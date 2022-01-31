Протиаварійні роботи у київському костелі Святого Миколая завершено, - Ткаченко

Протиаварійні роботи у київському Костелі ім. Святого Миколая, що постраждав внаслідок пожежі у вересні минулого року, завершено.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний усім благодійникам, які долучились до порятунку пам’ятки. На мій погляд, нам вдалось досягнути відкритої комунікації держави, представників бізнесу та громадян України. Безпрецедентний випадок. Загалом, сума отримана від благодійників склала 21 704 389,31 грн. Усі кошти йдуть на відновлення костелу. Цифри добровільної допомоги вражають, як і вражає те, з якою швидкістю їх було зібрано", - зазначив Ткаченко.

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Він наголосив, що метою протиаварійних робіт було усунути небезпечні елементи для знаходження всередині та підготувати пам’ятку для подальших реставраційних робіт.



Зокрема, зроблено наступне:

- Проведено лабораторні дослідження та експертизу конструкцій пам’ятки;

- Досліджено вплив пожежі на всі конструкції будівлі;

- Розроблено проектно-кошторисну документацію на подолання наслідків пожежі та проведення протиаварійних робіт;

- Проведено закупівлі та заключено договір підряду на виконання протиаварійних робіт;

- Організовано службу замовника та технічний нагляд за виконанням робіт підрядником;

- Виконано монтаж нових тимчасових віконних конструкцій;

- Проведено очистку всіх стін від сажі;

- Влаштовано тимчасові підлоги які будуть експлуатувати і надалі під час реставрації;

- Встановлено захисні сітки для захисту від падіння елементів декору зі стелі Костелу;

- Розроблено заново та відновлено всю систему опалення;

- Змонтовано нове освітлення;

- Демонтовано небезпечні елементи;

- Демонтовано люстри, які постраждали під час пожежі;

- Прибрано сміття та повністю відновлено функціональність пам’ятки.





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Далі на Костел очікує реставрація (навіть дві: всередині та ззовні).

"До її завершення проводити концертну діяльність всередині буде не можна. Тому ми шукаємо приміщення для розміщення творчого колективу Будинку органної музики для відновлення їх постійної зайнятості. Колектив сподівається, що буде можливість пристосувати будівлю Кінотеатру "Київ" під концертну залу. Тому ми ведемо попередні консультації з КМДА", - .



Щодо фінансування реставраційних робіт, то вони, за словами Ткаченка, проводитимуться за кошти з держбюджету в межах програми "Велика Реставрація".

Очільник Мінкульту підкреслив, що реставрація фасаду і реставрація робіт всередині – два окремі проекти.



"Орієнтуємось розпочати реставраційні роботи по фасаду у березні. Наразі проект реставраційних робіт допрацьовується. На реставрацію ж внутрішньої частини також готуватимемо проект. Так само, як з робочою групою при МКІП щодо протиаварійних робіт, до робочої групи з реставрації увійдуть представники католицької громади", - резюмував Ткаченко.