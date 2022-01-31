Польша направила в Украину 29 грузовиков с гуманитарной помощью
Польское правительство решило направить в Украину грузовики с гуманитарной помощью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на RMF24.
29 грузовиков с гуманитарной помощью из Польши для Украины уже направляются в Киев.
В прицепах грузовиков – одеяла, матрасы и лагерные кровати. Правительственное агентство стратегических резервов выделило 9 тысяч таких комплектов. Кроме того, часть груза составляют различные виды одежды и медицинские принадлежности - в частности, бинты и марля.
Также было решено, что Польша предоставит Украине 2 миллиона масок для защиты от коронавирусной инфекции.
Колонна уже прибыла на границу, идет растаможка. Приезд груза в Киев ожидается завтра.
Напомним, кроме гуманитарной помощи Польша предоставит Украине оборонные боеприпасы.
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Зеля навіть цього не припас.
А що в нас в держсховищах вже ніц нема ? Миші і бинти зжерли ?
Карикатурист Александр Попов, 2006 год, "Маша и медведи".
А можно что-нибудь на тему "Утро в лесу"? Шишкина?