Європі вкладає в бізнес і нерухомість.Україна ж (він сам сказав про німецькі фільми), де його 73% поставили сутенером.
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31.01.2022 19:03 Ответить
Давай ,да поболее ,лишними не будут и в хозяйстве пригодятся ...
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31.01.2022 14:24 Ответить
Дякуємо
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31.01.2022 14:28 Ответить
_Все так подчёркивают "оборонное"... Ну да, ну да, это же Украина агрессор, нарушитель международного права, зачинщик войн. Бесит.
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31.01.2022 14:29 Ответить
Оборонні ********** не буть лежати без діла, а будуть застосовані проти терористів і ворогів Польщі, України і цивілізованого Світу.
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31.01.2022 14:30 Ответить
Дуже цінно акцентувати, що ********** оборонні. А то вдруг ми вирвшимо повернути Холмщину та Підлящща. Чи бувають взагалі виключно оборонні **********? Гранати я знаю що бувають, а снаряди....
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31.01.2022 14:30 Ответить
Ми ж не кацапи, щоб зазіхати на визнані світом кордони, як і поляки.
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31.01.2022 14:33 Ответить
Звичайно ні. Я розумію, що поляки політично перестраховуються кажучи, що ********** "оборонні". Ясно шо Україна обороняється. Та кулі і снаряди напевне не бувають виключно оборонного характеру
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31.01.2022 21:02 Ответить
Бувають! Коли вони застосовуються у стаціонарних артилерійських системах Про "лінію Мажино" "Маннергейма" "Зігфріда" чув? Те ж саме стосується і берегових батарей які прикривають морське узбережжя країни От ми і будемо використовувать їх виключно для "оборони" - закладемо їх у берегові батареї а запас снарядів власних того ж калібру передамо у війська
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31.01.2022 15:10 Ответить
Ну хіба що так. Заяви як на мене такі звичайно політичні.
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31.01.2022 20:59 Ответить
Лучше скажи почему тебя лаптеногая мордва сраная плюсует?
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31.01.2022 15:55 Ответить
Краще... Краще пішов у дупу ботяра!
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31.01.2022 21:03 Ответить
СБУ и контрразведке - провести внеочередную проверку мест хранения БП и оружия, откомандировать по дополнительному лс на арсеналы и склады, обеспечить бесполётную зону над складами, направить радиооборудование, перехватывающее управление дронами, усилить охранение

