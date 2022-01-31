Польша направила в Украину 29 грузовиков с гуманитарной помощью

Польское правительство решило направить в Украину грузовики с гуманитарной помощью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на RMF24.

29 грузовиков с гуманитарной помощью из Польши для Украины уже направляются в Киев.

В прицепах грузовиков – одеяла, матрасы и лагерные кровати. Правительственное агентство стратегических резервов выделило 9 тысяч таких комплектов. Кроме того, часть груза составляют различные виды одежды и медицинские принадлежности - в частности, бинты и марля.

Также было решено, что Польша предоставит Украине 2 миллиона масок для защиты от коронавирусной инфекции.

Колонна уже прибыла на границу, идет растаможка. Приезд груза в Киев ожидается завтра.

Напомним, кроме гуманитарной помощи Польша предоставит Украине оборонные боеприпасы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша предоставит Украине оборонные боеприпасы, - глава Бюро нацбезопасности Солох