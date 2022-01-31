Противоаварийные работы в киевском костеле Святого Николая завершены, - Ткаченко

Противоаварийные работы в киевском Костеле им. Святого Николая, пострадавшем в результате пожара в сентябре прошлого года, завершены.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в своем телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарю всех благотворителей, которые присоединились к спасению памятника. На мой взгляд, нам удалось достичь открытой коммуникации государства, представителей бизнеса и граждан Украины. В общем, сумма полученная от благотворителей составила 21 704 389,31 грн. Все средства идут на восстановление костела. Цифры добровольной помощи поражают, как и поражает то, с какой скоростью они были собраны", - отметил Ткаченко.

Он подчеркнул, что целью противоаварийных работ было устранить опасные элементы для нахождения внутри и подготовить памятку для дальнейших реставрационных работ.

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В частности, сделано следующее:

- проведены лабораторные исследования и экспертиза конструкций достопримечательности;

- исследовано влияние пожара на все конструкции здания;

- разработана проектно-сметная документация на преодоление последствий пожара и проведение противоаварийных работ;

- произведены закупки и заключен договор подряда на выполнение противоаварийных работ;

- организована служба заказчика и технический надзор за выполнением работ подрядчиком;

- выполнен монтаж новых временных оконных конструкций;

- произведена очистка всех стен от сажи;

- устроены временные полы, которые будут эксплуатироваться и в дальнейшем во время реставрации;

- установлены защитные сетки для защиты от падения элементов декора с потолка Костела;

- разработана заново и восстановлена ​​вся система отопления;

- смонтировано новое освещение;

- демонтированы опасные элементы;

- демонтированы люстры, пострадавшие при пожаре;

- Убран мусор и полностью восстановлена ​​функциональность достопримечательности.

Далее Костел ожидает реставрация (даже две: внутри и снаружи).

"К ее завершению проводить концертную деятельность внутри будет нельзя. Поэтому мы ищем помещения для размещения творческого коллектива Дома органной музыки для возобновления их постоянной занятости. Коллектив надеется, что будет возможность приспособить здание кинотеатра "Киев" под концертный зал. Поэтому мы ведем предварительные консультации с КГГА", - .

Что касается финансирования реставрационных работ, то они, по словам Ткаченко, будут проводиться за средства из госбюджета в рамках программы "Большая Реставрация".

Глава Минкульта подчеркнул, что реставрация фасада и реставрация работ внутри – два отдельных проекта.

"Ориентируемся начать реставрационные работы по фасаду в марте. Сейчас проект реставрационных работ дорабатывается. На реставрацию же внутренней части также будем готовить проект. Так же, как с рабочей группой при МКИП по противоаварийным работам, в рабочую группу по реставрации войдут представители католической общины", - резюмировал Ткаченко.