а то западные партнеры не поймут, если нлау и джавелины полыхнут
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31.01.2022 14:35 Ответить
01.31.2022
Вторжение красно-коричневых полчищ Москаль Орды произойдет во время заключительной церемонии зимней Олимпиады. Одновременно, коммурастический режим Китая совершит вторжение на Тайвань. Одновременно будут организованы массированные террористические и кибер атаки по всему миру. Синхронные операции по захвату Украины и Тайваня планируется завершить в течении 10 - 12 дней, пока Запад будет определять уровень своей озабоченности.
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31.01.2022 14:44 Ответить
А на 13-й день чего случится? Дюже интересно.
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31.01.2022 14:47 Ответить
на 13-й день, Европа скажет:
" конфликт не имеет военного решения, надо заглянуть в глаза, сесть за стол переговоров ......"
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31.01.2022 14:57 Ответить
И далеко зайдут кремляди к 13-му деньку?
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31.01.2022 15:23 Ответить
запланировано восстановить российскую границу с Румынией и Польшей
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31.01.2022 15:34 Ответить
И заодно на швабру присесть Да, тувинец?.
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31.01.2022 15:58 Ответить
Каким образом? Прямо попрут бурятками по 100 км в день? В принципе, в штабе фюрера все малосольные.
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31.01.2022 19:05 Ответить
The Washington Post сообщает,что у главы РФ может быть план очень быстро разгромить украинских военных, однако успешная военная операция не сможет решить большинства других проблем, с которыми он столкнется.
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31.01.2022 19:30 Ответить
Если у вас план, мистер Фикс?
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01.02.2022 00:03 Ответить
У вас есть план, мистер Фикс?
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01.02.2022 00:11 Ответить
Апокалипсис...
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31.01.2022 14:57 Ответить
...cего дня...
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31.01.2022 15:13 Ответить
так 1ого февраля же планируют, опять перенесли?
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31.01.2022 15:28 Ответить
да, таваришчь Цзынь Цзынь решил посмотреть олимпийские игры, девки уже заказаны!
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31.01.2022 15:37 Ответить
Планировали на бутылку, оказалось на швабру Обосралося ваше *****
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31.01.2022 15:59 Ответить
зачем ты свои будни всем рассказываешь? ***** не мое.
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31.01.2022 16:52 Ответить
Бред сивой кобылы Что-то лубянка совсем на кадры оскудела
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31.01.2022 15:57 Ответить
Польша имеет ПВО пэтриоты и может их с составом в Украину перекинуть.
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31.01.2022 14:45 Ответить
От это был бы подарочек так подарочек
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31.01.2022 18:36 Ответить
А там не надо никаких разрешений от Германии?
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31.01.2022 19:08 Ответить
польша с радостью выйдет на границу 1939 года в нужный момент
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31.01.2022 20:39 Ответить
Оборона України це оборона Польщі!
Сильна Україна це сильна Польща!
Безпечна Україна це безпечна Польща!
Процвітаюча Україна це процвітаюча Польща!
Разом ми сила!
Дякуємо Польщі!
Імперія зла московія буде переможена!
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31.01.2022 14:55 Ответить
Дякуємо справжнім Друзям
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31.01.2022 14:58 Ответить
Нужно переформатировать НАТО. Южный фланг Турция - Азербайджан- Грузия. Северный фланг Швеция - Норвегия - Дания - Финляндия Центральная ось Польша, Украина, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Молдова, Чехия и Словакия. Атлантика - США, Канада, Великобритания. ( и пускай желающие присоединяются).
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31.01.2022 15:03 Ответить
супер .скоро . захистимо і свій Крим і Донбас
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31.01.2022 15:03 Ответить
О и эти туда же! Т.е. для контратаки или наступления нельзя, только в обороне по наступающему противнику можно?
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31.01.2022 16:44 Ответить
Подяка полякам! Dzięki Polsko!
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31.01.2022 18:55 Ответить
Святослав Носов: Я вчера ночью перетирал в чатрулетке с российским кадровым офицером .На удивление вменяемым .
1. Ну, враг не обязательно должен пускать слюни, как дебил и путать правый ботинок с левым.
Мы обсуждали теорию майданов, преемственность власти и стоимость билета в Эль Рей.
2. Не так люто как Полтава, но и не так гуманно, как Луганский. Пока не дошли до «честного слова русского офицера» под Иловайском. После чего его перекосyoбило. «Нас зашкварили», - сказал мой собеседник. «Замазали кровью, чтобы мы не спрыгнули».
3. - То есть, ты в курсе случившегося? - Все в курсе. - И что? - А что?.. Застрелиться теперь? И посмотрел на меня так, что лопнули два пикселя на мониторе. Мы никогда не договоримся.
4. Ненависть России к нам того же рода, что преступник испытывает к жертве, алкоголик к водке, а школьник к школе. Чем больше они лгут и грабят, тем сильнее ненавидят нас. Потому что они понимают, что мы понимаем, что они понимают. И так без конца. Отсюда желание убить жертву, 5 . разбить бутылку, сжечь школу, чтобы отказаться от осознанного греха и начать все с чистого листа. Но с тем же результатом. Потому что проблема в них самих, а не в школе и водке. -Слушай, но мы же реально похожи! Полчаса уже разговариваем, понимаем друг друга. Политика, вот это все…
6. Если бы Украина вошла в состав России, это был бы золотой участок. Витрина Евразии, понимаешь? Россия пошла бы на любые расходы, это же цивилизационный проект!
- Как только Украина станет «золотым участком», вы сами переедете жить сюда, а нам выдадите кайло и отправите в Воркуту.
7. Как в Крыму, где северодвинские отставники ВМФ выгоняют татар. Вы даже вышиванки наденете и научитесь выговаривать «паляныцю», чтобы только не жить в своей стране дураков и дорог. Знаешь, я не против, когда к нам приезжают толковые люди с нормальным ментальным протоколом.
8. Но я не хочу вместо тебя жить в твоей Воркуте .
А «витрина цивилизации» после этого превратится в витрину совкового гастронома с мороженым хеком.
Почему так много россиян в Балтии, кстати?
- Б@@@ть, - сказал со злобой мой визави🤬.
- Я думал ты нормальный человек, а ты русофоб.
9. И переключил канал. Русофоб - это любой, кто не хочет жить вместо россиянина в его сраной России, уступив ему свой ухоженный дом в обмен на его засранную ярангу.
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31.01.2022 18:56 Ответить
зачем вы постите эту рашкованскую пропаганду?
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31.01.2022 20:38 Ответить
Об авторе : Gorky Look (справжнє ім'я Святослав Волков (Носов) Гіркий лук, Горе лукове; пом. https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 19 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 https://uk.wikipedia.org/wiki/Gorky_Look#cite_note-1 [1] ) - популярний український російськомовний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3 блогер . Вів однойменний блогhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Gorky_Look#cite_note-2 [2] у стилі політичної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0 сатири на платформі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%96 ЖЖ .https://uk.wikipedia.org/wiki/Gorky_Look#cite_note-3 [3] Тема блогу - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BF «кацапознавство» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. «кацаповедение»).

