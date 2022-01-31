Польща надасть Україні оборонні боєприпаси, - очільник Бюро нацбезпеки Солох

Польща вирішила надати України оборонну зброю для захисту від агресії Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польске радіо", про це заявив очільник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох.

За словами Солоха, президент Польщі після консультацій з президентом Зеленським та урядом підтримав ідею надання військової підтримки Україні.

"Було ухвалено рішення про передачу українській стороні оборонних боєприпасів, які мають використовуватися для оборони, а не для нападу. Це рішення опрацьовується міністром оборони", - зазначив він.

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