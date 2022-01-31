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Новини Допомога Україні
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Польща направила до України 29 вантажівок із гуманітарною допомогою

Польща направила до України 29 вантажівок із гуманітарною допомогою

Польський уряд вирішив направити до України вантажівки з гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на RMF24.

29 вантажівок з гуманітарою допомогою з Польщі для України вже прямує до Києва.

У причепах вантажівок - ковдри, матраци та табірні ліжка. Урядове агентство стратегічних резервів виділило 9 тисяч таких комплектів. Крім того, частину вантажу становлять різні види одягу та медичне приладдя - зокрема, бинти та марля.

Також було вирішено, що Польща надасть Україні 2 мільйони масок для захисту від коронавірусної інфекції.

Колона вже прибула на кордон, триває розмитнення. Приїзд вантажу до Києва очікується завтра.

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Нагадаємо, крім гуманітарної допомоги, Польща надасть Україні оборонні боєприпаси.

Польща (8629) гуманітарна допомога (1004)


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Топ коментарі
+21
Дякуємо братньому народу!
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31.01.2022 17:12 Відповісти
+20
Бинти, марля...
Зеля навіть цього не припас.
А що в нас в держсховищах вже ніц нема ? Миші і бинти зжерли ?
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31.01.2022 17:07 Відповісти
+20
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31.01.2022 17:22 Відповісти
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Бинти, марля...
Зеля навіть цього не припас.
А що в нас в держсховищах вже ніц нема ? Миші і бинти зжерли ?
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31.01.2022 17:07 Відповісти
Бинти і марля - це за офіційною версією.
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31.01.2022 17:10 Відповісти
А за неофіційною ?
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31.01.2022 17:23 Відповісти
а за неофіційною - краще промовчати.... а то в нашого говнокомандуючого знову діарея почнеться....
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31.01.2022 19:52 Відповісти
Та щоб він вже стік через якусь невідому сраку.
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31.01.2022 22:59 Відповісти
Завтра створення УПА
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31.01.2022 17:12 Відповісти
Дякуємо братньому народу!
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31.01.2022 17:12 Відповісти
Не миші. Головна миша режиму Зеленського це барига на прізвище Радуцкий. Зараз для цього ворюги від медицини настав зоряний час для збагачення .
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31.01.2022 17:12 Відповісти
було б добре як би ця гуманітарка була така як з раші в ордло
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31.01.2022 17:13 Відповісти
Гуманытарка уже НАТОвского образца или из старых запасов Варшавского договора?
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31.01.2022 17:20 Відповісти
К весенним паводкам на Закарпатье пригодится. Спасибо.
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31.01.2022 17:21 Відповісти
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31.01.2022 17:22 Відповісти
Наша Маша.
Карикатурист Александр Попов, 2006 год, "Маша и медведи".
А можно что-нибудь на тему "Утро в лесу"? Шишкина?
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31.01.2022 17:44 Відповісти
Мозги привезите, лучше, для быдлоизбирателей.
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31.01.2022 17:29 Відповісти
29 польских грузовиков с гуманитаркой 7,62 тоже лишними не будут.
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31.01.2022 17:57 Відповісти
NATO в хату добрий вечір
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31.01.2022 18:24 Відповісти
 
 