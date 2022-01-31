РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5583 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
7 315 16

Польша направила в Украину 29 грузовиков с гуманитарной помощью

Польша направила в Украину 29 грузовиков с гуманитарной помощью

Польское правительство решило направить в Украину грузовики с гуманитарной помощью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на RMF24.

29 грузовиков с гуманитарной помощью из Польши для Украины уже направляются в Киев.

В прицепах грузовиков – одеяла, матрасы и лагерные кровати. Правительственное агентство стратегических резервов выделило 9 тысяч таких комплектов. Кроме того, часть груза составляют различные виды одежды и медицинские принадлежности - в частности, бинты и марля.

Также было решено, что Польша предоставит Украине 2 миллиона масок для защиты от коронавирусной инфекции.

Колонна уже прибыла на границу, идет растаможка. Приезд груза в Киев ожидается завтра.

Напомним, кроме гуманитарной помощи Польша предоставит Украине оборонные боеприпасы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша предоставит Украине оборонные боеприпасы, - глава Бюро нацбезопасности Солох

Автор: 

Польша (8511) гуманитарная помощь (1267)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
Дякуємо братньому народу!
показать весь комментарий
31.01.2022 17:12 Ответить
+20
Бинти, марля...
Зеля навіть цього не припас.
А що в нас в держсховищах вже ніц нема ? Миші і бинти зжерли ?
показать весь комментарий
31.01.2022 17:07 Ответить
+20
показать весь комментарий
31.01.2022 17:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бинти, марля...
Зеля навіть цього не припас.
А що в нас в держсховищах вже ніц нема ? Миші і бинти зжерли ?
показать весь комментарий
31.01.2022 17:07 Ответить
Бинти і марля - це за офіційною версією.
показать весь комментарий
31.01.2022 17:10 Ответить
А за неофіційною ?
показать весь комментарий
31.01.2022 17:23 Ответить
а за неофіційною - краще промовчати.... а то в нашого говнокомандуючого знову діарея почнеться....
показать весь комментарий
31.01.2022 19:52 Ответить
Та щоб він вже стік через якусь невідому сраку.
показать весь комментарий
31.01.2022 22:59 Ответить
Завтра створення УПА
показать весь комментарий
31.01.2022 17:12 Ответить
Дякуємо братньому народу!
показать весь комментарий
31.01.2022 17:12 Ответить
Не миші. Головна миша режиму Зеленського це барига на прізвище Радуцкий. Зараз для цього ворюги від медицини настав зоряний час для збагачення .
показать весь комментарий
31.01.2022 17:12 Ответить
було б добре як би ця гуманітарка була така як з раші в ордло
показать весь комментарий
31.01.2022 17:13 Ответить
Гуманытарка уже НАТОвского образца или из старых запасов Варшавского договора?
показать весь комментарий
31.01.2022 17:20 Ответить
К весенним паводкам на Закарпатье пригодится. Спасибо.
показать весь комментарий
31.01.2022 17:21 Ответить
показать весь комментарий
31.01.2022 17:22 Ответить
Наша Маша.
Карикатурист Александр Попов, 2006 год, "Маша и медведи".
А можно что-нибудь на тему "Утро в лесу"? Шишкина?
показать весь комментарий
31.01.2022 17:44 Ответить
Мозги привезите, лучше, для быдлоизбирателей.
показать весь комментарий
31.01.2022 17:29 Ответить
29 польских грузовиков с гуманитаркой 7,62 тоже лишними не будут.
показать весь комментарий
31.01.2022 17:57 Ответить
NATO в хату добрий вечір
показать весь комментарий
31.01.2022 18:24 Ответить
 
 