Блог[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Gorky_Look&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Gorky_Look&action=edit&section=2 ред. код ]

Блог був створений 1 листопада 2014, у ньому автор в іронічній формі висміював імперськість і відсталість https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) «русского міра» .https://uk.wikipedia.org/wiki/Gorky_Look#cite_note-5 [5] Основною метою блогу декларував вивчення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3) «ватної мутації» людства.https://uk.wikipedia.org/wiki/Gorky_Look#cite_note-6 [6] Блог вівся у форматі «катедри», де Gorky Look виступав як професор, а читачі - як кадети. Дописи блогу часто виходять за рамки пристойності та мають яскраво виражене сатиричне «антиватне» та «антикацапське» спрямування. Усього за кілька місяців проєкт вийшов у топи блогів, новин та оглядів, збираючи рекордну кількість переглядів і коментарів.
2017 року з'являється автономна версія блогу gorky-look.org.ua/.
А тепер поясніть мені , будь ласочка . чого це "рашкованска пропагада"?

Джерело:https://uk.wikipedia.org/wiki/Gorky_Look.
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31.01.2022 20:46 Ответить
"Очевідние вещі", те, що автор- український блогер та висміював вату. Суть тексту- що підорашки брехуни, кати та злочинці. А про те що ти мрієш- що ти один Д,артаньян- а всі інші- "ідіоти" та ти читаеш рашкованські сайти - то тільки манкурти та опзжна наволоч шарія їх читае. Різниці між ними та тобою відповідно не бачу. Основна теза - ти самовпевнене хамло
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31.01.2022 20:57 Ответить
все эти блохеры тупо работают прокси к рашкованскому первому аналу. говорят то же, что и они, только в обертке, чтобы не так обидно было.
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31.01.2022 20:52 Ответить
НАМ РАКЕТЫ НУЖНЫ ХОТЬ МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ !!!
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31.01.2022 19:19 Ответить
а вчера тут бот врал, что уже привезли)
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31.01.2022 20:33 Ответить
Не зря Порох был в Польше?))
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31.01.2022 22:20 Ответить
 
 