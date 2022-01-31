Польща направила до України 29 вантажівок із гуманітарною допомогою
Польський уряд вирішив направити до України вантажівки з гуманітарною допомогою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на RMF24.
29 вантажівок з гуманітарою допомогою з Польщі для України вже прямує до Києва.
У причепах вантажівок - ковдри, матраци та табірні ліжка. Урядове агентство стратегічних резервів виділило 9 тисяч таких комплектів. Крім того, частину вантажу становлять різні види одягу та медичне приладдя - зокрема, бинти та марля.
Також було вирішено, що Польща надасть Україні 2 мільйони масок для захисту від коронавірусної інфекції.
Колона вже прибула на кордон, триває розмитнення. Приїзд вантажу до Києва очікується завтра.
Нагадаємо, крім гуманітарної допомоги, Польща надасть Україні оборонні боєприпаси.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеля навіть цього не припас.
А що в нас в держсховищах вже ніц нема ? Миші і бинти зжерли ?
Карикатурист Александр Попов, 2006 год, "Маша и медведи".
А можно что-нибудь на тему "Утро в лесу"? Шишкина?