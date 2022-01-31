Польща надасть Україні оборонні боєприпаси, - очільник Бюро нацбезпеки Солох
Польща вирішила надати України оборонну зброю для захисту від агресії Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польске радіо", про це заявив очільник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох.
За словами Солоха, президент Польщі після консультацій з президентом Зеленським та урядом підтримав ідею надання військової підтримки Україні.
"Було ухвалено рішення про передачу українській стороні оборонних боєприпасів, які мають використовуватися для оборони, а не для нападу. Це рішення опрацьовується міністром оборони", - зазначив він.
Топ коментарі
+54 Алла Новосад #194524
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+33 Павел Северин #429850
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+17 Анатолий К #427424
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Dzięki Polsko!
Польша предложила Украине безвозмездную военно-техническую помощь.
А Кремль и вата так надеялись, что Польша начнет войну с Украиной за Львов, но что-то пошло не так!
що тільки не писали щоб нацькувати один на одного. Згадували всі конфлікти і неподобства де хоть якось фігурували наші країни. Навіть підлаштовували провокації щодо паплюженняпам'яток
Може в хутіна ностальгія не тільки за срср, а і за дрезденским будинком культури.
https://censor.net/ua/news/3312591/rada_ratyfikuvala_ugodu_pro_17_mlrd_funtiv_sterlingiv_kredytu_vid_velykoyi_brytaniyi_na_rozvytok_vms
а то западные партнеры не поймут, если нлау и джавелины полыхнут
Вторжение красно-коричневых полчищ Москаль Орды произойдет во время заключительной церемонии зимней Олимпиады. Одновременно, коммурастический режим Китая совершит вторжение на Тайвань. Одновременно будут организованы массированные террористические и кибер атаки по всему миру. Синхронные операции по захвату Украины и Тайваня планируется завершить в течении 10 - 12 дней, пока Запад будет определять уровень своей озабоченности.
" конфликт не имеет военного решения, надо заглянуть в глаза, сесть за стол переговоров ......"
Сильна Україна це сильна Польща!
Безпечна Україна це безпечна Польща!
Процвітаюча Україна це процвітаюча Польща!
Разом ми сила!
Дякуємо Польщі!
Імперія зла московія буде переможена!
1. Ну, враг не обязательно должен пускать слюни, как дебил и путать правый ботинок с левым.
Мы обсуждали теорию майданов, преемственность власти и стоимость билета в Эль Рей.
2. Не так люто как Полтава, но и не так гуманно, как Луганский. Пока не дошли до «честного слова русского офицера» под Иловайском. После чего его перекосyoбило. «Нас зашкварили», - сказал мой собеседник. «Замазали кровью, чтобы мы не спрыгнули».
3. - То есть, ты в курсе случившегося? - Все в курсе. - И что? - А что?.. Застрелиться теперь? И посмотрел на меня так, что лопнули два пикселя на мониторе. Мы никогда не договоримся.
4. Ненависть России к нам того же рода, что преступник испытывает к жертве, алкоголик к водке, а школьник к школе. Чем больше они лгут и грабят, тем сильнее ненавидят нас. Потому что они понимают, что мы понимаем, что они понимают. И так без конца. Отсюда желание убить жертву, 5 . разбить бутылку, сжечь школу, чтобы отказаться от осознанного греха и начать все с чистого листа. Но с тем же результатом. Потому что проблема в них самих, а не в школе и водке. -Слушай, но мы же реально похожи! Полчаса уже разговариваем, понимаем друг друга. Политика, вот это все…
6. Если бы Украина вошла в состав России, это был бы золотой участок. Витрина Евразии, понимаешь? Россия пошла бы на любые расходы, это же цивилизационный проект!
- Как только Украина станет «золотым участком», вы сами переедете жить сюда, а нам выдадите кайло и отправите в Воркуту.
7. Как в Крыму, где северодвинские отставники ВМФ выгоняют татар. Вы даже вышиванки наденете и научитесь выговаривать «паляныцю», чтобы только не жить в своей стране дураков и дорог. Знаешь, я не против, когда к нам приезжают толковые люди с нормальным ментальным протоколом.
8. Но я не хочу вместо тебя жить в твоей Воркуте .
А «витрина цивилизации» после этого превратится в витрину совкового гастронома с мороженым хеком.
Почему так много россиян в Балтии, кстати?
- Б@@@ть, - сказал со злобой мой визави🤬.
- Я думал ты нормальный человек, а ты русофоб.
9. И переключил канал. Русофоб - это любой, кто не хочет жить вместо россиянина в его сраной России, уступив ему свой ухоженный дом в обмен на его засранную ярангу.
Блог[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Gorky_Look&veaction=edit§ion=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Gorky_Look&action=edit§ion=2 ред. код ]
Блог був створений 1 листопада 2014, у ньому автор в іронічній формі висміював імперськість і відсталість https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) «русского міра» .https://uk.wikipedia.org/wiki/Gorky_Look#cite_note-5 [5] Основною метою блогу декларував вивчення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3) «ватної мутації» людства.https://uk.wikipedia.org/wiki/Gorky_Look#cite_note-6 [6] Блог вівся у форматі «катедри», де Gorky Look виступав як професор, а читачі - як кадети. Дописи блогу часто виходять за рамки пристойності та мають яскраво виражене сатиричне «антиватне» та «антикацапське» спрямування. Усього за кілька місяців проєкт вийшов у топи блогів, новин та оглядів, збираючи рекордну кількість переглядів і коментарів.
2017 року з'являється автономна версія блогу gorky-look.org.ua/.
А тепер поясніть мені , будь ласочка . чого це "рашкованска пропагада"?
Джерело:https://uk.wikipedia.org/wiki/Gorky_Look.