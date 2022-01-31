Польща направила до України 29 вантажівок із гуманітарною допомогою

Польський уряд вирішив направити до України вантажівки з гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на RMF24.

29 вантажівок з гуманітарою допомогою з Польщі для України вже прямує до Києва.

У причепах вантажівок - ковдри, матраци та табірні ліжка. Урядове агентство стратегічних резервів виділило 9 тисяч таких комплектів. Крім того, частину вантажу становлять різні види одягу та медичне приладдя - зокрема, бинти та марля.

Також було вирішено, що Польща надасть Україні 2 мільйони масок для захисту від коронавірусної інфекції.

Колона вже прибула на кордон, триває розмитнення. Приїзд вантажу до Києва очікується завтра.

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Нагадаємо, крім гуманітарної допомоги, Польща надасть Україні оборонні боєприпаси.